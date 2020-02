Asiens Börsen uneinig

Die Aktienmärkte in Fernost tendieren zum Wochenstart in verschiedene Richtungen. Vor dem Wochenende konnte der heimische Markt zulegen und erreichte zeitweise ein neues Rekordhoch. Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Schluss wenig bewegt. Die Wall Street präsentierte sich am Freitag ohne grössere Ausschläge.

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt zeigte sich vor dem Wochenende stärker.

Der Leitindex SMI eröffnete bereits fester und tendierte auch anschliessend im Plus. Nach einem zwischenzeitlichen neuen Höchststand bei 11'152,57 Zählern verabschiedete er sich mit einem Zugewinn von 0,33 Prozent auf 11'128,81 Punkte ins Wochenende.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten Zuwächse verzeichnen. Der SLI stand letztlich 0,31 Prozent höher bei 1'710,88 Zählern, während der SPI 0,59 Prozent auf 13'435,04 Indexeinheiten zulegen konnte.

Der Schweizer Aktienmarkt nahm am Freitag nach einem verhaltenen Start im Verlauf zunehmend Fahrt auf. Der Leitindex SMI stieg gar auf ein neues Rekordhoch. Geschuldet sei der Aufwärtstrend einerseits Deckungskäufen in Aktien, die zuletzt überdurchschnittlich gelitten hätten. Anderseits schienen die Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Markt derzeit einfach abzuprallen. "Viele Firmen reden von den negativen Folgen, wie das Virus ihr Geschäft beinträchtigen könnte, aber niemand glaubt es", sagte ein Händler.

Die erhoffte Trendwende bei den Ansteckungen mit dem neuartigen Virus ist noch nicht eingetreten. Im Gegenteil, nimmt die Zahl der mit dem Coronavirus Erkrankten und der Todesfälle weiter zu und immer mehr Unternehmen weisen zudem auf mögliche Verzögerungen und Produktionsunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Virus hin.

Auf Unternehmensseite stand unter anderem Schindler im Fokus der Anleger. Der Lift- und Rolltreppenhersteller ist im vergangenen Geschäftsjahr zwar weiter gewachsen. Aber der Gewinn fiel leicht unter den Erwartungen der Analysten aus.

DEUTSCHLAND

Der DAX gab am Freitag seine Gewinne wieder ab.

Der DAX startete wenig bewegt in den Tag, stellte dann aber schon im frühen Handel ein neues Rekordhoch auf. Im Verlauf fiel er aber wieder an die Nulllinie zurück und so stand letztlich ein kleines Minus von 0,01 Prozent auf 13'744,21 Zähler an der Tafel.

Die Unsicherheit über das Ausmass der Coronovirus-Epidemie blieb ein wesentliches Thema. Sie könnte jederzeit für einen erheblichen Dämpfer sorgen. So stieg nach der neuen Zählweise der Virusfälle in China die Zahl der bestätigten Ansteckungen erneut stark an. Der Chef-Anleger der UBS, Mark Haefele, äusserte sich allerdings entspannt: Die neue Zählweise sei positiv. Zugleich geht er davon aus, dass das Virus per Ende März weitgehend unter Kontrolle gebracht sein dürfte. "Ein negativer Einfluss auf die Wirtschaft sollte sich vor allem auf das erste Quartal beschränken."

Unternehmensseitig richteten sich alle Augen auf Wirecard. Die Aktie litt nach einer Umsatzsteigerung an Gewinnmitnahmen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Freitag nach temporären Verlusten wenig verändert.

Der Dow Jones schloss marginal schwächer und fiel um 0,09 Prozent auf 29'398,08 Punkte zurück. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite drehte gegen Sitzungsende ins Plus und legte um 0,20 Prozent auf 9'731,18 Zähler zu.

Das Geschäft an der Wall Street ist am Freitag verhalten verlaufen. Doch dass trotz des langen Wochenendes keine grösseren Gewinnmitnahmen stattfanden, belegte die Marktstärke. Am Montag bleiben die US-Börsen wegen des Gedenkens an den ersten US-Präsidenten George Washington geschlossen. Es gab keine neuen alarmierenden Meldungen zum Coronavirus. Sorge bereitete allerdings die Meldung, dass das Virus in Ägypten angelangt ist. Die Investoren bleiben bei dem Thema auf der Hut.

Am Montag werden die US-Börsen wegen des Gedenkens an den ersten US-Präsidenten George Washington geschlossen bleiben.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.

In Tokio notiert der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,59 Prozent tiefer bei 23'547,40 Indexeinheiten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite dagegen 1,73 Prozent zu auf 2'967,43 Zähler. Daneben verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,63 Prozent auf 27'992,18 Punkte.

An den asiatischen Börsenplätzen setzt sich am Montag keine einheitliche Tendenz durch. Nach wie vor werden Meldungen rund um das Coronavirus stark beachtet, doch auch hier zeichnet sich kein einheitliches Bild ab. In Südkorea überwiegt die Vorsicht, nachdem ein neuer Infektionsfall in dem Land bestätigt wurde. Generell bereitet Sorge, dass international die Zahl der Fälle steigt, andererseits überwiegt in China der Optimismus, weil sich der Trend bei den Neufällen zu normalisieren scheint.

In Japan zeigen sich die Anleger von dem überraschend schwachen Wirtschaftswachstum enttäuscht. Das BIP im vierten Quartal sank um 1,6 Prozent, während lediglich ein Minus von 1 Prozent erwartet worden war. Daneben spielt die Berichtsaison eine grosse Rolle.

An den chinesischen Börsen überwiegt dagegen eine freundliche Stimmung. Neben der Hoffnung, dass sich die Coronaepidemie in den Griff kriegen lässt, kommen Aussagen des Finanzministers gut an, die Unternehmenssteuern senken zu wollen. Zudem hat die chinesische Zentralbank den Zinssatz für mittelfristige Darlehen an Finanzinstitutionen gesenkt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires