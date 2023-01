SMI vorbörslich tiefer -- DAX vor schwächerem Start -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Wirtschaftsdaten belasten China

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt geht es vorbörslich abwärts.

So eröffnete der SMI hatte zum Wochenstart noch 1,29 Prozent stärker bei 11'435,99 Punkten geschlossen, im vorbörslichen Dienstagshandel sind unterdessen Verluste zu sehen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten ebenfalls Zuwächse verzeichnen. So gewann der SPI zum Handelsschluss 1,28 Prozent auf 14'677,15 Zähler, während der SLI mit einem Plus von 1,37 Prozent bei 1'769,91 Stellen aus dem Handel ging.

Anleger könnten nach der starken Entwicklung am Dienstag Gewinne mitnehmen. Zudem fehlen Impulse von der Wall Street, wo am Vortag kein Handel stattfand. Im Anlegerfokus dürfte am Dienstag unter anderem der Monatsbericht der OPEC stehen. Zudem geht die Berichtssaison in unvermindertem Tempo weiter: Goldman Sachs und Morgan Stanley werden ihre Bilanzen präsentieren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte der positive Lauf am Dienstag zunächst gestoppt werden.

So startete der DAX hatte am Vortag 0,31 Prozent höher bei 15'134,04 Punkten geschlossen, zeigt sich im vorbörslichen Dienstagshandel aber mit Verlusten.

Nach seinem starken Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte der DAX damit etwas nachgeben. Seit Jahresbeginn hat er schon um 8,7 Prozent zugelegt, Marktteilnehmer sehen daher die Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen.

Impulse kommen am Dienstag auch wieder von der Wall Street, wo am Montag die Börse feiertagsbedingt noch geschlossen war. Im Blick stehen zudem Daten aus China, wo vor dem Hintergrund der chaotischen Corona-Lage die Wirtschaft des Landes nach offiziellen Angaben im vierten Quartal noch um 2,9 Prozent wuchs. Das Wachstum fiel damit höher als von Experten erwartet aus.

"Chinas Wirtschaft hat die steigenden Covid-Zahlen bislang überraschend gut weggesteckt", schrieb dazu Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Dass die Börsen im Reich der Mitte trotzdem negativ reagieren, muss gar nicht an den Zahlen liegen", so Altmann mit Verweis auf die Kursverluste am Dienstag. Zuletzt seien die Indizes in China und Hongkong besonders stark angestiegen und positive Nachrichten würden nun für Gewinnmitnahmen genutzt.

Konjunkturseitig stehen am Vormittag die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) auf der Agenda. Die deutsche Konjunktur erwies sich im abgelaufenen Jahr trotz des Ukraine-Kriegs und hoher Preisniveau-Steigerungen als ausserordentlich widerstandsfähig. Die Dekabank rechnet im Januar mit einer erneut gestiegen Zuversicht bei den vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten. Jüngste Daten hätten die Hoffnung geweckt, dass die Rezession deutlich milder als ursprünglich befürchtet ausfallen könnte.

WALL STREET

Da die US-Börsen am Montag wegen des Feiertags geschlossen blieben, wird in den USA erst am Dienstag wieder gehandelt.

Der Dow Jones beendete die vergangene Handelswoche mit leicht freundlicher Tendenz und legte um 0,33 Prozent auf 34'302,61 Punkte zu. Der NASDAQ Composite tendierte nach schwachem Start ebenfalls bergauf und verteuerte sich um 0,71 Prozent auf 11'079,16 Zähler.

Nach einem lange Zeit lethargischen Handel war am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Vor allem die Aktien grosser Banken legten zu nach Quartalsberichten aus der Branche.

Die Investoren hätten auf ein stärkeres Wachstum in Europa und China gesetzt sowie auf ein Nachlassen der Inflation in den USA, schrieb Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick zurück auf die Handelswoche. Denn ein Nachlassen des Preisauftriebs erlaube es der US-Notenbank Fed, das Tempo bei den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten zu drosseln.

ASIEN

In Japan konnte der Nikkei nach dem Vortagesminus Gewinne einfahren und legte schlussendlich 1,23 Prozent auf 26'138,68 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen rote Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite bpsst zwischenzeitlich 0,18 Prozent auf 3'221,88 Zähler ein. Der Hang Seng in Hongkong verliert unterdessen ebenfalls: Hier geht es zeitweise 1,03 Prozent auf 21'522,50 Indexpunkte abwärts.

Von der Wall Street kamen keine Impulse, da hier die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen hatten.

Belastet wird das Sentiment in der Region von schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesische Wirtschaft wuchs 2022 nur um 3,0 (2021: 8,1) Prozent. Grund waren die strikten Corona-Massnahmen Pekings, die die Wirtschaft des Landes mit Abriegelungen und Produktionsunterbrechungen erheblich belastetet hatten. Für etwas Optimismus sorgt indessen, dass die Wirtschaft im vierten Quartal besser als erwartet um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Ökonomen hatten nur einen Anstieg um 1,7 Prozent erwartet. Die Aufgabe fast aller Corona-Restriktionen dürfte dem Wachstum im laufenden Jahr wieder Auftrieb geben, heisst es aus dem Markt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires