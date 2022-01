SMI stärker erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart freundlich erwartet.

Der SMI notiert am Montag vorbörslich in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich vor dem Wochenende schwächer und beendeten den Freitagshandel mit Abschlägen von 1,12 Prozent bei 2'006,64 Zählern bzw. 0,89 Prozent bei 15'882,36 Einheiten.

Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, da in den USA wegen des Feiertages Martin Luther King Day die Börsen geschlossen bleiben. Die Nachrichtenlage ist wenig verändert. Die Omikron-Variante des Corona-Virus führt zu der erwartet weiter steigenden Inzidenz. Ein nur geringer Einfluss wird der Leitzinssenkung in China eingeräumt. Die Zinssenkungen erfolgten, nachdem China Daten veröffentlicht hatte, aus denen hervorging, dass die Wirtschaft im Jahr 2021 um 8,1 Prozent wuchs, die Wachstumsdynamik in den letzten Monaten des Jahres jedoch weiter nachliess. Die Zinssenkungen signalisierten die Entschlossenheit Pekings, das Wachstum im Jahr 2022 zu stabilisieren.

DEUTSCHLAND

Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche dürfte sich der DAX am Montag etwas erholen.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

In der Vorwoche hatte der DAX vergeblich versucht, die 16'000-Punkte-Hürde zurückzuerobern. Anschliessend war er fast an die 21- und 50-Tage-Durchschnittslinien zurückgerutscht. Sie gelten als Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend und laufen aktuell seitwärts.

Anhaltende Inflations- und Zinssorgen sowie die Geschäftsberichte der Unternehmen dürften zunächst den weiteren Kurs an den Aktienmärkten bestimmen. Die Marktstrategen der Investmentbank JPMorgan um Mislav Matejka gehen nicht nur gelassen in die Berichtssaison, sondern sind auch sehr optimistisch für die Gewinnentwicklung im Jahr 2022. Die Markterwartungen sind ihrer Ansicht nach zu niedrig.

Feiertagsbedingt geschlossene US-Börsen könnten für einen ruhigen Wochenauftakt sorgen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Ende der Woche uneinheitlich.

Der Dow Jones ging am Freitag schwächer in den Handel und gab anschliessend weiter nach. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 0,56 Prozent im Minus bei 35'911,22 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich derweil in der Gewinnzone, nachdem er zum Start noch nachgegeben hatte. Letztlich legte er um 0,59 Prozent auf 14'893,75 Zähler zu.

Zum Start der Berichtssaison in den USA hat der US-Leitindex am Freitag seine Vortagesverluste ausgeweitet. Die Zahlen und Ausblicke einiger US-Finanzkonzerne fielen überwiegend enttäuschend aus. Auch die am Vortag abermals unter starken Verkaufsdruck geratenen Technologiewerte erholten sich nicht. Sie leiden besonders unter Zinsängsten, die noch einmal grösser geworden sind, nachdem einige US-Währungshüter signalisiert hatten, die Inflation aggressiv bekämpfen zu wollen.

Auch US-Konjunkturdaten gaben kaum Anlass zur Freude. So fielen die Umsätze im wichtigen US-Einzelhandel im Dezember deutlich stärker als erwartet. Die Industrieproduktion für Dezember konnte mit den Erwartungen ebenfalls nicht mithalten. Auch das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima enttäuschte und fiel im Januar auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Der Preisauftrieb der von den USA importierten Gütern schwächte sich dagegen im Dezember stärker als gedacht ab.

Den Auftakt bei den Unternehmenszahlen für das vierte Quartal machten vor dem Wochenende traditionell einige Grossbanken, deren Ergebnisse jedoch mehrheitlich die Erwartungen nicht erfüllten.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten ist am Montag keine gemeinsame Richtung auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MEZ 0,81 Prozent auf 28'352,22 Punkte hinzu.

Der Shanghai Composite legt um 0,62 Prozent auf 3'543,03 Zähler zu. In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,05 Prozent auf 24'127,25 Indexpunkte.

Die Aktienmärkte Asien zeigen sich zu Wochenbeginn uneinheitlich. Während es an der Börse in Tokio aufwärts geht, gibt der Markt in Hongkong nach. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben im Umfeld andauernder Zinssorgen und Quartalszahlen von US-Banken. An den US-Börsen findet am Montag aufgrund des Martin-Luther-King-Tags kein Handel statt.

Die People's Bank of China hat derweil die Zinssätze für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität und für siebentägigen Reverse-Repo-Geschäfte um jeweils 10 Basispunkte auf 2,85 bzw. 2,1 Prozent gesenkt, wie aus einer offiziellen Erklärung hervorgeht. Die chinesische Notenbank pumpte zudem weitere liquide Mittel in die Wirtschaft. Marktbeobachter rechnen nun mit einer weiteren Senkung des Leitzinses noch in diesem Monat.

Aus veröffentlichten Konjunkturdaten geht indessen hervor, dass die chinesische Wirtschaft 2021 um 8,1 Prozent gewachsen ist, allerdings hat sich das Wirtschaftswachstum zum Jahresende hin weiter verlangsamt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires