SMI und DAX höher -- Asiens Börsen überwiegend wenig bewegt

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Freitag mit positiver Tendenz. An den Aktienmärkten in Fernost werden vor dem Wochenende mehrheitlich keine grösseren Sprünge gemacht.

SCHWEIZ

Mit Optimismus zeigen sich Anleger in der Schweiz am letzten Handelstag der Woche.

Der Leitindex SMI wies zum Handelsbeginn ein Plus von 0,28 Prozent bei 10'723,70 Zählern aus. Auch aktuell notiert er auf grünem Terrain.

Auch der SLI sowie der SPI legen zu.

Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan ermuntern zusammen mit ermutigenden Konjunkturzahlen die Anleger zu Käufen, sagen Händler. Die Stimmung habe sich dank des Abschlusses des Handelsteilabkommens zwischen den USA und China verbessert. In China wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr zwar mit 6,1 Prozent so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Es gebe aber auch einige positive Zeichen aus dem Reich der Mitte. "Die Binnenwirtschaft des Landes nimmt eine höhere Drehzahl auf", kommentiert Thomas Gitzel von der VP Bank. Händler erwähnen dabei etwa die Industrieproduktion.

Unternehmensseitig steht heute Richemont mit Zahlen im Fokus sowie einige Unternehmen aus der zweiten Reihe.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer klettert am Freitag noch mal nach oben.

Der DAX eröffnete den Tag mit einem Zuschlag von 0,63 Prozent bei 13'513,48 Punkten und verbleibt auch anschliessend im Plus.

In einer von Stagnation geprägten Woche startet der DAX am Freitag nochmal einen Versuch nach oben. An der Wall Street ist der Aufwärtsdrang dagegen ungebrochen, Dow & Co erreichten am Vorabend erneut Rekordmarken. In Fernost ist der Aktienhandel am Morgen von moderaten Aufschlägen gekennzeichnet. Vor allem die Kursverluste der im DAX zahlreich vertretenen Automobilwerte hatten den Index zuletzt gebremst. Das Risiko von Strafzöllen der USA auf Autoimporte hatte Investoren verschreckt. Der DAX pendelte die Woche über um die Marke von 13'450 Zählern - und fiel damit hinter die US-Börsen zurück.

WALL STREET

Die Wall Street setzte ihre Rekordfahrt am Donnerstag fort.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf aus, sodass er letztlich 0,93 Prozent höher bei 29'298,89 Punkten aus dem Handel ging. Bei 29'300,32 Zählern markierte er gar einen neuen Höchststand. Auch der NASDAQ Composite zog weiter an, nachdem er mit einem Plus gestartet war. Er stand zum Börsenschluss 1,06 Prozent im Plus bei 9'357,13 Einheiten. Auch er vermochte es bei 9'357,92 Indexpunkten einen neuen Rekord zu markieren.

Börsianer nannten mehrere Gründe für den anhaltenden Höhenflug am US-Aktienmarkt. Zum einen herrschte weiter Erleichterung, nachdem die zwei grössten Volkswirtschaften der Welt nach einem rund zweijährigen Handelsstreit ein erstes Teilabkommen unterschrieben haben. Zum anderen überzeugte die Investmentbank Morgan Stanley mit ihrer Quartalsbilanz. Darüber hinaus fiel auch ein Teil der veröffentlichten US-Konjunkturdaten überraschend stark aus.

Konjunkturseitig überzeugte vor allem, dass sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im Januar deutlich stärker aufgehellt hatte als erwartet. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) stieg auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Darüber hinaus sanken die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend. Die Einzelhandelsumsätze und die Einfuhrpreise im Dezember legen unterdessen wie erwartet leicht zu.

ASIEN

Die asiatischen Börsen notieren am Freitag kraftlos.

In Tokio legte der Nikkei letztlich 0,45 Prozent zu auf 24'041,26 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite aktuell minimale 0,02 Prozent nach unten auf 3'073,41 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong pendelt mit minus 0,1 Prozent bei 28'853,78 Indexpunkten ebenfalls um die Nulllinie. (8.00 Uhr MEZ)

Der uninspirierte Handel der vergangenen Tage setzt sich an den asiatischen Börsen am Freitag fort. Wie schon an den vergangenen Tagen fehlt es an Impulsen, Anleger warten auf die beginnende Berichtssaison der Unternehmen. Selbst chinesische Wirtschaftsdaten im Rahmen der Erwartungen bzw. leicht darüber lassen Anleger weitgehend kalt. In China ist die Industrieproduktion im Dezember besser als prognostiziert ausgefallen, das gilt auch für den Einzelhandelsumsatz im November. Die BIP-Daten trafen immerhin die nicht sehr ehrgeizigen Prognosen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires