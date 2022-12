SMI und DAX stabil -- Asiens Märkte mehrheitlich mit Abgaben

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz dürften sich vor dem Wochenende versöhnlich zeigen.

Der SMI notiert vorbörslich stabil.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften sich stabilisieren.

Die Stimmung an den Aktienmärkten dürfte sich auch zum Wochenschluss nicht merklich aufhellen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen eher für weitere Abgaben. So hat die Wall Street am Donnerstag nicht zuletzt wegen schwacher Detailhandelsumsätze klar im Minus geschlossen und auch in Asien überwiegen zum Wochenschluss die negativen Vorzeichen.

Nach dem Fed am Mittwochabend haben auch am gestrigen Donnerstag zahlreiche Notenbanken inklusive der Schweizerischen Nationalbank die Leitzinsen angehoben und die Märkte auf weitere Schritte sowie anhaltend höhere Zinsen vorbereitet. Vor allem die EZB sei dabei die grosse Überraschung in dieser zu Ende gehenden Woche gewesen, kommentiert eine Händlerin. So machte Präsidentin Christine Lagarde alle Hoffnungen zunichte, dass die EZB bei ihren Zinserhöhungen die nachlassende Konjunktur und die Rezession berücksichtigen würde. Stattdessen erklärte sie, dass die Zinssätze in der Eurozone in den nächsten Sitzungen weiterhin "stetig und deutlich" steigen werden. "Noch nie hat ein Zentralbanker eine solche 'Forward Guidance' gegeben." Sie habe die Idee der Anpassungen von Sitzung zu Sitzung mit Füssen getreten.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt stabilisiert sich nach dem Einbruch vom Vortag zunächst.

Der DAX startet mit einem minimalen Minus von 0,06 Prozent bei 13'978,44 Punkten.

Nach zwei ernüchternden Notenbanktreffen geht kurz vor dem Wochenende am deutschen Markt nach oben nicht viel. Für die zu Ende gehenden Börsenwoche zeichnet sich aber ein Verlust von 2,6 Prozent ab. Die Ankündigung weiterer deutlicher Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank hatte Europas Börsen am Vortag heftige Kursverluste eingebrockt. Der DAX hatte die Abgaben am Nachmittag immer mehr ausgeweitet und nur knapp über dem Tagestief geschlossen. Er beendete den Handel knapp unter 14'000 Zählern auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Monat. Zuvor hatte bereits die US-Notenbank mit ihrem Zinsausblick enttäuscht.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Donnerstag ein starker Verkaufsdruck vor.

So verlor der Dow Jones schlussendlich 2,25 Prozent auf 33'202,81 Punkte. Beim NASDAQ Composite ging es 3,23 Prozent auf 10'810,53 Zähler ins Minus.

Die Aussagen der US-Notenbank vom Vortag wurden mit etwas Abstand an den Finanzmärkten zunehmend als falkenhaft wahrgenommen. Die Fed hatte nicht nur den Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50 Prozent angehoben, sondern auch signalisiert, dass der Zinshöhepunkt 2023 mit etwa 5,1 Prozent höher liegen dürfte als im September noch mit etwa 4,60 Prozent projiziert. Daneben senkten die Notenbanker ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum von 1,2 auf 0,5 Prozent deutlich.

"US-Notenbankpräsident Jerome Powell wies die Vorstellung, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr senken könnte, entschieden zurück und argumentierte, dass die Fed stattdessen eine längere Pause anstrebe, wobei er auf die Risiken einer verfrühten Lockerung hinwies (...). Damit versuchte er, die Erwartungen für Zinssenkungen im nächsten Jahr zu dämpfen, doch lässt dies wohl immer noch die Tür für Zinssenkungen 2023 offen", kommentiert Ellie Henderson, Wirtschaftswissenschaftlerin bei Investec.

Impulse für den Handelsverlauf in den USA kamen daneben noch von den Zinsentscheidungen der Bank of England und der EZB, die beide die Leitzinsen in den entsprechenden Währungsräumen um 50 Basispunkte anhoben.

ASIEN

Anleger in Asien ergreifen vor dem Wochenende überwiegend die Flucht.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell (7.04 MEZ) mit einem Minus von 1,96 Prozent bei 27'500,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,35 Prozent auf 3'157,49 Zähler. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng 0,27 Prozent stärker bei 19'420,34 Punkten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Freitag überwiegend mit Abschlägen. Belastet wird die Stimmung von den kräftigen Verlusten an der Wall Street, gleichwohl halten sich die Verluste in der Region zumeist sehr im Rahmen. Im US-Handel hatte die Angst den Handel dominiert, dass der aggressive Zinserhöhungskurs der US-Notenbank gegen die Inflation die Wirtschaft in einen Abschwung treiben könnte. Verstärkt wurde dies durch die ebenfalls rigide Zinspolitik der EZB und der Bank of England. Die Ängste vor einem Abgleiten in die Rezession nähmen zu, heisst es am Markt. In Tokio heben Markteilnehmer die kräftigen Verluste der als besonders zinsempfindlich geltenden Technikwerte im US-Handel hervor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires