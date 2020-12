SMI und DAX vorbörslich fester -- grüne Vorzeichen an Asiens Börsen

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein positiver Handelsstart ab. Die asiatischen Indizes verfolgen zur Wochenmitte eine freundliche Grundtendenz.

SCHWEIZ

An der Börse in Zürich dürfte es am Mittwoch ruhig zugehen.

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel im Plus bei zeitweise 10'389 Stellen.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI könnten diesen Vorgaben folgen.

Vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Abend zeichnet sich ein ruhiges Geschäft an den Börsen ab. Etwas stützend im frühen Handel könnte die sich abzeichnende Einigung in den USA auf ein neues US-Konjunkturprogramm wirken. Dieses fiele es aber deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant und sollte auch bereits weitgehend an den Börsen eingepreist sein.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel dürften zunächst von zaghaften Käufen geprägt sein.

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich rund eine Stunde vor dem Handelsstart etwas höher bei zeitweise rund 13'400 Punkten.

Vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend dürfte Zurückhaltung oberste Priorität habe. Für Akzente könnte am Vormittag die Bekanntgabe der europäischen Einkaufsmanagerindizes sorgen. Doch den Höhepunkt des Tages findet erst später statt. Dann gibt die US-Notenbank ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Neue Massnahmen dürften die US-Währungshüter nicht verkünden. Sie könnte aber ihren Ausblick zu den Anleihekäufen präzisieren, indem sie die Käufe explizit an das Erreichen bestimmter wirtschaftlicher Kriterien knüpft.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Dienstag Zuwächse.

So startete der Dow Jones mit einem Gewinn von 0,19 Prozent bei 29'919,09 Zählern und baute diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Am Ende ging es um 1,14 Prozent auf 30'200,76 Punkte aufwärts. Auch der NASDAQ Composite schloss mit Gewinnen und verabschiedete sich 1,25 Prozent fester bei 12'595,06 Zählern.

Hinweise auf eine Annäherung bei den Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket verhalfen der Wall Street am Dienstag zu einem Plus. Die Zeit für den Kongress werde wegen der anstehenden Weihnachtspause jedoch langsam knapp, so ein Teilnehmer. Parlamentarier einer überparteilichen Gruppe drängen darauf, ein geschrumpftes Hilfspaket von 748 Milliarden Dollar anzustreben, das die weniger umstrittenen Elemente umfasst. "Es ist eng", so Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments zum Stimuluspaket. "Es gibt Chancen, noch eine Einigung zu erzielen, was natürlich eine tolle Überbrückung bis zum Frühjahr wäre."

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren indes unter den Prognosen geblieben.

Gleichwohl waren die Blicke bereits auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Die Fed dürfte wahrscheinlich einen Ausblick darauf geben, wie lange sie erwartet, ihr aktuelles Programm zum Erwerb von Wertpapieren fortzusetzen. Änderungen am Volumen der Käufe sind nicht zu erwarten, wie aus jüngsten Interviews und öffentlichen Äusserungen von Fed-Offiziellen hervorgeht.

Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage weiterhin nicht eingesteht, kam auf lediglich 232 Stimmen.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich am Mittwoch freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei legt um 0,26 Prozent auf 26'756,11 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,17 Prozent auf 3'372,98 Einheiten hoch. Währenddessen verbucht der Hang Seng in Hongkong einen Aufschlag von 0,89 Prozent auf 26'439,61 Zähler.

Ermutigt werden die Anleger von den positiven Vorgaben der Wall Street und der Spekulation auf ein Stimuluspaket in den USA zur Dämpfung der Folgen der Corona-Pandemie. Ein Mutmacher ist laut Marktteilnehmern auch das über 5-prozentige Kursplus der Apple-Aktie, die damit auf quellenlose Presseberichte reagierte, das Unternehmen könne seine iPhone-Produktion im nächsten Jahr um 30 Prozent erhöhen.

In Tokio könnten klar hinter der Erwartung ausgefallene Exporte im November etwas bremsen. Ausserdem hat der Yen gegenüber der gleichen Vortageszeit von über 104 auf 103,49 Yen je Dollar zugelegt, was unter anderem Exporte japanischer Unternehmen verteuert.

