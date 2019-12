SMI vorbörslich stärker -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen nur wenig bewegt

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Start ab. Nach der vorläufigen Einigung zwischen den USA und China bleibt ein Kursrallye in Asien aus.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse dürfte sich fester präsentieren.

Der Leitindex SMI war am Freitag mit einem Abschlag bei 10'429,27 Einheiten ins Wochenende gegangen. Montagfrüh präsentiert sich das Börsenbarometer vorbörslich höher.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich Ende der letzten Woche ebenfalls schwächer.

Mit freundlichen Kursen rechnen Händler. Die Bestätigung, dass der erhoffte "Phase-1-Handelsdeal" zwischen den USA und China kommen wird, sorgt weiter für Erleichterung. Damit ist auch die Gefahr einer weiteren Zollerhöhungsrunde entfallen. Indes, die Börsen hatten dies bereits vergangene Woche gefeiert; einen Überraschungseffekt erwarten Händler daher nicht mehr. "Es ist ein klassischer Fall von Sell-the-News", sagt ein Händler. Analysten sehen die Belastungen der Weltwirtschaft durch Zölle damit aber zumindest nach oben gekappt.

Neben der Politik erwarten den Markt die wichtigsten Wirtschaftsdaten. Aus China kamen bereits überraschend gute Daten zur Industrieproduktion und Einzelhandel.

DEUTSCHLAND

Nach dem letztlich eher enttäuschenden Freitag dürfte der DAX mit Gewinnen in die Vorweihnachtswoche starten.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit einem Aufschlag bei zeitweise 13'360 Punkten.

Grundsätzlich bleibt die Stimmung positiv: Die Anleger feierten weiter den Handelsdeal zwischen den USA und China sowie den geregelten Brexit, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Hinzu kommen aktuell auch Hoffnungsschimmer für die mit vielen Problemen kämpfende chinesische Wirtschaft. Allerdings sind mit dem Handelsdeal die Konfliktpunkte zwischen den beiden Ländern noch nicht gelöst. Zudem muss der Deal erst noch unterschrieben werden.

WALL STREET

Die Rekordjagd an der Wall Street war am Freitag zunächst in eine neue Runde gegangen. Dank der Teil-Einigung im US-chinesischen Handelsstreit hatten alle wichtigen Börsenindizes Rekordhöhen erreicht. Später aber liess der Schwung wieder spürbar nach.

Der Dow Jones eröffnete marginal schwächer Sein Schlussstand: plus 0,01 Prozent bei 28'135,38 Punkten. Auch der NASDAQ Composite verlor zum Ertönen der Startglocke zunächst etwas und beendete den Tag 0,2 Prozent fester bei 8'734,88 Zählern.

Die USA und China hatten sich auf Details eines Teil-Handelsabkommens verständigt und damit die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet. Das verkündete US-Präsident Donald Trump - rund zwei Monate, nachdem er erstmals von einer grundsätzlichen Einigung auf Teilabkommen mit Peking gesprochen hatte. Teil der Vereinbarung ist die Aussetzung einer neuen Runde von US-Strafzöllen auf chinesische Waren, die am Wochenende hätten in Kraft treten sollen.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost bewegen sich zum Wochenstart nur wenig.

In Japan schloss der Nikkei pendelt mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 24'029,71 Punkten (MEZ 06:15) um seinen Schlussstand vom Freitag.

Auch in China zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Shanghai Composite kann leicht um 0,06 Prozent auf 2'969,52 Indexpunkte zulegen. In Hongkong fällt unterdessen sogar ein Minus an: Dort verzeichnet der Hang Seng einen Abschlag von 0,37 Prozent auf 27'585,18 Zähler.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires