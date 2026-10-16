Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9282 0.1%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’180 0.2%  Bitcoin 67’702 -0.4%  Dollar 0.8263 -0.1%  Öl 105.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Roche-Aktie: US-Zulassung für Enspryng bei Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten
Nordex-Aktie: Margenausblick angehoben
Hohe Anleiherenditen schrecken Peter Schiff nicht: Gold bleibt sein Favorit, bei Aktien setzt er auf eine Überraschung
Franken, US-Dollar und Euro: Wenig Bewegung vor dem Wochenende
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 16.10.2026 08:24:11

SMI und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex dürften sich vor dem Wochenende etwas höher präsentieren. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet.

Der SMI legt vorbörslich leicht zu.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften sich etwas stärker präsentieren.

Eine Stabilisierung an Wall Street sowie die Erholung an den asiatischen Börsen stützen das Sentiment. Der stark KI-lastige südkoreanische KOSPI-Index zieht um fast 4 Prozent an. Damit scheint die Sorge vor einem Platzen der KI-Blase, die am Vortag noch einen Ausverkauf bei Chip-Werten ausgelöst hatte, wieder etwas in den Hintergrund zu treten. Im Handel bleibt man aber vorsichtig, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Am Nachmittag werden in den USA Import- und Exportpreise für den Monat September veröffentlicht. Sie könnten weitere Hinweise über den Inflationsdruck liefern. Daneben werden Daten zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben bislang häufig positiv überrascht, die Weltwirtschaft hat zumindest bislang den Energiepreisschock besser geschultert als erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag freundlich erwartet.

Der DAX steigt vorbörslich.

Die Erholung im globalen Technologiesektor dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Rückenwind verleihen. Am Vortag hatten hohe Verluste von KI-Aktien zwar auch hierzulande auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Der DAX ist aber vor allem von Unternehmen aus klassischen Branchen geprägt, weshalb die KI-Schwäche nur bedingt Spuren hinterliess. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Hinzu kommt ein leichter Rückgang der Ölpreise und Anleiherenditen, die für einen guten Wochenausklang sorgen könnten.

WALL STREET

Die US-Börsen fuhren am Donnerstag Gewinne ein.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,08 Prozent bei 52'177,81 Zählern in den Feierabend.
Dagegen gab der NASDAQ Composite lange Zeit nach ab. Im späten Verlauf waren aber leichte Gewinne zu sehen und der Techwerteindex schloss mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 26'713,03 Punkten.

Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz zunehmend infragestellen könnte, hat den Markt nach wie vor im Griff.

Immerhin gab es am US-Anleihemarkt nun Zeichen einer Entspannung, die Anleiherenditen fielen. "Der Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor sorgt für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen und drückt die Renditen nach unten", sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal.

Im Dow sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im NASDAQ.

ASIEN

An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.

In Japan zeigt sich der Nikkei 225 1,91 Prozent höher bei 65'656,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite 0,95 Prozent auf 3'742,66 Punkte.

In Hongkong klettert unterdessen der Hang Seng 1,21 Prozent auf 24'353,69 Punkte.

Nach dem Kursrutsch am Vortag kommt es zum Wochenausklang es an den asiatischen Aktienmärkten zu einer kräftigen Erholung. Teilnehmer sprechen allerdings lediglich von einer Gegenbewegung, am übergeordneten Bild habe sich nur wenig verändert. Dafür spricht auch der weitere Rückgang der Renditen. So fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 5,08 Prozent, nachdem sie nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten noch bis auf 5,33 Prozent gestiegen war. Hier wird auf die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen verwiesen. Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig ist und die Inflation hoch bleibt. Noch vor einer Woche hätte eine solche Kombination die Renditen steigen lassen, doch die Stimmung hat sich geändert, heisst es. Anleger schienen nun besorgter über die Auswirkungen hoher Zinsen auf die KI-Wachstumserwartungen zu sein. Diese verteuern die Finanzierungen der hohen KI-Investitionen, was eine geringere Rentabilität bedeutet und Investitionen weniger attraktiv macht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

15.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien finden ist erst der Anfang – heute Abend geht es um die richtige Strategie!
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
15.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: 3D-Druck – Comeback der Printer/Streaming-Dienste – Vor der nächsten Machtprobe
15.10.26 SMI bricht nach oben aus
15.10.26 Marktüberblick: Achterbahnfahrt bei den Anleiherenditen
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’882.75 19.36 SD2BJU
Short 15’160.74 13.99 SOOB1U
Short 15’729.44 8.91 SABWMU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’699.63 19.62 SZC0BU
Long 13’388.84 13.72 SWBZHU
Long 12’835.51 9.00 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
16.10.26 A & W Food Services of Canada Inc Registered Shs / Quartalszahlen
16.10.26 AB Igrene / Quartalszahlen
16.10.26 Achyut Healthcare Limited Registered Shs / Quartalszahlen
16.10.26 Arcelik AS Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5th Sh / Quartalszahlen
16.10.26 Artson Engineering Ltd / Quartalszahlen
16.10.26 Avanza Bank Holding AB Registered Shs / Quartalszahlen
16.10.26 Bajaj Housing Finance Ltd Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
16.10.26 Bank Of The James Financial Group Inc / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
16.10.26 Fed-Mitglied Goolsbee spricht
16.10.26 Fed-Mitglied Goolsbee spricht
16.10.26 Unemployment Rate
16.10.26 Investitionen in ausländische Anleihen
16.10.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
16.10.26 IWF Treffen
16.10.26 BoE Gouverneur Bailey Rede
16.10.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
16.10.26 Fed-Chef Warsh spricht
16.10.26 BoC-Gouverneur Macklem spricht
16.10.26 Arbeitslosenquote
16.10.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
16.10.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
16.10.26 Bruttolöhne (im Jahresvergleich)
16.10.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
16.10.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
16.10.26 HVPI (Jahr)
16.10.26 HVPI (Monat/Monat)
16.10.26 EU-Norminflation (im Monatsvergleich)
16.10.26 EU-Norminflation ( Jahr )
16.10.26 Globale Handelsbilanz
16.10.26 Handelsbilanz EU
16.10.26 Kredite an den Privatsektor
16.10.26 M2 Geldmenge
16.10.26 Auktion 10-jähriger Obligaciones
16.10.26 Handelsbilanz s.a.
16.10.26 Handelsbilanz n.s.a.
16.10.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
16.10.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
16.10.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
16.10.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
16.10.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
16.10.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
16.10.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (MoM)
16.10.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
16.10.26 Index für Konjunkturoptimismus
16.10.26 Index für Konjunkturoptimismus
16.10.26 Devisenreserven, USD
16.10.26 Baubeginne s.a (Jahr)
16.10.26 Importpreisindex (Monat)
16.10.26 Exportpreisindex (Monat)
16.10.26 Importpreisindex (Jahr)
16.10.26 Exportpreisindex (Jahr)
16.10.26 Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere
16.10.26 Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere
16.10.26 Exporte
16.10.26 Importe
16.10.26 Kapazitätsauslastung
16.10.26 Industrieproduktion (Monat)
16.10.26 Industrieertrag
16.10.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
16.10.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
16.10.26 Baker Hughes Plattform-Zählung
16.10.26 Monatliches Budget-Statement
16.10.26 CFTC JPY NC Netto-Positionen
16.10.26 CFTC EUR NC Netto-Positionen
16.10.26 CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen
16.10.26 CFTC Öl NC Netto-Positionen
16.10.26 CFTC AUD NC Netto-Positionen
16.10.26 CFTC Gold NC Netto-Positionen
16.10.26 CFTC GBP NC Netto-Positionen
16.10.26 Netto Langzeit TIC Flüsse
16.10.26 Gesamte Netto TIC Flüsse

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag höher
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
Zinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1246 -0.0005
-0.41