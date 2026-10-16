SMI und DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet.

Derlegt vorbörslich leicht zu.Auch die Nebenwertindizesunddürften sich etwas stärker präsentieren.

Eine Stabilisierung an Wall Street sowie die Erholung an den asiatischen Börsen stützen das Sentiment. Der stark KI-lastige südkoreanische KOSPI-Index zieht um fast 4 Prozent an. Damit scheint die Sorge vor einem Platzen der KI-Blase, die am Vortag noch einen Ausverkauf bei Chip-Werten ausgelöst hatte, wieder etwas in den Hintergrund zu treten. Im Handel bleibt man aber vorsichtig, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Am Nachmittag werden in den USA Import- und Exportpreise für den Monat September veröffentlicht. Sie könnten weitere Hinweise über den Inflationsdruck liefern. Daneben werden Daten zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben bislang häufig positiv überrascht, die Weltwirtschaft hat zumindest bislang den Energiepreisschock besser geschultert als erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag freundlich erwartet.

Dersteigt vorbörslich.

Die Erholung im globalen Technologiesektor dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Rückenwind verleihen. Am Vortag hatten hohe Verluste von KI-Aktien zwar auch hierzulande auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Der DAX ist aber vor allem von Unternehmen aus klassischen Branchen geprägt, weshalb die KI-Schwäche nur bedingt Spuren hinterliess. Grund der teilweise KI-Kurseinbrüche waren Ängste mancher Anleger, dass sich die milliardenschweren Investitionen der KI-Konzerne womöglich nicht auszahlen könnten. An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf dann aber aufgehellt und in Asien nutzten die Anleger vor dem Wochenende die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Hinzu kommt ein leichter Rückgang der Ölpreise und Anleiherenditen, die für einen guten Wochenausklang sorgen könnten.

WALL STREET

Die US-Börsen fuhren am Donnerstag Gewinne ein.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,08 Prozent bei 52'177,81 Zählern in den Feierabend.

Dagegen gab der NASDAQ Composite lange Zeit nach ab. Im späten Verlauf waren aber leichte Gewinne zu sehen und der Techwerteindex schloss mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 26'713,03 Punkten.

Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz zunehmend infragestellen könnte, hat den Markt nach wie vor im Griff.

Immerhin gab es am US-Anleihemarkt nun Zeichen einer Entspannung, die Anleiherenditen fielen. "Der Ausverkauf bei Aktien aus dem Technologiesektor sorgt für Kapitalzuflüsse in den Markt für US-Staatsanleihen als sicherer Hafen und drückt die Renditen nach unten", sagte Finanzanalyst Vail Hartman von BMO Capital Markets, der Investmentbanking-Sparte der Bank of Montreal.

Im Dow sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im NASDAQ.

ASIEN

An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.

In Japan zeigt sich der Nikkei 225 1,91 Prozent höher bei 65'656,86 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite 0,95 Prozent auf 3'742,66 Punkte.

In Hongkong klettert unterdessen der Hang Seng 1,21 Prozent auf 24'353,69 Punkte.

Nach dem Kursrutsch am Vortag kommt es zum Wochenausklang es an den asiatischen Aktienmärkten zu einer kräftigen Erholung. Teilnehmer sprechen allerdings lediglich von einer Gegenbewegung, am übergeordneten Bild habe sich nur wenig verändert. Dafür spricht auch der weitere Rückgang der Renditen. So fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 5,08 Prozent, nachdem sie nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten noch bis auf 5,33 Prozent gestiegen war. Hier wird auf die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen verwiesen. Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig ist und die Inflation hoch bleibt. Noch vor einer Woche hätte eine solche Kombination die Renditen steigen lassen, doch die Stimmung hat sich geändert, heisst es. Anleger schienen nun besorgter über die Auswirkungen hoher Zinsen auf die KI-Wachstumserwartungen zu sein. Diese verteuern die Finanzierungen der hohen KI-Investitionen, was eine geringere Rentabilität bedeutet und Investitionen weniger attraktiv macht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires