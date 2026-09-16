Vor Fed-Zinsentscheid: Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück.

Der SMI hatte schwach eröffnet und blieb dann auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone. Schlussendlich ging er 0,50 Prozent tiefer bei 13'808,87 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI waren zwar mit unterschiedlichen Vorzeichen gestartet, gaben letztlich aber beide nach und beendeten den Handelstag mit Abschlägen von 0,43 Prozent bei 19'455,24 Zählern bzw. 0,56 Prozent bei 2'211,75 Einheiten.

Belastend wirkten die erneute Eskalation im Nahen Osten, hohe Ölpreise sowie die jüngsten Sorgen rund um den KI-Sektor. Zugleich dürften sich viele Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch zurückgehalten haben.

Für Nervosität sorgten neue Spannungen rund um die Strasse von Hormus. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, ein Öltanker sei auf eine Seemine gefahren und in Flammen aufgegangen. Das US-Militär widersprach dieser Darstellung. Zugleich verschärfen neue Angriffe auf Saudi-Arabien und die Schliessung der wichtigen Ost-West-Pipeline die Sorgen um die Energieversorgung.

In den Fokus rückte zudem bereits der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird überwiegend mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet. Der derzeitige Inflationsdruck werde allerdings vor allem von höheren Energie-, Fracht- und Raffineriekosten getrieben, merkt ein Marktbeobachter an. Diese liessen sich mit höheren Leitzinsen nur begrenzt dämpfen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt baute am Dienstag seine Verluste vom Vortag aus.

So blieb der DAX nach einem negativen Start auf rotem Terrain und schloss am Abend 0,15 Prozent schwächer bei 25'402,28 Punkten.

Wieder aufgeflammte KI-Bedenken haben sich auch am Dienstag als Bürde für den deutschen Aktienmarkt erwiesen. Nach dem Ausverkauf der KI- und Halbleiterwerte am Montag wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der Branche mehr oder weniger aus. Das Vertrauen bleibt damit angeschlagen.

Daneben richtete sich die Aufmerksamkeit bereits auf die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, bei der Anleger überwiegend mit einer Zinserhöhung rechnen.

WALL STREET

Der Dienstagshandel an der Wall Street war von Zurückhaltung geprägt.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,61 Prozent bei 52'099,29 Punkten in den Feierabend.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite gab nach und schloss 0,79 Prozent tiefer bei 25'981,57 Zählern.

Ein Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank blieben die Anleger vorsichtig. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber gross, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet.

Getrieben wird die Inflation vor allem durch höhere Energiepreise. Der Ausblick ist hier düster. Eine Trendwende ist angesichts der jüngsten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen wie schon am Montag erneut über die viel beachtete Marke von fünf Prozent.

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigen sich die Börsen in Fernost gut behauptet.

So verzeichnet der Nikkei 225 zeitweise moderate Gewinne von 0,28 Prozent auf 63'662,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen 0,45 Prozent fester bei 3'881,59 Zählern.

In Hongkong verharrt der Hang Seng derweil auf Vortagesniveau bei 24'667,18 Einheiten.

Am Tag des heiss erwarteten Fed-Zinsentscheids zeigen sich die asiatischen Märkte zunächst mit Gewinnen. Damit setzen vor allem die zuletzt stark unter Druck geratenen zur Erholung an. Etwas Rückenwind dürfte dabei auch von den Ölpreisen kommen, die auf hohem Niveau stagnieren.

Da der Fed-Zinsentscheid erst am Abend (20:00 Uhr MEZ) veröffentlicht wird, können die asiatischen Märkte erst am morgigen Donnerstag darauf reagieren. Unter Markteilnehmer gilt eine Anhebung des Leitzinses aber als so gut wie sicher, nachdem die US-Inflationsdaten vergangenen Freitag keine spürbare Entspannung signalisierten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires