SMI und DAX leichter erwartet -- Börsen in Fernost überwiegend stabil -- US-Börsen tendierten seitwärts

Der heimische Aktienmarkt dürfte schwächer in die neue Woche starten und auch beim DAX zeichnen sich Verluste ab. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenstart ruhig zu. Die Wall Street behauptete sich.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag leichter eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt tendiert der Leitindex SMI 0,5 Prozent tiefer bei 9'992 Punkten.

DEUTSCHLAND

Am Montag dürfte der deutsche Aktienmarkt schwächer starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn steht der DAX 0,6 Prozent im Minus bei 12'393 Punkten.

Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Angriff auf die grösste Erdölraffinerie in Saudi-Arabien dürfte am Montag die jüngste DAX-Rally erst einmal beenden. Damit deutet sich ein Ende der Serie von acht Handelstagen mit Gewinnen an, in denen der DAX knapp fünf Prozent zugelegt hatte.

Nachdem ein Teil der Ölproduktion Saudi-Arabiens nach einem Drohnenangriff auf die grösste Raffinerie ausfällt, zogen die Ölpreise deutlich an. Anleger sind nun verunsichert. "Es gilt das Motto Risk-off, Aktien werden verkauft, sichere Häfen wie Staatsanleihen und Gold gekauft", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er hält die erste Reaktion an den Börsen gleichwohl noch für recht moderat. "Angesichts der Dimension dieses Anschlags und der weiteren Eskalationsgefahr hätten mich stärkere Kursverluste nicht überrascht", führte er aus.

Neben den steigenden Ölpreisen drücken zudem schwache Konjunkturdaten aus China auf die Stimmung. Die August-Daten für die Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsatz und Investitionen in Sachanlagen enttäuschten auf ganzer Linie und zeigen einmal mehr, wie stark die chinesische Wirtschaft unter dem Handelskrieg mit den USA und strukturellen Problemen leidet.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am letzten Handelstag der Woche mit lustloser Tendenz.

Der Dow Jones kam kaum vom Fleck und legte um 0,11 Prozent auf 27`213,10 Indexpunkte zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen schwächer und verlor 0,22 Prozent auf 8'176,71 Zähler.

Nach dem noch leicht nachwirkenden positiven geldpolitischen Impuls in der Eurozone am Vortag durch die EZB richtete sich der Blick nun auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Zinsterminmarkt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent damit gerechnet, dass auch von dort ein Lockerungsimpuls kommen wird in Gestalt eines 25 Basispunkte niedrigeren Leitzinses.

Daneben stimmten die jüngsten positiven Signale im US-chinesischen Handelsstreit die Anleger zuversichtlich. China hat wie angekündigt den Import von Schweinefleisch und Sojabohnen aus den USA erleichtert. Im Oktober wollen sich beide Seiten dann wieder direkt gegenübersitzen und weiter verhandeln. Dazu berichtet das Wall Street Journal, China wolle dabei kritische Themen wie nationale Sicherheit ausklammern. Diese hatten sich zuletzt als besonders problematisch entpuppt und Fortschritte erschwert.

ASIEN

Die Börsen in Asien können am Montag überwiegend zulegen.

In Japan findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuletzt war der Nikkei am Freitag um 1,05 Prozent auf 21'988,29 Punkte gestiegen.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steigt aktuell (07:10 Uhr) um 0,10 Prozent auf 3'034,41 Zähler. Dagegen verliert der Hang Seng in Hongkong 1,00 Prozent auf 27'079,16 Zähler.

Trotz eines deutlichen Anstiegs der Ölpreise infolge der Attacken auf Ölanlagen in Saudi-Arabien am Wochenende sowie schwacher chinesischer Konjunkturdaten zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Montag stabil. Lediglich in Hongkong geht es mit den weiterhin anhaltenden Protesten kräftig nach unten.

Für die Angriffe machen die USA den Iran verantwortlich, was die ohnehin angespannten Beziehungen weiter belasten dürfte. Teheran wies die Anschuldigungen entschieden zurück.

Die Angriffe sorgten für eine vorübergehende Einstellung der Ölproduktion an den beiden betroffenen Standorten von Aramco. Nach Angaben des saudiarabischen Energieministers war die Hälfte der gesamten Produktion des Konzerns betroffen, geschätzt 5,7 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Die Ölpreise schiessen in der Folge in die Höhe. Die USA haben eine Freigabe ihrer Ölreserven in Aussicht gestellt, um die Lage am Ölmarkt zu stabilisieren.

Die steigenden Ölpreise könnten ein weiterer Belastungsfaktor für die globale Wirtschaft werden, die bereits unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie dem Brexit und der Konjunkturabkühlung in Europa leidet. Dazu kommen erneut schwache Daten aus China, wo die Industrieproduktion mit einem Plus von 4,4 Prozent im August klar unter der Prognose von plus 5,2 Prozent und auch unter der Zunahme des Vormonats geblieben ist.

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang sagte nach der Veröffentlichung der Daten, "es könnte nun schwierig werden, im laufenden Jahr ein Wachstum von 6 Prozent oder mehr zu erreichen". Bislang geht die Regierung von einem BIP-Wachstum zwischen 6 und 6,5 Prozent aus. Im zweiten Quartal lag das Wachstum bei 6,2 Prozent - die niedrigste Rate seit 27 Jahren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires