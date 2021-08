SMI etwas tiefer -- DAX mit Abschlägen -- Börsen in Fernost uneins

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt geht es am Montag zunächst bergab.

Der SMI eröffnete 0,26 Prozent schwächer bei 12'431,53 Punkten und verbleibt dann in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex, nachdem sie 0,33 Prozent tiefer bei 2'012,21 Zählern bzw. 0,23 Prozent leichter bei 15'916,63 Einheiten in die neue Handelswoche gestartet waren.

Nach der jüngsten Rekordjagd stehen die Zeichen zum Wochenstart auf Konsolidierung. In der Vorwoche hat der Leitindex SMI an jedem einzelnen Handelstag eine neue Bestmarke gesetzt. Aktuell liegt sie nun bei 12'479 Punkten. Darüber hinaus sprechen auch die Vorgaben für eine gewisse Zurückhaltung. Während die Wall Street am Freitag noch zugelegt hat, tendieren die Börsen Asiens überwiegend schwächer.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus China sind teilweise klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So sind die Detailhandelsumsätze mit einem Plus von 8,5 Prozent weniger stark gestiegen als von Ökonomen erwartet. Und auch die Industrieproduktion hat klar an Fahrt verloren. In Japan ist das Wirtschaftswachstum zwar besser als gedacht ausgefallen, die Börse dort gibt dennoch deutlich nach. Hinzu komme die Lage in Afghanistan, die für eine gewisse geopolitische Unsicherheit sorge, heisst es im Handel.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Montag zurück.

Der DAX eröffnete 0,64 Prozent tiefer bei 15'875,70 Zählern. Im weiteren Verlauf behält der Leitindex sein negatives Vorzeichen.

Am Freitag hatte der DAX mit 16'030 eine weitere Bestmarke erreicht, zum Handelsende aber mit moderatem Plus wieder unter der 16'000er-Marke notiert. Auch am US-amerikanischen Aktienmarkt geriet die Rekordjagd zuletzt etwas ins Stocken und in Fernost präsentierten sich die wichtigsten Handelsplätze am Morgen uneinheitlich. In China fielen Daten zum Einzelhandel und der Industrie schwächer als erwartet aus. Auch die Ausbreitung der Delta-Virusvariante vor allem in Japan schlägt weiter auf das Gemüt.

WALL STREET

Die Wall Street trat am Freitag auf der Stelle.

Der Dow Jones legte nach einem anfänglichen Plus zunächst weiter zu, rutschte dann aber an die Nulllinie ab. Dabei markierte der US-Leitindex gleich nach der Startglocke ein neues Rekordhoch (35'610,57 Zähler). Er beendete die Woche 0,04 Prozent höher bei 35'515,38 Indexeinheiten. Auch der NASDAQ Composite pendelte überwiegend seitwärts. Seinen Schlussstand markierte der Tech-Index bei 14.822,90 Punkte (+0,04 Prozent).

Weiterhin sorgte die Aussicht auf eine unverändert sehr lockere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur für eine prinzipiell gute Stimmung am Aktienmarkt. Als Antrieb hinzu kamen überwiegend erfreuliche Unternehmenszahlen. Die zuletzt immer wieder aufgeflackerten Corona-Sorgen sowie die Furcht vor einem starken Preisanstieg hingegen waren zuletzt in den Hintergrund gerückt.

Jüngste Konjunkturdaten dämpften etwas die Laune der Anleger: Das Konsumklima in den USA trübte sich im August überraschend und deutlich ein.

Unter den Einzelwerten richtete sich der Fokus der Anleger auf Walt Disney und Airbnb, die am Donnerstag nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt haben.

ASIEN

Am Montag weisen die asiatischen Börsen unterschiedliche Vorzeichen auf.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 1,65 Prozent tiefer bei 27'515,86 Indexpunkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legt derweil um 0,37 Prozent auf 3'529,14 Zähler zu, während der Hang Seng 0,74 Prozent tiefer bei 26'195,41 Einheiten notiert. (7.06 Uhr MESZ)

Positiver Ausreisser ist Schanghai, wo es für das Marktbarometer um 0,4 Prozent nach oben geht. Dass die Industrieproduktion in China im Juli weniger stark gestiegen ist als erwartet, belastet nicht, weil es Spekulationen schürt, dass Peking der Wirtschaft stärker unter die Armen greifen dürfte. Zugleich ist Chinas Einzelhandelsumsatz im Juli zum Vorjahr um 8,5 Prozent höher ausgefallen. Im südkoreanischen Seoul wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires