DAX vor stabilem Start -- Anleger in Asien uneins: Erneut keine einheitliche Richtung an den Börsen in Fernost

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen marginalen Gewinne im Donnerstagshandel nicht verteidigen.

Der SMI war mit einem kleinen Minus in den Handelstag gestartet, schaffte es zwischenzeitlich kleine Gewinne aufzubauen, bevor er wieder in die Verlustzone rutschte. Letztlich beendete der Leitindex den Handel 0,55 Prozent niedriger bei 11'976,79 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten dem Leitindex und starteten mit Abschlägen in den Handelstag. Im Laufe des Tages schafften sie es nicht aus der Verlustzone. Der SLI beendete den Handel 0,49 Prozent tiefer bei 1'936,75 Indexpunkten, während der SPI letztlich 0,52 Prozent auf 15'408,67 Punkte abgeben musste.

Generell sei am Markt eine gewisse Vorsicht zu spüren, meinten Händler. Nach wie vor seien Inflationsängste und die Sorge um die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die grössten Stimmungsdämpfer. Dabei konnte der US-Notenbankchef Jerome Powell die Investoren am gestrigen Mittwoch etwas beruhigen. Er sagte die Wirtschaft habe zwar Fortschritte gemacht, bis zu einer ausreichenden Erholung sei der Weg aber noch sehr weit.

Auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China trugen zu dem eher gemischten Bild bei. Während sich das Wachstum des Bruttoinlandprodukts im zweiten Quartal verlangsamte, hat die Industrieproduktion in China im Juni positiv überrascht. Die Daten zeigten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in China, meinte ein Marktteilnehmer. Generell bewegten sich die Börsen aber auf einem hohen Niveau, so dass kurzfristige Konsolidierungsphasen nicht weiter überraschend sollten, ergänzte ein weiterer Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auf Vortagesniveau in den Handel starten.

Der DAX hatte den Donnerstagshandel 1,01 Prozent niedriger bei 15'629,66 Punkten beenet.

Nach dem schwachen Donnerstag deutet sich im DAX am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn zehn Punkte höher auf 15'640 Punkte. Am Mittwoch hatte der DAX mit 15'810 Punkte einen weiteren Rekordstand erreicht, liegt auf Wochensicht aber leicht im Minus. Im US-Handel fielen vor allem die Technologie-Indizes mit einem Rückschlag von ihren Rekordniveaus auf. In Asien bot sich am Morgen kein einheitliches Bild.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich im Donnerstagshandel zurückhaltend.

Der Dow Jones pendelte lange Zeit um seine Nulllinie, schaffte es im späten Verlauf aber in die Gewinnzone und schloss mit einem leichten Plus von 0,16 Prozent bei 34'987,75 Punkten. Der NASDAQ Composite wies anfänglich nur ein kleines Minus von 0,06 Prozent bei 14'635,78 Zählern aus, baute seine Verluste im Verlauf aber deutlicher aus und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,70 Prozent bei 14'543,13 Indexpunkten in den Feierabend.

Aktuell mehren sich Experten zufolge die Anzeichen für eine Abschwächung der US-Wirtschaft, zudem bleibt die momentan sehr hohe Inflation ein Thema. Falls diese wider Erwarten nicht in absehbarer Zeit sinken sollte, müsste die Notenbank wohl mit einer schärferen Geldpolitik gegensteuern.

Mit Blick auf einzelne Unternehmen setzte sich die Berichtssaison an diesem Donnerstag fort. So verhalfen starke Zuwächse im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung der Bank Morgan Stanley im zweiten Quartal zu deutlich mehr Gewinn. Allerdings enttäuschte das Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren.

ASIEN

Wie bereits in den vergangenen Handelstagen driften die Börsen in Asien auch am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07 Uhr MEZ 0,89 Prozent auf 28.027,65 Indexpunkte.

Kaum verändert präsentiert sich daneben der Markt auf dem chinesischen Festland, wo es für den Shanghai Composite 0,02 Prozent auf 3.563,79 Punkte nach unten geht. Aus Hongkong werden unterdessen grüne Vorzeichen gemeldet. Der Hang Seng gewinnt 0,45 Prozent auf 28.121,00 Zähler.

Erneut mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am letzten Handelstag der Woche. Die schwachen Vorgaben von der Nasdaq sorgen vor allem bei den Technologiewerten für Abgaben. Daneben treten die Sorgen um eine rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus wieder stärker in den Vordergrund. Hier dominieren die Sorgen, dass sich dies negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken könnte. Dazu stocke das Impftempo in vielen Ländern.

Die Bank of Japan (BoJ) hat wie befürchtet die Wachstumsprognose für dieses Fiskaljahr gesenkt, blieb aber bei ihrer Ansicht, dass die Wirtschaft auf einen moderaten Aufschwung zusteuert. So wird nun noch mit einem Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent gerechnet nach zuvor 4,0 Prozent. Die Schätzung für 2022 wurde dagegen auf plus 2,7 von plus 2,4 Prozent nach oben genommen, da erwartet wird, dass der Konsum mit der Beschleunigung der Impfungen anziehen werde. Den Einlagensatz bestätigte die BoJ wie erwartet. Für den Nikkei-225 geht es um 0,9 Prozent auf 28.029 Punkte nach unten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires