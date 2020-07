SMI im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen schliessen schwächer

Die heimischen Märkte tendieren auf rotem Terrain. Der DAX notiert im Donnerstagshandel mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag im Minus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

Der Leitindex SMI startete am Donnerstag mit Abschlägen von 0,55 Prozent bei 10'402,24 Zählern in den Handel und notiert auch weiter im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten 0,66 Prozent schwächer bei 1'570,47 Einheiten bzw. 0,51 Prozent leichter bei 12'859,64 Punkten und verbleiben im Anschluss ebenfalls auf rotem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage büsst der SMI wegen Gewinnmitnahmen deutlich an Terrain ein. Für Gesprächsstoff sorgen am Berichtstag Konjunkturdaten aus China. Dort ist zwar die Wirtschaft im zweiten Quartal stärker gewachsen als gedacht, die Zahlen zum Detailhandel deuten aber auf eine nach wie vor relativ grosse Zurückhaltung der Konsumenten hin. Insgesamt werden die Zahlen denn auch eher als Belastung gesehen. Laut einem Kommentar von CMC Markets erhöhen die starken BIP-Zahlen auch wieder die bereits bestehenden Zweifel an der Korrektheit der Daten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag schwächer.

Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem Minus von 0,57 Prozent bei 12'857,30 Zählern in den Donnerstagshandel und bewegt sich auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Nach dem Vortagessprung des DAX auf ein Hoch seit dem Corona-Crash lassen es die Anleger am Donnerstag ruhig angehen. Zur Wochenmitte hatte der deutsche Leitindex den Widerstand um die 12'850 Punkte überwunden und war nur knapp an der Marke von 13'000 Punkten gescheitert. Am Donnerstag muss sich nun zeigen, ob der ehemalige Widerstand als Unterstützung dienen kann. Die Vorgaben aus Übersee belasten aber erst einmal. An der Wall Street fiel der Dow-Future seit dem Handelsschluss an den US-Börsen noch etwas weiter zurück und an den wichtigsten Börsen Asiens ging es am Donnerstag abwärts. So erholte sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal zwar stärker als gedacht vom Corona-Einbruch, die jüngsten Einzelhandelszahlen fielen allerdings ein Stück weit schlechter aus als von Experten erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen zur Wochenmitte Pluszeichen aus.

Der Dow Jones war freundlich in den Mittwochhandel gestartet und blieb anschliessend weiter in grünem Terrain. Zur Schlussglocke stand dann ein Plus von 0,86 Prozent bei 26'870,51 Punkten an der Kurstafel. Auch der NASDAQ Composite konnte sich während des gesamten Handelsverlaufs in der Gewinnzone halten und schloss 0,59 Prozent höher bei 10'550,49 Zählern.

Neu aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit COVID-19 trieben die Kurse an der Wall Street zur Wochenmitte weiter nach oben. Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma Moderna zeigte einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten. Der Impfstoff soll bereits ab Ende Juli an rund 30'000 Probanden getestet werden.

"Die Aktienmärkte bekommen Rückenwind von einem viel versprechenden Impfstoff", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Damit dürfte das Rennen der Unternehmen, mit seinem Impfstoff als erstes auf den Markt gehen zu können, noch mehr Fahrt aufnehmen.

ASIEN

Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Verluste.

In Tokio gab der Nikkei 0,76 Prozent auf 22'770,36 Punkte ab.

Der Shanghai Composite notierte zum Handelsschluss mit Abschlägen von 4,50 Prozent bei 3'210,10 Zählern. In Hongkong fiel der Hang Seng um 2,00 Prozent auf 24'970,69 Einheiten.

Trotz guter US-Vorgaben ging es am Donnerstag an den Börsen in Asien nach unten. Die Spannungen zwischen den USA und China wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong lasteten auf der Stimmung, sagen Händler. Darüber träten die Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus in den Hintergrund. Auch die überraschend starke Erholung der chinesischen Wirtschaft vermochte die Kurse nicht zu stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires