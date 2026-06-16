SMI wenig verändert erwartet -- DAX vor leichten Verlusten -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte ruhig in den Handel starten.

Dder SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden mit einer wenig veränderten Eröffnung erwartet.

Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel starten. Im Fokus bleibt die Umsetzung des vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran. Dieses sorgt zwar für eine gewisse Erleichterung an den Finanzmärkten, doch Zweifel an einer raschen und nachhaltigen Umsetzung dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger.

Die schrittweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus dürfte in den kommenden Tagen beginnen. Dabei liess die Aussicht auf eine Normalisierung der Lieferketten die Ölpreise am Montag um knapp 5 Prozent sinken.

Parallel dazu richtet sich der Fokus der Investoren zunehmend auf die Geldpolitik. Mit Spannung erwartet wird der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, von dem sich die Märkte Hinweise auf den weiteren Zinspfad und die Konjunkturaussichten erhoffen. "Die Geldpolitik könnte die geopolitischen Themen schon bald wieder als wichtigsten Taktgeber an den Börsen ablösen", sagt ein Marktbeobachter. In der Schweiz folgt am Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird mit leichten Verlusten gerechnet.

Der DAX dürfte etwas tiefer in die Sitzung gehen.

Nach dem positiven Wochenstart wegen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zum Ende des Krieges zeichnet sich am Dienstag im DAX wenig Bewegung ab.

Zu Wochenbeginn war der Spielraum für den DAX mit der zeitweisen Rückkehr über die Marke von 25'000 Punkten aufgebraucht. Es fehlten schnell die Anschlusskäufe, nachdem die Märkte in der Aussicht auf einen Deal bereits am Freitag angezogen hatten. "Die Euphorie an den Aktienmärkten über die Einigung scheint bereits einer nüchternen Einschätzung gewichen zu sein", kommentierte am Morgen der LBBW-Experte Rolf Schäffer.

Innenpolitisch verschafft das Rahmenabkommen dem US-Präsidenten Donald Trump aus Sicht von Schäffer zwar Entlastung. Es bedeute aber "kein Ende der Risiken", denn in puncto iranisches Atomprogramm bestünden weiterhin erhebliche Differenzen und ausserdem hänge die Situation auch von der Lage im Libanon ab. "Die vorläufige Einigung ist daher weniger ein Schlussstrich als ein Zwischenstand: ein diplomatischer Erfolg auf Bewährung, dessen Bestand sich erst in den kommenden Wochen erweisen wird."

Auch wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank am Mittwoch und dem grossen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine weitere Trendprognose für die Aktienmärkte zunächst schwer. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten am Morgen die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten die neue Handelswoche mit markanten Aufschlägen.

Der Dow Jones Industrial stieg zu Beginn an und baute sein Kursplus im Anschluss deutlich aus. Dabei konnte er bei 51'945,89 Punkten sogar ein neues Rekordhoch verzeichnen. Schlussendlich ging es um 0,92 Prozent nach oben auf 51'671,83 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung mit deutlichen Aufschlägen und legte auch weiterhin zu. Zum Handelsende notierte er 3,07 Prozent stärker bei 26'683,94 Zählern.

Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten verlieh den US-Börsen zum Wochenauftakt deutlichen Rückenwind. Nachdem die Aktienmärkte bereits zuletzt kräftig zugelegt hatten, sorgte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Konflikts für zusätzlichen Optimismus. Gleichzeitig gerieten die Ölpreise infolge der Einigung deutlich unter Druck.

Nach wochenlangen Gesprächen verständigten sich Washington und Teheran am Wochenende auf eine Absichtserklärung. Diese sieht eine Verlängerung der Waffenruhe sowie die vollständige Wiederöffnung der für den Welthandel zentralen Strasse von Hormus vor. Das Abkommen soll als Grundlage für weitere Verhandlungen dienen, bei denen unter anderem das iranische Atomprogramm im Mittelpunkt stehen wird. Die offizielle Unterzeichnung ist für Freitag vorgesehen.

"Die Risikobereitschaft ist zurück, fraglich ist aber, ob die Meerenge vollständig wieder öffnet", sagte Christopher Dembik, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management. US-Präsident Trump habe keine gute Erfolgsbilanz bei dauerhaften Abkommen im Nahen Osten, daher bestehe das Risiko, dass die Spannungen im Sommer wieder steigen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag mehrheitlich Verluste.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,08 Prozent bei 69'373,42 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,09 Prozent auf 4'092,80 Zähler.

In Hongkong verliert der Hang Seng hingegen 1,71 Prozent auf 24'417,83 Einheiten an.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen am Dienstag kein einheitliches Bild. Während der japanische Nikkei-225 nach der Zinsentscheidung der Notenbank erstmals über die Marke von 70.000 Punkten springt, belasten schwache Daten in China. In Südkorea treibt die Rally bei Halbleiterwerten den technologielastigen Kospi nach oben. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges hatte die regionalen Börsen bereits am Vortag beflügelt, wirkt aber tendenziell noch ein wenig nach. "Die USA und der Iran stehen kurz vor einer Einigung, obwohl die Details noch wichtig sind", heisst es bei den OCBC-Analysten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires