Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’718 0.1%  SPI 19’373 0.2%  Dow 51’671 0.9%  DAX 24’894 1.1%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 6’229 0.7%  Gold 4’317 0.2%  Bitcoin 52’693 0.0%  Dollar 0.7956 0.2%  Öl 82.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cicor-Aktie: Werkverkauf und Personalabbau angekündigt
Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
Aktie in Sicht: Infracore plant Börsengang, Aevis hält an Beteiligung fest
Warum sich der Dollar zu Euro und Franken wieder etwas fester zeigt
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 16.06.2026 08:31:01

SMI wenig verändert erwartet -- DAX vor leichten Verlusten -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Handelsbeginn auf der Stelle treten, während es für den deutschen Aktienmarkt etwas nach unten gehen dürfte. Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag mit unterschiedlicher Tendenz.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte ruhig in den Handel starten.

Dder SMI sowie die Nebenwertindizes SPI und SLI werden mit einer wenig veränderten Eröffnung erwartet.

Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag ohne klare Richtung in den Handel starten. Im Fokus bleibt die Umsetzung des vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran. Dieses sorgt zwar für eine gewisse Erleichterung an den Finanzmärkten, doch Zweifel an einer raschen und nachhaltigen Umsetzung dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger.

Die schrittweise Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus dürfte in den kommenden Tagen beginnen. Dabei liess die Aussicht auf eine Normalisierung der Lieferketten die Ölpreise am Montag um knapp 5 Prozent sinken.

Parallel dazu richtet sich der Fokus der Investoren zunehmend auf die Geldpolitik. Mit Spannung erwartet wird der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend, von dem sich die Märkte Hinweise auf den weiteren Zinspfad und die Konjunkturaussichten erhoffen. "Die Geldpolitik könnte die geopolitischen Themen schon bald wieder als wichtigsten Taktgeber an den Börsen ablösen", sagt ein Marktbeobachter. In der Schweiz folgt am Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wird mit leichten Verlusten gerechnet.

Der DAX dürfte etwas tiefer in die Sitzung gehen.

Nach dem positiven Wochenstart wegen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zum Ende des Krieges zeichnet sich am Dienstag im DAX wenig Bewegung ab.

Zu Wochenbeginn war der Spielraum für den DAX mit der zeitweisen Rückkehr über die Marke von 25'000 Punkten aufgebraucht. Es fehlten schnell die Anschlusskäufe, nachdem die Märkte in der Aussicht auf einen Deal bereits am Freitag angezogen hatten. "Die Euphorie an den Aktienmärkten über die Einigung scheint bereits einer nüchternen Einschätzung gewichen zu sein", kommentierte am Morgen der LBBW-Experte Rolf Schäffer.

Innenpolitisch verschafft das Rahmenabkommen dem US-Präsidenten Donald Trump aus Sicht von Schäffer zwar Entlastung. Es bedeute aber "kein Ende der Risiken", denn in puncto iranisches Atomprogramm bestünden weiterhin erhebliche Differenzen und ausserdem hänge die Situation auch von der Lage im Libanon ab. "Die vorläufige Einigung ist daher weniger ein Schlussstrich als ein Zwischenstand: ein diplomatischer Erfolg auf Bewährung, dessen Bestand sich erst in den kommenden Wochen erweisen wird."

Auch wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank am Mittwoch und dem grossen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine weitere Trendprognose für die Aktienmärkte zunächst schwer. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten am Morgen die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet.

WALL STREET

Die US-Börsen starteten die neue Handelswoche mit markanten Aufschlägen.

Der Dow Jones Industrial stieg zu Beginn an und baute sein Kursplus im Anschluss deutlich aus. Dabei konnte er bei 51'945,89 Punkten sogar ein neues Rekordhoch verzeichnen. Schlussendlich ging es um 0,92 Prozent nach oben auf 51'671,83 Punkte.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung mit deutlichen Aufschlägen und legte auch weiterhin zu. Zum Handelsende notierte er 3,07 Prozent stärker bei 26'683,94 Zählern.

Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten verlieh den US-Börsen zum Wochenauftakt deutlichen Rückenwind. Nachdem die Aktienmärkte bereits zuletzt kräftig zugelegt hatten, sorgte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Konflikts für zusätzlichen Optimismus. Gleichzeitig gerieten die Ölpreise infolge der Einigung deutlich unter Druck.

Nach wochenlangen Gesprächen verständigten sich Washington und Teheran am Wochenende auf eine Absichtserklärung. Diese sieht eine Verlängerung der Waffenruhe sowie die vollständige Wiederöffnung der für den Welthandel zentralen Strasse von Hormus vor. Das Abkommen soll als Grundlage für weitere Verhandlungen dienen, bei denen unter anderem das iranische Atomprogramm im Mittelpunkt stehen wird. Die offizielle Unterzeichnung ist für Freitag vorgesehen.

"Die Risikobereitschaft ist zurück, fraglich ist aber, ob die Meerenge vollständig wieder öffnet", sagte Christopher Dembik, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management. US-Präsident Trump habe keine gute Erfolgsbilanz bei dauerhaften Abkommen im Nahen Osten, daher bestehe das Risiko, dass die Spannungen im Sommer wieder steigen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag mehrheitlich Verluste.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,08 Prozent bei 69'373,42 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,09 Prozent auf 4'092,80 Zähler.

In Hongkong verliert der Hang Seng hingegen 1,71 Prozent auf 24'417,83 Einheiten an.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen am Dienstag kein einheitliches Bild. Während der japanische Nikkei-225 nach der Zinsentscheidung der Notenbank erstmals über die Marke von 70.000 Punkten springt, belasten schwache Daten in China. In Südkorea treibt die Rally bei Halbleiterwerten den technologielastigen Kospi nach oben. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Krieges hatte die regionalen Börsen bereits am Vortag beflügelt, wirkt aber tendenziell noch ein wenig nach. "Die USA und der Iran stehen kurz vor einer Einigung, obwohl die Details noch wichtig sind", heisst es bei den OCBC-Analysten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Am Ende nur leicht im Plus
15.06.26 Marktüberblick: Banken und Reisewerte im Aufwind
15.06.26 Der Iran-Deal ist da!
12.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’286.27 19.87 B58SLU
Short 14’577.29 13.99 SRB5DU
Short 15’116.66 8.96 SJYB2U
SMI-Kurs: 13’717.54 15.06.2026 17:31:20
Long 13’152.44 19.17 S1BTPU
Long 12’876.53 13.85 S95BFU
Long 12’332.48 8.96 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
16.06.26 17 Education & Technology Group incorporation Sponsored American Depositary Receipt / Quartalszahlen
16.06.26 A.F.Y.R.E.N. / Generalversammlung
16.06.26 Acotec Scientific Holdings Limited Registered Shs Unitary Reg S-144A / Generalversammlung
16.06.26 Adagio Medical Holdings Inc Registered Shs / Generalversammlung
16.06.26 Advanced SolTech Sweden AB Registered Shs / Generalversammlung
16.06.26 Agenus Inc Registered Shs / Generalversammlung
16.06.26 Alpha Cognition Inc Registered Shs / Generalversammlung
16.06.26 AMC Networks Inc. (A) / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
16.06.26 Tag der Jugend
16.06.26 Lebensmittelpreisindex (Monat)
16.06.26 Immobilienpreisindex
16.06.26 Industrieproduktion (Jahr)
16.06.26 Urbane Investition (YTD) (Jahr)
16.06.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
16.06.26 Geldpolitische Erklärung der BoJ
16.06.26 BoJ-Zinsentscheidung
16.06.26 Wachstum Geldmenge
16.06.26 RBA Kommuniqué zur Geldpolitik
16.06.26 Geldpolitische Erklärung der RBA
16.06.26 Zinsentscheidung der RBA
16.06.26 RBA Pressekonferenz
16.06.26 BoJ Pressekonferenz
16.06.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
16.06.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
16.06.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
16.06.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
16.06.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
16.06.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
16.06.26 Arbeitslosenquote
16.06.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
16.06.26 ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
16.06.26 ZEW Umfrage - Aktuelle Lage
16.06.26 Arbeitskostenindex
16.06.26 EZB-Mitglied Escrivá spricht
16.06.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
16.06.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
16.06.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
16.06.26 Staatshandelsdefizit
16.06.26 M1 Geldmenge (YoY)
16.06.26 Einzelhandelsumsatz
16.06.26 Netto-Inflation
16.06.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
16.06.26 Baubeginne (Monat)
16.06.26 Exportpreisindex (Jahr)
16.06.26 Importpreisindex (Monat)
16.06.26 Importpreisindex (Jahr)
16.06.26 Exportpreisindex (Monat)
16.06.26 Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere
16.06.26 Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere
16.06.26 Änderung der Hausbaubeginne
16.06.26 Änderung der Baugenehmigungen
16.06.26 Baugenehmigungen (Monat)
16.06.26 Redbook-Index (ggü. Vorjahr)
16.06.26 EZB-Mitglied Lane spricht
16.06.26 Industrieertrag
16.06.26 GDT Preisindex
16.06.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
16.06.26 Auktion 20-jähriger Anleihen
16.06.26 Rede von Sleijpen der EZB
16.06.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Hype zündet die nächste Tech-Rally: Aktien von Intel, SoftBank, Samsung & Co. heben ab
SpaceX-Aktie legt nach Rekord-IPO weiter zu: Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?
Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?
SpaceX übertrifft Erwartungen - Elon Musk sorgt für neue Rekordprognosen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien uneins: Bafin-Einschaltung durch UniCredit im Streitfall mit Commerzbank
Partners Group-Aktie zieht an: Unternehmen schliesst Einfrieren von Evergreen-Fonds aus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit roter Tendenz
KI-Chip-Aktien mit kräftiger Erholung: Deshalb profitieren NVIDIA, AMD, Micron, Marvell & Co. von fallenden Ölpreisen

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1358 0.0009
0.68