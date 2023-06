Nach Zinsentscheidungen: SMI und DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich im Plus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag fester.

Der SMI startete mit einem Plus von 0,13 Prozent auf 11'317,44 Zähler freundlich in den letzten Handelstag der Woche und bewegt sich auch im Handelsverlauf leicht oberhalb seines Vortagesschlusskurses.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen dem Leitindex in die Gewinnzone, nachdem sie 0,08 Prozent fester bei 14'930,77 Punkten resp. 0,10 Prozent stärker bei 1'772,26 Einheiten in den Handel gegangen waren.

Händler verweisen auf die guten Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Nach den wie erwartet ausgefallenen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) rücken am Berichtstag der grosse Verfallstermin an der Eurex in den Blickpunkt der Marktteilnehmer, heisst es am Markt. Heute ist der grosse quartalsweise Verfall. Am Hexensabbat, wie dieser Tag, wenn Optionen und Futures auf Aktien und Indizes auslaufen, auch genannt wird, könne viel passieren, heisst es weiter. Dann sind die Umsätze in der Regel überdurchschnittlich gross und auch die Kursausschläge können heftig ausfallen.

Zudem müssten die Anleger erst noch die erwähnten Zinsbeschlüsse verdauen. Denn Fed wie EZB haben weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Die Marktteilnehmer müssten ihre Zinserwartungen nun wohl überdenken. Denn die Währungshüter hätten die Erwartungen für ein baldiges Ende des Straffungszyklus verdrängt, kommentierte die Credit Suisse. Der erhoffte Zinsgipfel dürfte doch noch nicht erreicht sein. Daher blieben auch am Berichtstag Konjunkturzahlen im Fokus der Händler. Publiziert werden die endgültigen Inflationszahlen der Eurozone für Mai und den Konsumentenvertrauensindex der Uni Michigan.

DEUTSCHLAND

Deutsche Händler kaufen am Freitag zu.

Der DAX zeigte sich zu Handelsstart 0,10 Prozent höher bei 16'306,63 Einheiten und verbleibt auch im Anschluss in der Gewinnzone.

Nach den Zinsentscheiden in der Eurozone und den USA bleibt der DAX am Freitag voraussichtlich nah an seinem Rekord. Mit einem solide erwarteten Handelsstart hält der Leitindex den Kontakt zur Bestmarke von 16'336 Punkten, die er am Mittwoch aufgestellt hat. Damit steuert er auf ein Wochenplus von etwas mehr als zwei Prozent zu. Eine Stütze bleiben die US-Börsen, die am Vorabend ihre Gewinne stetig ausgebaut hatten. Laut der Commerzbank sind die Anleger derzeit im "Risk-On-Modus", also zu Risiken bereit. In den Mittelpunkt rückt nun aber der grosse Verfall an den Terminbörsen, der üblicherweise im Tagesverlauf für Kursschwankungen sorgt.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag nach durchwachsenen heimischen Konjunkturdaten sowie der Zinserhöhung der EZB von ihrer freundlichen Seite.

Zwar eröffnete der Dow Jones Index 0,10 Prozent leichter bei 33'945,98 Punkten, doch schon kurz darauf konnte er ins Plus drehen und schloss am Ende 1,27 Prozent höher bei 34'409,64 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte in grünes Terrain vorrücken, wogegen er zum Start noch 0,39 Prozent auf 13'572,88 Zähler verloren hatte. Mit einem Plus von 1,15 Prozent ging der Techwerteindex bei 13'782,82 Zählern in den Feierabend.

Damit knüpfte der Dow nach dem Rücksetzer vom Mittwoch an seine vorangegangene Gewinnserie an. Der Leitindex hatte am Mittwoch besonders negativ auf die von der US-Notenbank Fed für den weiteren Jahresverlauf signalisierten Zinserhöhungen reagiert, nachdem sie im Juni wie erwartet eine Pause eingelegt hatte. Die Währungshüter der Eurozone setzten derweil am Donnerstag ihren Zinserhöhungszyklus fort: Sie schraubten den Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte nach oben und kündigten - ähnlich wie die Fed - weitere Anhebungen an.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte notierten am Freitag mit Gewinnen.

Der japanische Leitindex Nikkei legte letztlich 0,66 Prozent auf 33'706,08 Punkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland ging es nach oben: Der Shanghai Composite notierte zu Handelsschluss 0,63 Prozent fester bei 3'273,33 Punkten. Der Hang Seng gewann in Hongkong derweil 1,07 Prozent auf 20'040,37 Punkte zu.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich zum Wochenausklang mit Aufschlägen. Die Börsen folgten damit den positiven Vorgaben der Wall Street. Hier wurden neue 14-Monatshochs erreicht. Im Fokus stand die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ).

Diese hat die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen und hielt auch den Einlagensatz unverändert bei minus 0,1 Prozent. Sie hält damit weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest.

Kazuo Ueda, Gouverneur der BoJ, sagte, das Risiko einer verfrühten Zinserhöhung in Japan könnte grösser sein als eine Verzögerung der geldpolitischen Straffung. Ueda erwartet, dass die Inflation in Japan im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich unter das 2%-Ziel der Notenbank fallen wird.

Marktteilnehmer verweisen auf die von der People's Bank of China (PBoC) im Wochenverlauf gesenkten Zinsen. Am Markt wird erwartet, dass die Notenbank am kommenden Dienstag auch noch die Loan Prime Rate (LPR) absenken wird, um die sich verlangsamende Wirtschaftsentwicklung im Land aufzuhalten. Erwartet wird auch das Peking die Wirtschaft mit einem Stimulierungspaket ankurbeln wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires