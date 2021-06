Asiatische Indizes geben nach

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag Aufschläge.

Der SMI startete mit einem Plus und hielt sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung mit einem Zuwachs von 0,47 Prozent bei 11'921,97 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI präsentierten sich ebenfalls fester und gingen 0,34 Prozent höher bei 1'930,76 Zählern respektive 0,44 Prozent stärker bei 15'308,29 Indexeinheiten aus dem Handel.

Am Mittwochabend werden die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. Trotz eines Anstiegs der Inflationsrate in den USA auf zuletzt fünf Prozent im Mai wird von Experten nicht mit einer Änderung der sehr lockeren amerikanischen Geldpolitik gerechnet. Die Notenbank dürfte somit keine Reduzierung der Anleihekäufe signalisieren. Anleger dürften sich im Vorfeld dennoch zurückhalten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag freundlich.

Der DAX konnte zum Ertönen der Startglocke zulegen und verblieb auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung mit plus 0,36 Prozent bei 15'729,52 Zählern.

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed dürfte sich im DAX am Mittwoch nur wenig tun. "Das ist wieder so ein Tag, der erst abends richtig losgeht. Auf dem Parkett warten alle auf die Fed", beschrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die Situation. Der deutsche Leitindex dürfte aber wohl zunächst in der Nähe seines zu Wochenbeginn erreichten Rekordhochs von rund 15'803 Zählern bleiben.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt gab am Dienstag nach.

So eröffnete der Dow Jones kaum verändert und fiel anschliessend in die Verlustzone. Er beendete den Handel letztlich mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 34'299,73 Punkte. Daneben gab der NASDAQ Composite anfänglich geringfügig und sank danach tiefer ins Minus. Er beendete den Tag letztlich 0,71 Prozent leichter bei 14'072,86 Zählern.

Experten rechnen zwar nicht mit einer Zinsänderung, warten aber mit Spannung auf Aussagen der Währungshüter zum Thema Inflation. Davor wollen sich die Anleger nicht mehr gross neu positionieren.

Debattiert wird derzeit vor allem über die Nachhaltigkeit der aktuell sehr hohen US-Inflation und den damit steigenden Druck auf die Notenbank, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. "Die spannendste Frage wird sein, ob die Fed schon über eine Rückführung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe nachdenkt", sagte ein Experte.

Konjunkturdaten vermittelten am Dienstag nochmals neue Eindrücke über die aktuelle wirtschaftliche Verfassung der USA. Der hohe Erzeugerpreisanstieg untermauerte die jüngsten Inflationsbedenken. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen konnte derweil die Erwartungen nicht ganz erfüllen und die Einzelhandelsumsätze fielen im Mai etwas deutlicher als gedacht aus. Die US-Industrie hat ihre Produktion im Mai um 0,8 Prozent und damit etwas stärker als erwartet gesteigert.

ASIEN

Die asiatischen Indizes zeigen sich auch am Mittwoch verlustreich.

Der Nikkei in Tokio gibt gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,47 Prozent auf 29'302 Stellen nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,97 Prozent schwächer und notiert bei 3'522 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong muss derweil ein Minus in Höhe von 0,39 Prozent verbuchen und steht bei 28'526 Indexpunkten.

Der Markt folgt den negativen Vorgaben der Wall Street, wo neue Konjunkturdaten nicht überzeugen konnten - insbesondere die Einzelhandelsumsätze. Die Blicke der Akteure sind aber auf die Bekanntgabe der Beschlüsse der zweitägigen Beratungen der US-Notenbank am Abend gerichtet, weshalb sich einige mit Engagements am Aktienmarkt zunächst zurückhalten. Allgemein wird zwar noch nicht mit einer Reaktion auf die zuletzt deutlich erhöhten Inflationsraten gerechnet. Die Frage ist daher, ob sich die Währungshüter mit dem Thema "Tapering" zumindest schon befassen, also einem möglichen Zurückfahren der umfangreichen Anleihekäufe als Konjunturstimulus. Am Dienstag fielen die neuesten Erzeugerpreisdaten aus den USA höher aus als von Ökonomen erwartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires