US-Schuldenstreit bleibt im Fokus: Wall Street uneins -- SMI schliesst tiefer -- DAX zum Handelsende knapp im Minus -- Asiens Börsen letztendlich uneins

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts.

Der SMI gab bereits zum Handelsstart nach und verharrte auch im Verlauf auf rotem Terrain. Letztlich notierte er 0,50 Prozent im Minus bei 11'519,87 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. Sie beendeten den Handel 0,56 Prozent leichter bei 15'183,76 Zählern respektive 0,66 Prozent tiefer bei 1'790,48 Einheiten.

Zwar hatte der Leitindex SMI am Vortag bei 11'616 Punkten ein weiteres Jahreshoch markiert, es fehle ihm nun aber etwas der Schwung, hiess es im Handel. In Asien präsentierten sich die Börsen überwiegend etwas fester. Dort sorgten die jüngsten Konjunkturdaten aus China für Gesprächsstoff. So sei die Industrieproduktion erschreckend schwach ausgefallen, hiess es von Ökonomen. Die zuletzt beobachtete Erholung verliere bereits wieder an Schwung. Aber auch der US-Schuldenstreit blieb ganz oben auf der Liste der Einflussfaktoren. Experten zufolge drohen Marktturbulenzen und eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn sich die Politiker nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen und damit einen vielleicht sogar schon Anfang Juni drohenden Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten verhindern.

Am deutschen Aktienmarkt herrschte am Dienstag Skepsis.

Der DAX begann die Dienstagssitzung im Minus. Nach zwischenzeitlichen Gewinnen rutschte er am Nachmittag erneut auf rotes Terrain ab. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch wieder etwas eingrenzen und verabschiedete sich 0,12 Prozent tiefer bei 15'897,93 Punkten in den Feierabend.

Die Marke von 16'000 Punkten blieb im Fokus - trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus China, einer nach ZEW-Daten deutlich eingetrübten Wirtschaftsstimmung in Deutschland und dem weiterhin schwelenden Streit über die Schuldenobergrenze in den USA. Auch die veröffentlichten Einzelhandelsdaten aus den USA für den Monat April beeinflussten die Anleger nicht.

Ein Grund für den überraschend deutlich zurückgegangenen Stimmungsindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Mai sei, dass eine "noch stärkere Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank" erwartet werde, kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Ein möglicher Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen erhöht zudem die Unsicherheit bezüglich der internationalen Konjunkturentwicklung."

Um eine Lösung im Schuldenstreit herbeizuführen, lädt US-Präsident Joe Biden deshalb nochmals kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel nach Japan hochrangige Republikaner und Demokraten zum Gespräch ins Weisse Haus.

WALL STREET

Die US-Börsen tendieren am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung 0,22 Prozent tiefer bei 33'275,37 Punkten und gibt anschliessend weiter nach. Der technologielastige NASDAQ Composite bewegt sich derweil im Plus, nachdem er 0,31 Prozent schwächer bei 12'327,05 Zählern gestartet ist.

Im Laufe des Tages wird im Schuldenstreit ein Treffen von Präsident Joe Biden mit hochrangigen Vertretern der Republikaner und Demokraten erwartet. Laut Finanzministerin Janet Yellen könnte der Regierung am 1. Juni das Geld ausgehen, sollte es keine Einigung auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze geben. Dies hätte ihrer Einschätzung nach einen Kollaps an den Finanzmärkten und eine massive Rezession zur Folge.

Vor Handelsbeginn wurden die Einzelhandelsumsätze für April veröffentlicht. Die Amerikaner haben im April ihre Ausgaben im Einzelhandel leicht erhöht, da die nachlassende Inflation den Käufern etwas Kaufkraft zurückgab. Die gesamten Umsätze wuchsen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. Derweil hat die Industrie in den USA im April ihre Produktion hochgefahren, angetrieben vor allem von einer starken Fertigung von Automobilen und Kfz-Teilen. Der gesamte Ausstoss erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

Dazu kommen die Ergebnisse von Home Depot. Am Donnerstag folgen dann noch die Quartalsergebnisse von Walmart.

ASIEN

In Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztendlich 0,73 Prozent auf 29'842,99 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis zum Handelsende um 0,60 Prozent auf 3'290,99 Indexpunkte. In Hongkong notierte der Hang Seng mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 19'978,25 Zähler.

Von der Wall Street kamen leicht positive Vorgaben. Jedoch blieben die Anleger dort angesichts von Rezessionssorgen, Parteienstreit um die Anhebung der Schuldengrenze und der weiter fragilen Lage bei den US-Regionalbanken vorsichtig.

Chinesische Wirtschaftsdaten haben zwar eine Belebung der Wirtschaft im April aufgezeigt, jedoch sind diese hinter den Erwartungen von Ökonomen zum Teil deutlich zurückgeblieben. So sind die Einzelhandelsumsätze, ein Schlüsselindikator für den chinesischen Konsum, im April um 18,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg um 20,5 Prozent gerechnet. Auf Monatsbasis stiegen die Einzelhandelsumsätze im April gegenüber März um 0,49 Prozent. Die Industrieproduktion stieg im April um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, prognostiziert worden war jedoch ein Anstieg um 11,0 Prozent. Im April fiel die Industrieproduktion um 0,47 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Anlageinvestitionen erhöhten sich im Zeitraum Januar bis April um 4,7 Prozent, eine Verlangsamung gegenüber dem im ersten Quartal verzeichneten Anstieg von 5,1 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires