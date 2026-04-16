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Geändert am: 16.04.2026 08:04:05

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI tiefer erwartet -- DAX dürfte freundlich eröffnen -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei zieht kräftig an

Der heimische Leitindex dürfte mit leichten Verlusten in den Handelstag starten. Der deutsche Leitindex wird mit positiven Vorzeichen erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mit positiven Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich mit leichten Abschlägen präsentieren.

Der SMI zeigt sich vorbörslich im Minus.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex anschliessen.

Es mehren sich die Anzeichen für eine Annäherung der kriegsführenden Parteien im Nahen Osten. Nicht nur erwägen die USA und der Iran eine zweiwöchige Verlängerung der Feuerpause, um die Verhandlungen fortzusetzen. Auch werden die Anführer Israels und des Libanon laut US-Präsident Donald Trump am Donnerstag über einen Waffenstillstand sprechen. Es wären die ranghöchsten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit positiven Vorzeichen erwartet.

Der DAX dürfte am Donnerstag zulegen.

Die Hoffnung der Anleger auf weitere Friedensbemühungen im Iran bleibt auch am Donnerstag spürbar. Rückenwind kommt aus New York, wo mit dem marktbreiten S&P 500 und dem Tech-Index NASDAQ 100 am Vorabend zumindest zwei Indizes neue Rekorde aufstellen konnten. Auch dort gaben Hoffnungen auf weitere Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran Auftrieb, zusammen mit dem Optimismus rund um die Technologie der Künstlichen Intelligenz. Die Ölpreise bleiben derweil deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch mit unterschiedlicher Tendenz.

Der Dow Jones verlor 0,15 Prozent und ging bei 48'463,56 Punkten aus dem Handel.
Der NASDAQ Composite schloss daneben 1,59 Prozent höher bei 24'016,02 Zählern. Im Handelsverlauf ging es auf einen neuen Rekord nach oben.

Die US-Börsen konnten sich im Mittwochshandel nicht für eine Richtung entscheiden.

Im Fokus standen weiter optimistische Erwartungen an Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem erste Gespräche am Wochenende ergebnislos abgebrochen worden waren, hat US-Präsident Donald Trump nun die Möglichkeit einer zweiten Gesprächsrunde angedeutet. Das Ende des Kriegs sei "sehr nahe", sagte er.

Konjunkturdaten bewegten unterdessen eher wenig, nachdem am Vortag unerwartet günstig ausgefallene Erzeugerpreisdaten Inflations- und somit Zinserhöhungserwartungen etwas gelindert hatten. Der Empire State Manufacturing Index erhöhte sich im April wider Erwarten auf plus 11,0 Punkte, während Volkswirte einen Rückgang auf minus 0,5 erwartet hatten. Der Anstieg der Importpreise war im März mit 0,8 Prozent geringer als die von Ökonomen vorhergesagten 2,4 Prozent. Im Späthandel stand der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank auf dem Kalender - auch der brachte keine Impulse für den Handel.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag kaufbereit.

In Tokio klettert der Nikkei 225 zeitweise 2,04 Prozent nach oben auf 59'318,28 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite stellenweise 0,53 Prozent fester bei 4'048,64 Zählern.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 1,38 Prozent fester bei 26'306,55 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien sind angesichts von Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Iran-Krieg erneut gestiegen. In Bezug auf eine mögliche Fortsetzung der US-iranischen Verhandlungen hiess es in einer aktuellen Stellungnahme des Weissen Hauses, man sei "zuversichtlich, was die Aussichten auf ein Abkommen" mit dem Iran betrifft. Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump dem amerikanischen Fernsehsender Fox News zudem gesagt, dass er glaube, der Iran-Krieg sei "fast vorbei".

Die Ölpreise stiegen am Donnerstag im Zuge der US-Seeblockade der Strasse von Hormus wieder leicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni liegt derzeit bei rund 95 Dollar und damit etwas höher als am Mittwoch, allerdings weiterhin deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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