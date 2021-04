Trotz starker US-Vorgaben: SMI nur wenig bewegt -- DAX mit neuem Rekordhoch im Freitagshandel -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt zeigen sich am Freitag verunsichert.

Der SMI war zunächst kaum verändert bei 11'198,58 Punkten in den Handel eingestiegen, im Verlauf zeigt sich das Börsenbarometer unentschlossen.

Der Nebenwerte-Index SLI sind mit einem Mini-Plus von 0,04 Prozent bei 1'818,76 Punkten gestartet, für den SPI ging es zum Auftakt um 0,1 Prozent auf 1'4318,50 Zähler nach oben. Beide Indizes pendeln im Verlauf um die Nulllinie.

Den positiven Vorgaben aus Übersee kann der heimische Aktienmarkt damit mit nur mit angezogener Handbremse folgen. Die Wall Street hat ihre Rekordjagd am Vorabend fortgesetzt. Die Börsen in Asien gewinnen unterdessen überwiegend hinzu, sind vor dem Wochenende aber auch eher zurückhaltend. In der Region steigen die Corona-Fallzahlen wieder. So gelten etwas in vielen Regionen Japans ab dem heutigen Freitag wieder verschärfte Einschränkungen. Eine gewisse Unterstützung kommt allerdings aus China.

Chinas Wirtschaft hat die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum von 18,3 Prozent ins neue Jahr gestartet. Es handelt sich um den grössten Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren. Der ungewöhnlich starke Zuwachs erklärt sich damit, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Frühjahr wegen der Corona-Pandemie stark eingebrochen war. Als weitere Stütze für den Markt sehen Händler die US-Anleiherenditen, die trotz der zuletzt starken Konjunkturzahlen weiter zurückgehen. Am Terminmarkt findet zudem an diesem Freitag ein kleiner Verfall statt, der dafür sorgen könnte, dass die Lethargie der letzten Tage bei den Indizes etwas nachlässt, kommentiert ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag freundlich.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 15'227,85 Punkten in den Handel und erreichte bei 15'401,49 Zählern einen neuen Rekordwert. Auch im Handelsverlauf bleibt das Börsenbarometer im Plus.

Unterdessen ist die Berichtssaison bereits in vollem Gange. Am Vorabend bzw. in der Nacht haben aus dem DAX HeidelbergCement und Daimler vorläufige Zahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen sind. Auch HelloFresh hat mit einem starken Jahresauftakt überzeugt, so dass die jüngst hohen Bewertungen an den Börsen nun von guten wirtschaftlichen Entwicklungen bei den Unternehmen untermauert werden. Ein Rekordwachstum des chinesischen BIP - gleichwohl knapp unter der Erwartung, flankiert dies.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sorgen die Hochs an der Wall Street auch in Europa für gute Laune und höhere Kaufbereitschaft. Altmann warnte aber: "Das technische Bild wird zunehmend gefährlich. Auf beiden Seiten des Atlantiks sind die Indizes überkauft. Das macht die Börsen besonders anfällig für Rückschläge."

WALL STREET

In den USA wurde am Donnerstag ein stärkerer Handel beobachtet.

Der Dow Jones ging etwas höher in den Handel und legte auch anschliessend zu. Dabei schafft er es zeitweise auf ein neues Allzeithoch. Aus dem Handel ging er letztlich 0,9 Prozent fester bei 34'035,99 Punkten aus dem Handel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Start ein Plus aus, das er auch im Verlauf halten konnte. Letztlich stand er 1,31 Prozent höher bei 14'038,76 Zählern.

Der Einzelhandelsumsatz im März, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie die Geschäftsaktivitäten in den Grossräumen Philadelphia und New York im April zeigten eine klare Erholung der US-Konjunktur an. Einzig die Industrieproduktion im März entwickelte sich schwächer als erhofft - gleichwohl legt auch sie zu. Wichtiger sei der aktuelle Sprung des Einzelhandelsumsatzes, meinte ein Händler. Denn die Industrie arbeite Aufträge aus der Vergangenheit ab.

Überdies hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell schon am Mittwoch Beruhigungspillen verteilt. Eine Straffung der Geldpolitik mit anschliessenden Zinserhöhungen wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, machte der Fed-Chef klar. Damit können Anleger weiter die Konjunkturerholung spielen, ohne eine Straffung der Geldpolitik fürchten zu müssen.

ASIEN

Mit Gewinnen präsentierten sich die Börsen in Asien am letzten Handelstag der Woche.

Der japanische Leitindex Nikkei zeigte zum Handelsende mit einem Plus von 0,14 Prozent auf 29'683,37 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland ging es daneben für den Shanghai Composite etwas deutlicher nach oben, mit einem Aufschlag von 0,81 Prozent ging es bei 3'426,62 Zählern in den Feierabend. Daneben zeigte sich der Hang Seng ebenfalls fester und beendete den letzten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,75 Prozent auf 29'007,87 Indexpunkten.

Starke Wirtschaftsdaten aus China stützten die Finanzmärkte der Region. Auf Wochensicht verzeichneten die grösseren asiatischen Börsen unterdessen keine stärkeren Veränderungen, nachdem die Entwicklung unter dem Strich seitwärts verlief.

Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets bezeichnete die Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum als wichtigsten Impuls am Freitag. Wie das Pekinger Statistikamt mitgeteilt hatte, legte die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt in den ersten drei Monaten um 18,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres zu. Es handelte sich um den grössten Sprung seit Beginn der quartalsweisen Auswertung vor gut 30 Jahren.

"Der hohe Wert ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Konjunktur im Reich der Mitte sich in den letzten Monaten trotz aller Corona-Probleme sehr robust entwickelt hat", hiess es von der LBBW. "Zum anderen schlägt sich in der hohen Wachstumszahl aber auch ein Basiseffekt nieder, da die chinesische Konjunktur gerade im Auftaktquartal 2020 durch Corona ein sehr starkes Minus beim BIP-Wachstum von 6,8 Prozent verzeichnete." Analyst Hewson bezeichnete die Daten trotz dieses Effekts als beeindruckend.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires