SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen schwächer

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag in Grün starten. Der DAX wird mit positiven Vorzeichen erwartet. Asiens Börsen bewegen sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit positiver Tendenz erwartet.

Der Leitindex SMI tendiert vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich am Mittwoch noch mit einem Minus.

Allerdings sei der Markt nun schon etwas schockiert, da er aktuell mit desaströsen Fakten konfrontiert werde. Vor allem der Einbruch des US-Einzelhandels um noch nie zuvor gesehene 8,7 Prozent im März habe dazu beigetragen. Der US-Konsum gilt als Stütze der US-Wirtschaftskraft. Dazu kommt das Beige Book der Fed, das einen "scharfen und abrupten Einbruch" der US-Wirtschaft auf ganzer Breite und in allen Regionen zeigt. Nun sorge sich der Markt um die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Nachmittag. Diese könnten erneut das Ausmass der sich anbahnenden Massenarbeitslosigkeit in den USA zeigen. Passend dazu dürfte der wichtige Philadelphia-Fed-Index eine Beschleunigung des Wirtschaftseinbruchs offenbaren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch starten.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelseröffnung zeitweise rund 0,6 Prozent höher bei 10'359,80 Punkten.

Nach einem trüben Mittwoch muss der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag seine Widerstandskraft neu unter Beweis stellen. Die Indikationen für den DAX tendierten am Morgen wieder positiver, aber noch nicht klar genug, um eine eindeutige Erholung auszurufen.

Der DAX hatte zur Wochenmitte im Sog schwacher US-Wirtschaftsdaten noch fast vier Prozent eingebüsst, und nach dem XETRA-Schluss hatte die US-Notenbank Fed dann auch ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage skizziert. Entsprechend gespannt warten Anleger nun auf weitere US-Daten etwa vom Arbeitsmarkt, die am Nachmittag anstehen.

Nachdem am Vortag in Deutschland Lockerungen der Massnahmen zur Virus-Bekämpfung beschlossen wurden, blicken Anleger hier nun auch gespannt über den grossen Teich. US-Präsident Donald Trump kündigte neue Richtlinien an, die eine Rückkehr zur Normalität in den Vereinigten Staaten einläuten sollen. Experten blicken dennoch skeptisch voraus. "Die langfristige Bedrohung für Aktien rührt aus den länger währenden Nachwirkungen der Pandemie", sagte Analyst Dhaval Joshi vom Analysehaus BCA Research. Der Finanzsektor und Unternehmen drohten in Notlagen zu geraten.

WALL STREET

Die US-Börsen wurden am Mittwoch von Konjunktursorgen belastet.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial gab im Mittwochshandel 1,85 Prozent auf 23'506,85 Punkte nach. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verlor daneben 1,44 Prozent auf 8'393,18 Zähler.

Hatten zuletzt Hoffnungen die Aktienkurse gestützt, dass die Corona-Pandemie ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, gewinnen nun wieder Zweifel und Angst vor den wirtschaftlichen Folgen die Oberhand.

Derweil geht die Bilanzsaison in den USA in eine neue Runde. Noch vor Handelsbeginn haben mit Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup drei weitere US-Grossbanken über den Verlauf des ersten Quartals berichtet.

Daneben gibt es eine Fülle an Konjunkturdaten zu verarbeiten. Veröffentlicht wurden der Empire State Manufacturing Index für April und die Einzelhandelsumsätze aus dem März. Beide gingen stärker zurück als erwartet, der Empire State Manufacturing Index stürzte sogar regelrecht ab.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Japan notiert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,39 Prozent im Minus bei 19'277,59 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil 0,17 Prozent tiefer bei 2'806,46 Indexpunkten. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,79 Prozent nach auf 23'954,81 Zähler.

Im Sog schwacher US-Vorgaben geht es am Donnerstag an den asiatischen Börsen weiter nach unten mit den Kursen. An der Wall Street hatten sich die Indizes zum Handelsende von ihren Tagestiefs zumindest etwas erholt gezeigt. Zudem war es in Asien bereits am Mittwoch deutlicher abwärts gegangen.

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie dominiert weiter das Verhalten der Anleger, nachdem am Vortag neue US-Konjunkturdaten noch deutlich schwächer ausgefallen waren als ohnehin befürchtet. In die gleiche Kerbe schlug der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank. Zudem hatten weitere US-Banken in ihren Quartalsberichten massive Gewinnrückgänge gezeigt.

Die Märkte warten nun gespannt auf die Strategie zum Wiederhochfahren der US-Wirtschaft, zu der sch US-Präsident im Tagesverlauf äussern will. Derweil sind in den USA in den vergangenen 24 Stunden mit fast 2'600 so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie nie zuvor weltweit.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires