Zinsentscheidung der EZB im Fokus: SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag fester.

So eröffnete der SMI 1,46 Prozent höher bei 10'669,71 Punkten und steht auch anschliessend klar im Plus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI legen zeitweise deutlich zu.

Im Fokus bleibt die Credit Suisse. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die angeschlagene Bank sorge für die Erholung, heisst es am Markt. Die CS sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Milliarden Franken. Das verhelfe auch dem am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor zu höheren Kursen, meinen Händler.

Ob dies mehr als eine kurzfristige Beruhigung ist, wird sich noch zeigen müssen. Denn die Probleme der CS und auch die Nervosität an den Märkten dürften wohl noch eine Weile bleiben. Die Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 seien wach und könnten nicht so rasch wieder vertrieben werden. 2008 war die US-Bank Lehman Brothers zusammengebrochen, darauf kam es zur Finanzkrise. Denn die Probleme im Bankensektor könnten erst der Anfang sein, heisst es weiter. Vor diesem Hintergrund blickten die Anleger auch gespannt darauf, wie nun die Zentralbanken regieren. Dabei steht die heute anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Mittelpunkt. Trotz der Verwerfungen an den Märkten könnte die EZB nämlich im Kampf gegen die hohe Inflation die Leitzinsen weiter erhöhen. Ob dies erneut 50 oder "nur" noch 25 Basispunkte sind, ist allerdings unsicher.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag Zuwächse.

So startete der DAX 1,62 Prozent fester bei 14'973,84 Punkten, allerdings dämmte er sein Plus im weiteren Verlauf wieder ein.

Die Hilfen der Schweizer Notenbank für die angeschlagene Credit Suisse haben am Donnerstag als Beruhigungspille für den deutschen Aktienmarkt gewirkt. Nach dem Kursrutsch tags zuvor konnte der DAX vor der mit Spannung erwartetet Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zulegen. Stützend wirkte sich dabei auch eine breite Erholung der Bankenwerte aus.

Am Vortag war der deutsche Leitindex noch um mehr als drei Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen - Auslöser waren Sorgen rund um die angeschlagene Schweizer Grossbank gewesen, nachdem erst zu Wochenbeginn die Turbulenzen rund um drei US-Banken die Märkte erschüttert hatten.

Die Kurskapriolen im Bankensektor hatten erneut Hoffnungen auf ein gemässigteres Vorgehen der Notenbanken in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation befeuert. Wurde zuletzt allgemein noch eine Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte durch die EZB erwartet, hätten die jüngsten Banken-Schieflagen "die Tür für eine Anhebung um nur 25 Basispunkte wieder ein Stück weit geöffnet", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Vor dem mit Spannung erwarteten Entscheid am frühen Nachmittag dürften sich die Anleger zunehmend zurückhalten. Craig Erlam vom Broker Oanda stellt indes die Frage, was genau die Märkte aktuell überhaupt noch besänftigen würde.

WALL STREET

An den US-Börsen zeigten sich unterschiedliche Tendenzen.

Der Dow Jones verlor zu Handelsbeginn bereits deutlich und bewegte sich auch im Anschluss in der Verlustzone. Er verliess das Handelsgeschehen mit einem Verlust von 0,87 Prozent bei 31'876,22 Punkten. Der NASDAQ Composite gab zur Eröffnung noch kräftig nach und verblieb auch weiterhin auf rotem Terrain. Zum Börsenschluss schaffte er es jedoch zur Nulllinie aufzuschliessen und gewann schlussendlich 0,05 Prozent auf 11'434,05 Zähler.

Hiobsbotschaften für den Bankensektor kamen diesmal aus Europa. Noch ist die US-Bankenpleite kaum verdaut, hat laut einem Bloomberg-Interview der grösste Anteilseigner der Credit Suisse (CS), die Saudi National Bank, ausgeschlossen, zusätzliches Geld in die Schweizer Bank zu pumpen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,80 Prozent bei 27'010,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite daneben 1,12 Prozent auf 3'226,89 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng um 1,72 Prozent auf 19'203,91 Stellen ab.

Die Sorge vor einer Finanzkrise hat am Donnerstag die Börsen in Asien belastet. Allerdings stabilisierten sich die Kurse mit den jüngsten Schlagzeilen um die schweizerische Grossbank Credit Suisse, zum Teil erholten sie sich von den Tagestiefs. Die Bank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Zentralbank in der Schweiz leihen. Damit räumt das Kreditinstitut aber zugleich Kapitalbedarf ein, nachdem am Vortag ein wichtiger Aktionär angekündigt hatte, kein Geld mehr in die Bank zu pumpen. Insofern sorgte der Schritt nun für Beruhigung und Sorgenfalten zugleich. Denn die Bank hat aufgrund ihrer Grösse systemische Bedeutung für das globale Finanzsystem. Finanzwerte standen daher in Asien unter Druck.

