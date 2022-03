Hoffnung auf Annäherung im Ukraine-Krieg: SMI vorbörslich im Plus -- DAX mit Erholungsversuch erwartet -- Börsen in Asien legen kräftig zu

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet.

Der SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart klar im Plus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten am Dienstag dem Trend des Leitindex. Zuletzt notierten sie 0,08 Prozent schwächer bei 1'838,03 Zählern bzw. 0,30 Prozent leichter bei 14'774,18 Einheiten.

Während Anleger nach wie vor den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verfolgen, wird am Abend eine Straffung der Geldpolitik der Fed erwartet, nachdem die US-Notenbank den Leitzins zu Beginn der Corona-Krise auf fast Null gesenkt hatte.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Tag der US-Leitzinsentscheidung starten.

Der DAX bewegt sich am Mittwoch vorbörslich klar in der Gewinnzone.

Schub kommt von einer Erholung des chinesischen Aktienmarktes sowie von der Wall Street, wo die Kurse am Vorabend im Zuge des stark gesunkenen Ölpreises anzogen.

Die US-Notenbank dürfte am Abend die Zinswende mit einer Anhebung auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent starten. Vor zwei Jahren hatte die Fed zu Beginn der Corona-Krise den Leitzins auf fast Null gesenkt. Zwischenzeitliche Spekulationen auf einen grossen Zinsschritt zum Auftakt seien wegen des Ukraine-Krieges vom Tisch, hiess es bei der Dekabank.

Spannend dürfte auch werden, mit wie vielen Zinsschritten die Notenbanker in diesem und im kommenden Jahr rechnen. Der Markt stelle sich bereits auf einen Zinsschritt bei jeder Sitzung ein, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass die Fed mit einer noch strafferen - "falkenhaften" - Gangart überraschen könne, sei bei diesen Erwartungen unwahrscheinlich.

Mit Blick auf den Ukraine-Konflikt hält sich am Markt beständig die Hoffnung auf eine Annäherung der beiden Kriegsparteien Ukraine und Russland. Positive Signale kamen zuletzt vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky, der sich zu den Gesprächen mit Russland vorsichtig optimistisch äusserte. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street zeigten sich am Dienstag entspannter.

Der Dow Jones rückte um 1,82 Prozent auf 33'545,92 Indexpunkte vor. Der NASDAQ Composite verbesserte sich deutlich um 2,92 Prozent auf 12'948,62 Zähler.

Kräftig gesunkene Ölpreise verhalfen den US-Börsen am Dienstag zu einer Erholung, auch wenn Pandemieängste, der Ukraine-Krieg und die anstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve die Anleger an der Wall Street zeitweise vorsichtig agieren liessen. Allerdings haben die US-Börsen am Montag schon deutlich nachgegeben, so dass einiges an schlechten Nachrichten eingepreist war.

Die rasant steigende Zahl der Corona-Fallzahlen in China, neue Lockdowns in zahlreichen chinesischen Städten und pandemiebedingte Werksschliessungen weckten Befürchtungen, dass sich die Lieferkettenprobleme wieder verschärfen könnten. China stand aber auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg im Blick. Moskau hat nach Aussagen von US-Vertretern Peking um militärische Ausrüstung gebeten, um die Sanktionen des Westens zu umgehen. Gespräche dazu zwischen Vertretern der USA und Chinas am Montag in der italienischen Hauptstadt Rom waren nach US-Angaben ergebnislos zu Ende gegangen. Die USA haben allerdings auch China Sanktionen angedroht, sollte es Russland unterstützen. Russland setzt derweil seine Angriffe auf ukrainische Ziele unvermindert fort.

Unter den Konjunkturdaten des Tages enttäuschte der Empire State Manufacturing Index für März mit einem Rückgang auf minus 11,8 von plus 3,1 im Vormonat. Volkswirte hatten den Index bei plus 5,5 gesehen. Die Erzeugerpreise stiegen im Februar etwas weniger stark als erwartet. Ob die Daten allerdings viel Beachtung finden werden, scheint fraglich, zumal am Dienstag die zweitägigen Beratungen der US-Notenbank beginnen, deren Ergebnis am Mittwoch veröffentlicht wird. Beobachter rechnen mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

ASIEN

Deutlich im Plus zeigen sich die Börsen Asien zur Wochenmitte.

In Japan gewinnt der Nikkei gegen 07:00 MEZ 1,61 Prozent auf 25'755,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 2,89 Prozent auf 3'152,39 Indexpunkte zu. In Hongkong erholt sich der Hang Seng um satte 7,44 Prozent auf 19'785,09 Einheiten.

Rückenwind kommt aus den USA, wo kräftig fallende Ölpreise in Verbindung mit etwas weniger stark als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen Inflationsängste gelindert hatten. Das dämpfte Befürchtungen über einen sehr aggressiven Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank, der am Mittwoch begonnen werden dürfte mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Zugleich geht der Krieg in der Ukraine aber mit fortgesetzten Angriffen Russlands weiter, wobei am Markt dessen ungeachtet die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung nicht nachlässt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires