SMI fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts.

Der SMI notiert im frühen Handel in der Gewinnzone.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notierten am Montag uneinheitlich: Sie beendeten den Handel 0,03 Prozent tiefer bei 1'757,19 Zählern bzw. 0,25 Prozent stärker bei 13'664,21 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet die Sitzung vom Dienstag erneut höher. Händler verweisen dabei vor allem auf die wiederum relativ positiven Vorgaben aus den USA. Dort setzte sich die Rekordserie im Dow Jones Industrial fort. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie gute Konjunkturdaten hätten erneut ordentlich Rückenwind gegeben, hiess es.

"Die Verabschiedung des Biden-Rettungspakets, die Lockerungen von Corona-Restriktionen in vielen Bundesstaaten und das Ausbleiben von Wetterkapriolen sprechen dafür, dass die für den März anstehenden US-Konjunkturindikatoren besser ausfallen werden als von vielen gedacht", meinte ein Händler. Es gebe also gute Gründe, für die Entwicklung der US-Wirtschaft weiterhin optimistisch gestimmt zu sein. Die Kehrseite der Medaille sei aber der Anstieg des Preisaufwärtsdrucks. "Die Entwicklung der Zinsen wird von den Marktteilnehmern weiterhin mit Argusaugen beobachtet", sagte ein anderer Marktteilnehmer. Angesichts dieser Gemengelage dürfte der am Mittwoch stattfindenden Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed besondere Aufmerksamkeit sicher sein.

Im Fokus des Interesses bei den SMI-Titeln stehen heute vor allem Credit Suisse und Partners Group stehen. Die zweitgrösste Schweizer Bank hat vorbörslich bzw. anlässlich einer Investorenkonferenz über einen guten Start ins neue Jahr 2021 berichtet.

Partners Group hat derweil einmal mehr bessere Zahlen präsentiert als von Analysten erwartet, auch wenn die Werte coronabedingt klar unter den Vorjahreswerten ausfielen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Dienstag Gewinne.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,40 prozent stärker bei 14'519,72 Zählern.

Nach dem verhaltenen Wochenstart geht es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder klarer aufwärts. Dabei überwindet der DAX die Marke von 14'500 Punkten, die er tags zuvor untersschritten hatte. Damit bleibt der DAX in Sichtweite des Rekordhochs von 14'595 Punkten aus der Vorwoche.

An der Wall Street setzte sich die Rekordserie im Dow Jones Industrial fort und bei erholten Technologiewerten zog auch der marktbreite S&P 500 nach. Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete billionenschwere Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten gaben ordentlich Rückenwind.

Die Anleger setzen weiter auf einen "Post-Virus Boom", erklärte Marktstratege Stephen Innes von Axi. Dabei vertrauten sie auch auf eine massvolle Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatten Inflationssorgen und ein Renditeanstieg punktuell immer wieder für Unruhe gesorgt.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenbeginn freundlich.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert in den Handel und bewegte sich anschliessend um seinen Schlusskurs vom Freitag, im Verlauf schaffte er jedoch den Sprung ins Plus und kletterte bis zum Handelsende um 0,53 Prozent auf 32'953,46 Punkte. Bei 32'973,40 Punkten erreichte er eine neue historische Bestmarke. Auch der NASDAQ Composite startete nur marginal höher, konnte seine Gewinne anschliessend jedoch ausbauen und ging mit plus 1,05 Prozent bei 13'459,71 Zählern in den Feierabend.

Der Optimismus über das von US-Präsident Joe Biden unterzeichnete Corona-Hilfspaket für die US-Wirtschaft sowie besser als von Experten erwartete Konjunkturdaten hielten die Wall Street am Montag auf Rekordkurs.

Positive Signale gab es durch Konjunkturdaten: Der Empire State Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst, hellte sich im März überraschend deutlich auf.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MEZ 0,48 Prozent auf 29'911,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,60 Prozent auf 3'440,32 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,70 Prozent auf 29'034,80 Einheiten zulegt.

Getrieben von Indexrekorden an der Wall Street zeigen sich die Börsenplätze in Asien am Dienstag freundlich. Die Renditen der US-Anleihen tendierten am Vortag leichter, was für Aufschläge besonders auch im Technologiesektor sorgte, voran bei Halbleiteraktien. Zuletzt hatte der Sektor unter den gestiegenen Marktzinsen gelitten. Daneben waren in den USA auch Konsumwerte gesucht, als Hauptprofiteure des fast zwei Billionen schweren Pakets der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires