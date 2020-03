Corona-Sorgen belasten weiterhin: SMI knickt erneut ein - unter 8'000 Zählern -- DAX fällt unter 9'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Verlusten

Der heimische Markt befindet sich am Montag erneut im Sinkflug. Der deutsche Leitindex knickt ein. Die Märkte in Fernost verzeichnen deutliche Abgaben.

SCHWEIZ

Am Montag zeigt sich der Schweizer Aktienmarkt mit tiefroten Vorzeichen.

Der Leitindex SMI fällt am Montagmorgen unter die psychologisch wichtige Marke von 8'000 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegten sich am Freitag in der Gewinnzone.

Die konzertierte Aktion der führenden Notenbanken sowie die Zinssenkung des Fed schafften es nicht, die Gemüter der Investoren zu beruhigen. Vielmehr deute ein solcher Schritt auf Stress hin, zumal die US-Notenbank ohnehin in dieser Woche über ihren weiteren Kurs beraten wird, wie Ökonomen monieren.

Die US-Notenbank hat nur weniger als zwei Wochen nach ihrer ersten überraschenden Zinssenkung den Leitzins ein weiteres Mal gesenkt - dieses Mal aber noch deutlicher. Neu liegt der Korridor zwischen 0 und 0,25 Prozent. Zudem will das Fed die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notfallkredite gewähren, wie es bereits nach der grossen Finanzkrise 2008 gemacht wurde. Auch ein Abkommen mit anderen Notenbanken wurde beschlossen, um die Versorgung mit globaler US-Dollar-Liquidität zu stärken. Es sind laut Händlern aber nicht zuletzt auch die jüngsten Konjunkturdaten aus China, die bei vielen Anlegern nun die Alarmglocken schrillen lassen.

Besonders schwer wiegen an diesem Montagmorgen die Daten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Detailhandelsumsätze fielen deutlich schlechter als erwartet aus. Sie waren die ersten harten Daten, die den Anlegern einen Eindruck davon vermitteln, wie stark die Wirtschaft von der Pandemie betroffen sein könnte, kommentierte ein Händler.

"Die Tatsache, dass die geringere chinesische Produktion schwerwiegende Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der meisten internationalen Unternehmen haben wird, führt nun zu einer weiteren Runde der Abwärtsbewertung der Marktpreise", so die Schlussfolgerung. Die Ausbreitung des Virus auf andere Teile der Welt wird entsprechend weitere Volkswirtschaften lähmen, und die negativen Auswirkungen werden weit über eine von China angeführte Verlangsamung hinausgehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Montag erneut herbe Verluste.

Der DAX sackt zum Wochenstart weiter ab: Zum Handelsstart verliert er 5,45 Prozent auf 8'728,48 Punkte und fällt somit unter die Marke von 9'000 Punkten.

Der DAX schliesst am Montag trotz einer überraschenden weiteren Zinssenkung der US-Notenbank Fed nahtlos an den Kursrutsch der Vorwoche an. Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Massnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Auch Japans Notenbank ergreift weitere Massnahmen im Kampf gegen die Krise. Der US-Leitindex Dow reagierte ausserbörslich zunächst positiv, drehte anschliessend jedoch ins Minus. Auch die asiatischen Börsen melden hohe Verluste.

Laut Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank liegt der Verdacht nahe, dass die Zinssenkung "nicht nur aus konjunkturstützenden Gründen vollzogen wurde, sondern um auch einer Austrocknung der Geldmärkte entgegenzuwirken". So betrachtet, wäre der Schritt aus Marktsicht wenig beruhigend. "Auch das ungewöhnliche Timing am Sonntagabend lässt auf Nervosität der Fed schliessen".

Der Absturz seit dem Wochenende 22./23. Februar, als die Folgen der rasanten Ausbreitung des Virus mit der Abriegelung von Teilen Norditaliens erstmals deutlich in Europa spürbar wurden, hat historische Dimensionen. Allein in der vergangenen Woche verlor der DAX rund 20 Prozent - einen höheren Wochenverlust hatte es bisher nur in der weltweiten Finanzkrise im Herbst 2008 gegeben. In den vergangenen drei Wochen büsste der DAX damit ein Drittel ein.

WALL STREET

Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Dow Jones rückte letztlich um beachtliche 9,36 Prozent auf 23'185,62 Punkte vor. Auch der Techwerte-Index Nasdaq-Composite machte viel Boden gut, er verabschiedete sich 9,35 Prozent fester mit 7'874 Punkten ins Wochenende.

Damit konnte der Leitindex einen Grossteil der hohen Verluste des Vortages wieder aufholen. Auf Wochensicht ist für den Dow gleichwohl noch immer ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent aufgelaufen.

US-Präsident Donald Trump hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus in den USA einen nationalen Notstand ausgerufen. Mit der Massnahme würden weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 freigesetzt, sagte Trump. Die Ausrufung des Notstands gibt Trump weitreichende Befugnisse, unter anderem den Zugriff auf einen Fonds mit Mitteln zur Katastrophenhilfe. Nach den Aussagen des Präsidenten bauten die Aktienkurse im späten Handel die Gewinne stark aus.

Die Ausbreitung des Coronavirus in den USA hatte die US-Börsen zuletzt schwer belastet. Analysten hatten die bisherigen Massnahmen der US-Regierung gegen das Virus als unzureichend oder nicht angemessen bezeichnet.

ASIEN

Am Montag geht es an Asiens Börsen erneut bergab.

In Japan zeigt sich der Nikkei um 07:08 MEZ mit minus 2,31 Prozent auf 17'028,47 Zähler erneut deutlich schwächer.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite ebenfalls abwärts: Er verliert 2,07 Prozent auf 2'827,59 Zähler. Der Hang Seng verzeichnet noch deutlichere Verluste. Er bricht um 3,47 Prozent ein auf 23'197,89 Indexeinheiten.

Mit teils kräftigen Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zu Beginn der neuen Handelswoche. Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend sorgt dabei für keine Beruhigung, sondern vergrössert die Sorgen vor den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Der Tagesgeldzielsatz wurde um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent gesenkt, der Diskontsatz um 150 Basispunkte auf 0,25 Prozent und der Mindestreservesatz auf 0,00 Prozent. Der Tagesgeldzielsatz befindet sich damit auf einem so niedrigen Niveau wie zuletzt Ende 2015. Zudem kündigte die Fed neue Ankäufe von Treasuries und Hypothekenpapieren staatlicher Agenturen an. Bereits vor zwei Wochen hatte die US-Notenbank die Zinsen überraschend um 50 Basispunkte nach unten genommen.

Fed-Chairman Jerome Powell rechnet allerdings nicht damit, dass die US-Notenbank zum Instrument des Negativzinses greifen muss. Zum Konjunkturausblick sagte Powell, das zweite Quartal werde voraussichtlich schwach ausfallen. Der weitere Ausblick hänge vom Coronavirus ab. Die ursprünglich für Dienstag und Mittwoch anberaumten FOMC-Beratungen entfallen.

Die japanische Notenbank hat nach der abermaligen Zinssenkung durch die Fed ebenfalls Massnahmen zu Stützung der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise angekündigt. Die Bank of Japan (BoJ) will die Käufe von Exchange-Traded Funds (ETFs) am Tokioter Aktienmarkt, der im Vergleich zu seinen jüngsten Hochs um 25 Prozent eingebrochen ist, verdoppeln. Bisher plante die BoJ Käufe von 6 Billionen Yen jährlich, nun will sie sie auf 12 Billionen Yen - umgerechnet rund 100 Milliarden Euro - hochschrauben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche entschied sich die BoJ gegen eine Zinssenkung. Sie behielt ihren Leitzins von minus 0,1 Prozent bei.

In China belasten zusätzlich sehr schwache Konjunkturdaten, welche die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie widerspiegeln. So ist die chinesische Industrieproduktion in den Monaten Januar und Februar um 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen - im Dezember war hier noch ein Anstieg um 6,9 Prozent verzeichnet worden. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 3,0 Prozent erwartet. Zudem brachen die Einzelhandelsumsätze in den beiden ersten Monaten des Jahres um 20,5 Prozent ein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires