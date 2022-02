Asiatische Börsen legen zu

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt setzte im Dienstagshandel eine Erholung ein.

Der SMI hatte zunächst kaum verändert eröffnet, konnte im weiteren Handelsverlauf aber die Gewinnzone erobern. Zum Handelsende kletterte er noch um 1,29 Prozent auf 12'181,86 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI waren etwas schwächer gestartet und zeigten sich im Verlauf ebenfalls erholt. Am Abend notierten sie noch 1,35 Prozent stärker bei 1'949,74 Zählern bzw. 1,35 Prozent höher bei 15'412,12 Einheiten.

Nach der Erholungsrally in der Hoffnung auf einen Entspannung der geopolitischen Lage dürften die Märkte und Investoren erst einmal abwarten. Die Absicherungen im Hinblick auf den Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze dürften zuletzt deutlich nach unten gefahren worden sein.

Am Nachmittag wird auf den US-Einzelhandelsumsatz geschaut, der ex Kfz im Januar mit einem kleinen Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet wird, nachdem er im Dezember mit einem Minus von 2,3 Prozent überrascht hatte. Nach Handelsschluss in Europa steht ausserdem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf dem Programm. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag grüne Vorzeichen zu sehen.

Der DAX war zunächst mit einem kleinen Verlust in den Handel eingestiegen, eroberte aber bereits früh aber die Gewinnzone und verteidigte das grüne Terrain im Verlauf weiter. Zum Handelsschluss standen noch Gewinne von 1,98 Prozent auf 15'412,71 Punkte an der Kurstafel.

Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag dürften die deutschen Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch gehen. Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in der Ukraine war am Vortag geschwunden. Der DAX hatte deutlich zugelegt.

"In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen", schrieben am Morgen die Experten der DWS. Am Vortag hatte es Entspannungssignale aus Moskau gegeben mit Meldungen, einige Militäreinheiten zögen von der ukrainischen Grenze ab. US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Dienstag optimistischer.

Der Dow Jones konnte am zweiten Handelstag der Woche 1,22 Prozent auf 34'988,31 Punkte zulegen. Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbesserte sich um 2,53 Prozent und verabschiedete sich bei 14'139,76 Zählern.

Die Gefahr eines Krieges zwischen der Ukraine und Russland hat in den vergangenen Tagen die ohnehin schon wegen der Zinsängste aufgeschreckten Märkte um ein geopolitisches Element erweitert. Die Warnungen der USA und ihrer Verbündeten über die Wahrscheinlichkeit einer russischen Invasion waren lauter geworden und hatten die Anleger verunsichert, die sich über die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Konflikts oder die daraus resultierenden Sanktionen gegen die russische Wirtschaft sorgen.

Diese Befürchtungen liessen am Dienstag etwas nach, nachdem das russische Verteidigungsministerium nach Angaben russischer Medien mitteilte, dass einige Truppen an der ukrainischen Grenze in ihre Stützpunkte zurückkehren. "Der Markt glaubt, was er in den Schlagzeilen hört, aber man muss bei diesen Dingen vorsichtig sein", sagt Hani Redha, Multi-Asset-Fondsmanager bei PineBridge Investments.

ASIEN

An den Börsen in Asien greifen die Käufer am Mittwoch zu.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 2,19 Prozent auf 27'454 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland weist zur gleichen Zeit bei 3'467 Zählern einen Gewinn von 0,61 Prozent aus. In Hongkong steigt der Hang Seng derweil um 1,21 Prozent auf 24'650 Einheiten.

Entspannungssignale in der Ukraine-Krise sorgen am Mittwoch auch an den asiatischen Aktienmärkten für Erleichterung und eine Erholung bei Aktien. Auslöser waren bereits am Dienstag in Europa Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Ausserdem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin weiter gesprächsbereit. Gleichwohl könne von einer Lösung der Krise kann noch keine Rede sein, heisst es.

Für etwas zusätzliche Entspannung in Schanghai und Hongkong sorgen chinesische Konjunkturdaten. Der Inflationsdruck hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise leicht abgeschwächt, der Anstieg sowohl der Verbraucher- als auch der Erzeugerpreise verlangsamte sich, was potenziell Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik eröffnet, über die am Markt immer wieder spekuliert wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires