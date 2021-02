Asiens Börsen legen zu

Die Märkte in Fernost können am Dienstag Gewinne verbuchen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich zum Start in die neue Woche mit kleinen Gewinnen.

Der SMI eröffnete die Sitzung marginal fester und verbuchte anschliessend moderate Zuschläge. Sein Schlussstand: 10'940,99 Zähler (+0,56 Prozent).

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI konnten ebenfalls Aufschläge verbuchen. Der SLI ging 0,75 Prozent höher bei 1'751,05 Punkten aus dem Handel, während der SPI letztlich 0,49 Prozent auf 13'642,81 Stellen zulegte.

Der Schweizer Aktienmarkt stand am Montag leicht im Plus und knüpfte damit an den Aufwärtstrend der vergangenen fünf Börsentage an. Die Stimmung an den Börsen sei trotz der zuletzt etwas gestiegenen Zinsen weiterhin freundlich, hiess es in Marktkreisen. Da wegen Feiertagen sowohl die Märkte in den USA als auch in China geschlossen bleiben und auch kaum nennenswerte Unternehmensnachrichten vorhanden waren, war allerdings auch mit einem eher ruhigen Handelstag zu rechnen.

Für die positive Haltung der Investoren stand beispielsweise die Credit Suisse, deren Anlagekomitee zuletzt die Aktienallokation "Übergewichten" bestätigt hat. Etwas vorsichtiger zeigte sich die Zürcher Kantonalbank, welche die Aktienmärkte "in luftigen Höhen" sieht. Die hohe Bewertung sollte eine Warnung sein, dass das weitere Kurspotenzial der Aktienmärkte beschränkt sei und temporäre Korrekturen jederzeit und auch in heftigen Umfang ausfallen könnten, hiess es in einem Kommentar der Bank. Die grössten Risiken sieht sie weiterhin in der Pandemie. Die Virus-Mutationen und das in vielen Ländern schleppende Impftempo verhinderten vorerst grössere Lockerungsschritte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag fester.

Der DAX ging höher in den Handel und hielt sich auch anschliessend im Plus. Er ging letztlich 0,42 Prozent stärker bei 14'109,48 Punkten aus dem Geschäft.

Impulse von den Überseemärkten waren am Montag rar. In den USA ist Feiertag und auch in China und Hongkong wurde wegen des Neujahrsfests weiter nicht gehandelt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei-225 erstmals seit mehr als 30 Jahren über der Marke von 30'000 Zählern.

In den Vereinigten Staaten hatten der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 vor dem Wochenende ein weiteres Mal Höchststände erreicht - und das obwohl gerade in den USA die Zinsen zuletzt angezogen haben. Für gewöhnlich führt dies zu sinkenden Aktienkursen. Hauptgrund für die steigenden Kapitalmarktzinsen ist die Erwartung höherer Inflationsraten in Verbindung mit dem von der neuen US-Regierung angestrebten Konjunkturprogramm über 1,9 Billionen US-Dollar. Auch hierzulande hatten die Renditen für Staatsanleihen in den vergangenen Wochen zugelegt.

"Der Zinsanstieg lässt die Aktienanleger bislang kalt", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Stattdessen sind die Blicke weiterhin nach oben gerichtet." Die Anleger seien nicht zuletzt angesichts sinkender COVID-19-Fallzahlen optimistisch und setzten auf einen "Post-Corona-Boom". Mislav Matejka, Aktienmarktstratege bei JPMorgan, geht davon aus, dass die Aktienmärkte auch mit einem weiteren Renditeanstieg gut zurechtkommen.

WALL STREET

Der Handel an den US-Börsen ruhte am Montag.

Der Dow Jones rettete sich am Freitag in den letzten Handelsminuten ins Plus und legte um 0,09 Prozent auf 31'458,40 Punkte zu. Auch der NASDAQ Composite tendierte am Freitag bergauf und schloss um 0,50 Prozent höher auf 14'095,47 Zählern.

Am Montag wurde in New York anlässlich des "George Washington Day" nicht gehandelt.

ASIEN

Am Dienstag geht es an den Märkten in Asien aufwärts. Auf dem chinesischen Festland bleiben die Märkte weiter aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell (7.19 Uhr MEZ) 1,25 Prozent im Plus bei 30'459,46 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. Der Handel bleibt hier noch bis einschliesslich Mittwoch geschlossen. In Hongkong geht es derweil für den Hang Seng 1,51 Prozent hoch auf 30'628,38 Zähler. Es ist der erste Handel seit vergangenem Donnerstag.

KGI Securities in Hongkong spricht exemplarisch von einer weiter risikobereiten Stimmung vor dem Hintergrund des weltweit laufenden Impfstoffeinsatzes gegen das Coronavrirus und der Aussichten auf eine konjunkturelle Erholung. Dazu passt, dass der Yen weiter zurückfällt, der traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Das sorgt zusätzlich für Rückenwind am japanischen Aktienmarkt. In der gesamten Region gehören Papiere aus dem Ölsektor zu den grösseren Gewinnern, weil auch die Ölpreise weiter steigen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires