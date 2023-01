SMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Zu Wochenbeginn greifen die Anleger in Zürich vorsichtig zu.

So eröffnete der SMI 0,25 Prozent stärker bei 11'318,52 Punkten und bleibt auch anschliessend in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI können Zuwächse verzeichnen.

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt auch zum Start in die dritte Börsenwoche 2023 positiv. Der SMI setzt mit bedächtigem Tempo seine seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Allerdings sind weitere Impulse im Handelsverlauf eher Mangelware, da die Wall Street wegen des Martin-Luther-King-Gedenktages geschlossen bleibt. Daher sei damit zu rechnen, dass der weitere Handel in ruhigen Bahnen verlaufen werde. Im Rest der Woche dürften sich die Anleger dann immer mehr auf die anlaufende Berichtssaison fokussieren.

In den USA gehe der Markt derzeit davon aus, dass das vierte Quartal 2022 in Sachen Unternehmensgewinne das schlechteste seit der Corona-Krise gewesen ist. Bei der UBS ist man der Meinung, dass beispielsweise die US-Gewinne die Auswirkungen der letztjährigen Zinserhöhungen von 425 Basispunkten noch nicht vollständig widerspiegeln. "Wir erwarten, dass die bevorstehende Berichtssaison der Unternehmen für das vierte Quartal einen Realitätscheck liefern wird." Doch auch die Sitzung der japanischen Notenbank am Mittwoch hat nach Aussagen von Händlern das Potenzial, das bedeutendste Ereignis der Woche zu sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag etwas fester.

So startete der DAX 0,17 Prozent höher bei 15'112,05 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf knapp im Plus.

Nachdem er jüngst den Ausbruch über die Marke von 15'000 Punkten untermauert habe, sei die Ausgangslage für den Index unverändert "bullish", schrieben die Charttechniker der UBS. Es sollte nun allerdings vermehrt mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden, hiess es weiter.

Der deutsche Leitindex steht mittlerweile wieder so hoch wie kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022. Der deutliche Kurszuwachs seit Jahresbeginn von aktuell 8,5 Prozent birgt aber auch Gefahren. Das Risiko einer Korrektur steige, wenn es innerhalb kurzer Zeit zu einem derartigen Anstieg kommt, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Ausserdem sei bereits viel Positives in den Kursen enthalten. Zwar würden die Konjunktursorgen kleiner und es werde auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus durch die Notenbanken spekuliert, doch passe dies nur zusammen, wenn der Inflationsdruck deutlich und dauerhaft nachlasse.

WALL STREET

An der Wall Street befanden sich die Anleger weiter in Kauflaune.

Der Dow Jones beendete die Handelswoche mit leicht freundlicher Tendenz und legte um 0,33 Prozent auf 34'302,61 Punkte zu. Der NASDAQ Composite tendierte nach schwachem Start ebenfalls bergauf und verteuerte sich um 0,71 Prozent auf 11'079,16 Zähler.

Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Vor allem die Aktien grosser Banken legten zu nach Quartalsberichten aus der Branche.

Die Investoren hätten auf ein stärkeres Wachstum in Europa und China gesetzt sowie auf ein Nachlassen der Inflation in den USA, schrieb Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick zurück auf die Handelswoche. Denn ein Nachlassen des Preisauftriebs erlaube es der US-Notenbank Fed, das Tempo bei den Zinserhöhungen in den kommenden Monaten zu drosseln.

ASIEN

Die Märkte Asiens zeigten sich zu Wochenbeginn uneinheitlich.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 1,14 Prozent bei 25'822,32 Punkten. Die Anleger üben sich im Vorfeld der am Dienstag beginnenden zweitägigen Sitzung der japanischen Notenbank in Zurückhaltung, hiess es laut Dow Jones Newswires aus dem Markt.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite schlussendlich um 1,01 Prozent auf 3'227,59 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong legte unterdessen um minimale 0,04 Prozent auf 21'746,72 Zähler zu.

Stützend wirkte der anhaltende Optimismus über die wirtschaftliche Erholung Chinas nach der Abkehr von der Null-COVID-Politik. "Wenn die verstärkten politischen Bemühungen Chinas zu einer weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten führen, erwarten wir eine noch stärkere Rally am Hongkonger Markt", so die Analysten von CICC.

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Das könnte darauf hindeuten, dass die People's Bank of China (PBoC) ihren Leitzins LPR ebenfalls unangetastet lassen könnte, da der LPR auf der Grundlage der MLF-Zinssätze berechnet wird. Über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) stellte die PBoC 779 Milliarden chinesische Yuan (umgerechnet rund 107,08 Milliarden Euro) an Liquidität zu einem unveränderten Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires