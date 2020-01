SMI gut behauptet -- DAX startet etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt zeigt sich am Donnerstag stabil. Der deutsche Leitindex notiert leicht im Plus. Am Donnerstag zeigen sich die Aktienmärkte in Fernost mit unterschiedlichen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Anleger in der Schweiz nehmen am Donnerstag eine abwartende Haltung ein.

Der Leitindex SMI weist kurz nach Handelsbeginn eine stabile Tendenz aus.

Der SLI sowie der SPI starten kaum verändert in den Tag.

Die Teileinigung im Handelsstreit bot laut Händlern und Analysten keine grösseren Überraschungen. Euphorie sei daher fehl am Platz. So erinnert ein Ökonom daran, dass die Zollbelastung mit dem Deal zwar leicht abnehme, aber noch immer ein Mehrfaches des Wertes von vor dem Handelsstreit betrage. "Der von Donald Trump gepriesene grosse Deal entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Mini-Abkommen", kommentiert auch der Chefökonom der VP Bank. Und mit raschen Ergebnissen der Phase-2-Verhandlungen und somit Treibern für steigende Börsen sei nicht zu rechnen. Unternehmensseitig steht Geberit mit Zahlen im Blick der Anleger.

DEUTSCHLAND

Das deutsche Börsenbarometer weist am Donnerstag eine positive Tendenz aus.

Der DAX eröffnet den Handel 0,23 Prozent fester bei 13'463,46 Punkten.

Die Unterzeichnung des ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China am Mittwoch, die ohne grössere Überraschungen blieb, brachte zumindest dem deutschen Aktienmarkt keine frischen Impulse. Es gebe unter Investoren keine einheitliche Leseart des Deals, erklärte Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Die Details erschienen eher wie ein Waffenstillstand, denn wie eine richtige Lösung des Konflikts.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zur Wochenmitte aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Minus von 0,13 Prozent bei 28'901 Indexpunkten und erreichte im frühen Verlauf bei 29'127,59 Punkten ein neues Allzeithoch. Am Ende ging das Börsenbarometer 0,32 Prozent fester bei 29'30,83 Punkten in den Feierabend. Daneben schaffte es auch der NASDAQ Composite ins Plus und schloss 0,08 Prozent fester bei 9'258,70 Indexpunkten.

An der Wall Street ist die Rekordjagd am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erklommen im frühen Handel Höchststände.

Das Teilabkommen zwischen China und den USA ist am Mittwoch offiziell unterzeichnet worden. Anleger und Experten zeigten sich aber skeptisch und bemängelten, dem Vertragswerk fehle es an Distanz.

Die startende Berichtssaison verläuft derweil holprig. Auf die starken Quartalszahlen der US-Bank JPMorgan und auch von der Citigroup am Vortag folgten nun überraschend schwache Ergebnisse der Investmentbank Goldman Sachs und auch die Bank of America konnte nicht begeistern.

ASIEN

Die wichtigsten Märkte in Fernost notieren am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio legt der Nikkei aktuell 0,13 Prozent zu auf 23'946,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derzeit 0,33 Prozent nach unten auf 3'079,85 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong pendelt bei plus 0,09 Prozent und 28'800,79 Indexpunkten um die Nulllinie. (7.10 Uhr MEZ)

Der Handel an den asiatischen Börsen zeigt am Donnerstag keine Auffälligkeiten - die Indizes zeigen sich in relativ engen Grenzen. Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China am Vortag bewegt kaum. An der Wall Street waren nach anfänglichen Rekordhochs die Kurse im Verlauf wieder zurückkommen, weil die Differenzen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt als längst nicht beigelgt gelten. Unter anderem dürfte der Streit um den US-Boykott des chinesischen Telekomausrüsters Huawei dürfte ein Hort der Unsicherheit bleiben. Zudem senken die USA die bestehenden Zölle auf Importe aus China nur in einigen wenigen Bereichen - die meisten bleiben zunächst bestehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires