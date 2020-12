US-Börsen im Plus -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Schluss deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer

Der heimische Aktienmarkt fiel am Dienstag etwas, wogegen der Frankfurter Handel äusserst positiv verlief. Die Wall Street präsentiert sich am Dienstag fester. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag abwärts.

SCHWEIZ

Der Handel in Zürich bewegte sich am Dienstag in der Verlustzone.

Der SMI vergrösserte im Handelsverlauf sein anfängliches Minus und schloss 0,31 Prozent tiefer bei 10'341,18 Zählern.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gaben nach und bendeten den Tag mit Verlusten von 0,01 Prozent bei 1'627,49 Punkten bzw. 0,22 Prozent bei 12'873,55 Einheiten.

Weiterhin befinde sich der Markt zwischen der Hoffnung, dass mit den verfügbaren Impfstoffen eine langsame Rückkehr zur altbekannten Normalität möglich ist und der Aussicht auf weitere harte Lockdown-Massnahmen, weil die Corona-Fallzahlen sich derzeit nicht in den Griff bekommen lassen, schrieb awp.

In diese Gemengelage mische sich nun noch der Hexensabbat an diesem Freitag, also der grosse Verfallstag an den Terminbörsen. Er werfe bereits seine Schatten voraus, hiess es im Handel. Wie unsicher die wirtschaftlichen Aussichten zu bewerten sind, zeigte auch die Entscheidung der Bundes-Ökonomen. Sie haben ihre Prognose für das Wachstum im kommenden Jahr nach unten angepasst. Als Grund nannten sie die zweite Corona-Welle, die im Winterhalbjahr 2020/21 auf der Schweizer Wirtschaft lastet.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel gestaltete sich am Dienstag positiv.

Der deutsche Leitindex DAX legte nach einem zurückhaltenden Start zu und ging letztlich mit einem klaren Plus von 1,06 Prozent bei 13'362,87 Punkten in den Feierabend.

Mit diesem Kursgewinn hat der DAX an seinen positiven Wochenstart angeknüpft. Er etablierte sich dabei oberhalb der Marke von 13'300 Punkten, über die er in den vergangenen Wochen kaum hinausgekommen war.

Ob daraus nun eine Jahresendrally wird, ist offen. Nach unten ist der Index charttechnisch jedenfalls gut abgesichert. Stützend wirkten am Dienstag positive Konjunkturdaten aus China und die wieder fester notierende Wall Street. Gute Nachrichten gab es auch wieder von Impfstoffentwicklern. Neue Impulse versprechen sich Marktexperten zudem von der Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch.

Am deutschen Markt hierzulande standen die Einzelhändler Ceconomy und METRO mit Zahlen im Blick.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte verzeichnet am Dienstag Zuwächse.

So startete der Dow Jones mit einem Gewinn von 0,19 Prozent bei 29'919,09 Zählern und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Auch der NASDAQ Composite legt derzeit deutlich zu, nachdem er schon zum Start um 0,83 Prozent auf 12'543,26 Zähler gestiegen war.

Hinweise auf eine Annäherung bei den Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket verhelfen der Wall Street am Dienstag zu einem Plus. Die Zeit für den Kongress werde wegen der anstehenden Weihnachtspause jedoch langsam knapp, so ein Teilnehmer. Parlamentarier einer überparteilichen Gruppe drängen darauf, ein geschrumpftes Hilfspaket von 748 Milliarden Dollar anzustreben, das die weniger umstrittenen Elemente umfasst. "Es ist eng", so Hani Redha, Portfoliomanager bei PineBridge Investments zum Stimuluspaket. "Es gibt Chancen, noch eine Einigung zu erzielen, was natürlich eine tolle Überbrückung bis zum Frühjahr wäre."

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten sind indes unter den Prognosen geblieben.

Gleichwohl sind die Blicke bereits auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet. Die Fed dürfte wahrscheinlich einen Ausblick darauf geben, wie lange sie erwartet, ihr aktuelles Programm zum Erwerb von Wertpapieren fortzusetzen. Änderungen am Volumen der Käufe sind nicht zu erwarten, wie aus jüngsten Interviews und öffentlichen Äusserungen von Fed-Offiziellen hervorgeht.

Der Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden ist durch die Abstimmung der Wahlleute aus allen Bundesstaaten des Landes bestätigt worden. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270. Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage weiterhin nicht eingesteht, kam auf lediglich 232 Stimmen.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes gaben am Dienstag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte letztlich bei 26'687,84 Punkten 0,17 Prozent im Minus.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite 0,06 Prozent auf 3'367,23 Einheiten ab. Derweil sank der Hang Seng in Hongkong um 0,69 Prozent auf 26'207,29 Zähler.

Einträchtig abwärts ist es am Dienstag mit den Aktienindizes in Asien gegangen. Dabei hielten sich nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA, wo Technologieaktien besser liefen als der breite Markt, die Abgaben aber in Grenzen. Die Sorgen vor der nur schwer einzudämmenden Corona-Pandemie liess keine Kauflaune aufkommen. Die chinesischen Börsen tendierten ebenfalls leichter. Dass die Industrieproduktion im November in China im Jahresvergleich einen Tick stärker als erwartet um 7 Prozent angezogen hatte, sorgte für keinen stärkeren positiven Impuls. Auch nicht, dass die Einzelhandelsumsätze den vierten Monat in Folge zulegten. Es ist ohnehin bereits bekannt, dass die Wirtschaft in China längst wieder brummt.

