DAX vorbörslich kaum verändert -- Börsen in Asien legen zu: Japan legt zu, leichte Verluste in China

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zeigten sich am letzten Handelstag der Woche in Kauflaune.

Der SMI konnte seine anfänglichen Gewinne verteidigen und beendete den Tag 0,76 Prozent höher bei 12'516,05 Zählern.

Der SLI und der SPI blieben im Verlauf ebenfalls auf grünem Terrain. Der SLI gewann letztlich 1,02 Prozent auf 2'035,67 Indexeinheiten, während der SPI 16'124,13 Prozent auf 0,61 Punkte zulegte.

Die Stimmung sei nach wie vor gut, sagten Händler. Der Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen und ein Test des bisherigen Rekordhochs vom August bei 12'573 Punkten sei nurmehr eine Frage der Zeit. Der Leitindex, der in der zu Ende gehenden Woche täglich zugelegt hat, markierte damit die sechste Woche in Folge mit einem Gewinn. Getragen wurde der positive Trend vom Luxusgüterkonzern Richemont, der mit seinem Halbjahresabschluss die Analystenerwartungen klar übertroffen hat.

Das grosse Thema an den Märkten blieb aber die Inflation und damit auch die Geldpolitik. Die Anleger fürchteten, dass die US-Notenbank nach dem starken Anstieg der Inflation im Oktober die geldpolitischen Zügel rascher straffen könnte. Daher würden Konjunkturdaten und Äusserungen von Notenbankern genau analysiert. Derzeit werde Inflation aber durch die Verkaufsrekorde bei den grossen Online-Händlern in China in den Hintergrund gerückt. Zudem trage die Begleichung einer Couponzahlung durch China Evergrande zur Beruhigung bei. Damit kann der hoch verschuldete Immobilienkonzern die Zahlungsunfähigkeit abwenden. "Es kommt gut", sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird wohl zunächst kaum verändert in die neue Handelswoche starten.

Der DAX hatte am Freitag ein neues Allzeithoch (16'122,76 Punkte) erreicht, zum Handelsende verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,07 Prozent auf 16'094,07 Stellen.

Am Montag dürfte es einen ruhigen Start in die neue Woche geben. Damit setzt sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau voraussichtlich fort. Nennenswerte Impulse kommen weder aus Asien noch vom Umfeld. Positiv gewertet wird allerdings der weitere leichte Rückgang der Ölpreise. "Die Berichtssaison läuft nun aus, und damit drängen nun wieder andere Themen in den Vordergrund", heisst es in den Mussler-Briefen. Impulse könnten weiter von der Inflationsdiskussion kommen, aber auch von möglichen neuen Shutdowns.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende in Kauflaune.

Der Dow Jones legte im Freitagshandel 0,50 Prozent auf 36'100,11 Indexpunkte zu. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 1,0 Prozent auf 15'860,96 Zähler.

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich auch am Freitag angesichts weiter bestehender Unsicherheiten beim Thema Inflation nur bedingt aus dem Fenster lehnen wollen.

Da sich die durchaus positiv verlaufene Berichtssaison der Unternehmen so langsam ihrem Ende entgegen neigt, richteten sich die Blicke noch mehr auf die vielerorts hohe Inflation. Jede diesbezügliche Datenveröffentlichung, die über den Erwartungen liegen werde, könnte an Aktien- und Anleihemärkten zu grösseren Ausschlägen führen, sagte der Chefanlagestratege von UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, in einer Studie. Noch aber sei das Thema nicht stark genug, die Aktienmarktrally zu beenden.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.

In Japan geht es für den Leitindex Nikkei gegen 07:45 Uhr MEZ 0,56 Prozent auf 29'776,80 Indexpunkte nach oben.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen leichte Verluste zu sehen. Der Shanghai Composite verliert 0,21 Prozent auf 3'531,79 Zähler. Der Hang Seng pendelt daneben um die Nulllinie: Das Plus bleibt mit 0,07 Prozent überschaubar, das Börsenbarometer notiert bei 25'346,58 Zählern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires