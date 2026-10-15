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Geändert am: 15.10.2026 08:06:57
Zinssorgen sind zurück: SMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich schwächer präsentieren.
Der SMI verliert vorbörslich.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI werden niedriger erwartet.
Die Börsen dürften mit Abgaben in den Handel starten. Die stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben neue Zinsängste ausgelöst. Eine Zinserhöhung durch die Fed auf ihrer Oktober-Sitzung wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 27 Prozent eingepreist nach rund 20 Prozent vor den Daten. Das belastet zinssensible Sektoren wie Technologieaktien. An den asiatischen Börsen bricht der stark gehebelte KOSPI um 8 Prozent ein. Auf Technologiewerte drückt nicht nur das Gespenst höherer Leitzinsen, sondern auch die Sorge vor zunehmender Konkurrenz bei DRAM-Technologien durch chinesische Wettbewerber. Medienberichte, laut denen Anthropic die Umsätze im dritten Quartal fast verdoppelt habe und profitabel arbeiten soll, verhallen an den Börsen ungehört. Höhepunkt des Tages sind die US-Einzelhandelsumsätze für September.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag schwächer zeigen.
Der DAX gibt vorbörslich ab.
Weltweit schwache Technologiewerte nach einer überraschend hohen US-Inflation dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag belasten. Die Furcht vor Zinsanhebungen und entsprechend höherer Finanzierungslast vor allem für Techunternehmen nimmt zu. Am Vortag waren nach den Daten zur US-Teuerung die Gewinne im DAX bereits abgeschmolzen. In den USA stand der Techsektor stark unter Druck. Der Ausverkauf hielt in Asien am Morgen an, erneut besonders deutlich beim koreanischen KOSPI. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es seien keine klassischen Gewinnmitnahmen, sondern echte Sorgen vor einer massiven Korrektur. Im DAX hinterliessen aufgrund der geringen Anzahl an Techwerten in dem Index Verkaufswellen, die aus KI-Sorgen heraus entstünden, jedoch deutlich geringere Spuren.
WALL STREET
Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch in Rot.
So eröffnete der Dow Jones quasi unverändert, konnte dann im weiteren Verlauf vorübergehend in die Gewinnzone klettern bevor er unterhalb die Nulllinie zurückfiel. Er beendete den Handel knappe 0,09 Prozent tiefer bei 51'621,78 Punkten.
Dagegen gibt der NASDAQ Composite zeitweise deutlich ab, nachdem er schon zum Start gesunken war. Sein Schlussstand: 26'692,87 Punkte (-1,88 Prozent).
Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September zügelten den Appetit von Anlegern auf US-Aktien am Mittwoch. Vor allem die zinssensiblen Aktien der Technologiebranche zeigten sich schwächer.
Die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte sogenannte Kernrate der Verbraucherpreise ist im September im Vergleich zum August um 0,3 Prozent gestiegen. Die Konsenserwartung lautete auf einen Anstieg um 0,2 Prozent. Das könnte nach Ansicht von Marktbeobachtern die US-Notenbank unter Druck setzen, die Leitzinsen stärker zu erhöhen.
ASIEN
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.
In Japan zeigt sich der Nikkei 225 4,53 Prozent tiefer bei 64'677,87 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,98 Prozent auf 3'692,65 Punkte.
In Hongkong fällt unterdessen der Hang Seng 1,47 Prozent auf 23'955,58 Punkte.
Deutliche Abgaben verzeichnen die asiatischen Börsen am Donnerstag. Überraschend hohe US-Inflationsdaten schüren die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Dies belastet vor allem die zinssensiblen Technologiewerte. Dazu kommen die Sorgen vor einem schärferen Wettbewerb bei Speicherchips mit China, nachdem der chinesische Hableiter-Hersteller CXMT zuletzt Fortschritte bei einer effizienteren DRAM-Architektur vermeldet hatte. Dies weckt Sorgen nach einer geringeren Nachfrage für Speicherchips von Herstellern wie Samsung Electronics und SK hynix.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|15.10.26
|360 One Wam Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|15.10.26
|5Paisa Capital Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|15.10.26
|ABEJA,Inc. Registered Shs / Quartalszahlen
|15.10.26
|ACG Acquisition Company Limited Registered Shs -A- / Generalversammlung
|15.10.26
|AFC-HD AMS Life Science Co Ltd / Quartalszahlen
|15.10.26
|Agro Tech Foods Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
|15.10.26
|AHC GROUP INC. Registered Shs / Quartalszahlen
|15.10.26
|AIMS AMP Capital Industrial REIT Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
|15.10.26
|Maschinenbestellungen (Jahr)
|15.10.26
|Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat)
|15.10.26
|Machine Tool Orders (YoY)
|15.10.26
|Trade Balance
|15.10.26
|IWF Treffen
|15.10.26
|Erwerbsbeteiligungsquote
|15.10.26
|Arbeitslosenquote
|15.10.26
|Employment Change s.a.
|15.10.26
|Full-Time Employment
|15.10.26
|Part-Time Employment
|15.10.26
|National Australia Bank's Business Confidence (QoQ)
|15.10.26
|BoJ-Mitglied Koeda spricht
|15.10.26
|Money Supply Growth
|15.10.26
|BoE-Mitglied Pill spricht
|15.10.26
|Industrial Production (YoY)
|15.10.26
|Industrial Production (MoM)
|15.10.26
|Capacity Utilization
|15.10.26
|Unemployment Rate s.a (3M)
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|15.10.26
|Handelsbilanz für Waren
|15.10.26
|NS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
|15.10.26
|NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr)
|15.10.26
|Handelsbilanz; Nicht-EU
|15.10.26
|Industrieproduktion (Monat)
|15.10.26
|Dienstleistungsindex (3M/3M)
|15.10.26
|Bruttoinlandsprodukt (MoM)
|15.10.26
|Industrieproduktion (Jahr)
|15.10.26
|Gesamt Handelsbilanz
|15.10.26
|Handelsbilanz
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|15.10.26
|Industrieproduktion ( Monat )
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (MoM)
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (YoY)
|15.10.26
|Erzeuger- und Importpreise (Jahr)
|15.10.26
|Erzeuger- und Importpreise (Monat)
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
|15.10.26
|Inflation ex-Tabak ( Monat )
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
|15.10.26
|Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich)
|15.10.26
|Kerninflation (im Jahresvergleich)
|15.10.26
|Kerninflation (im Monatsvergleich)
|15.10.26
|Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich)
|15.10.26
|Haushaltsausgleich
|15.10.26
|M2 Geldmenge
|15.10.26
|Kredite an den Privatsektor
|15.10.26
|Geldmenge M3
|15.10.26
|Auktion 10-jähriger Obligaciones
|15.10.26
|Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
|15.10.26
|Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
|15.10.26
|BoE-Mitglied Breeden spricht
|15.10.26
|Industrieproduktion s.a. (Monat)
|15.10.26
|Industrieproduktion w.d.a. (Jahr)
|15.10.26
|Deutschlands Bundesbank Monatsbericht
|15.10.26
|Neue Kredite
|15.10.26
|M2 Geldmenge (Jahr)
|15.10.26
|Staatshandelsdefizit
|15.10.26
|Importe
|15.10.26
|Exporte
|15.10.26
|Handelsbilanz
|15.10.26
|NIESR BIP-Schätzung (3M)
|15.10.26
|Netto-Inflation
|15.10.26
|Einzelhandelsumsatz
|15.10.26
|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|15.10.26
|Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
|15.10.26
|Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
|15.10.26
|Erzeugerpreisindex (Monat)
|15.10.26
|Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
|15.10.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|15.10.26
|Produktionsverkäufe (Monat)
|15.10.26
|Erzeugerpreisindex (Jahr)
|15.10.26
|Philly-Fed-Herstellungsindex
|15.10.26
|Großhandelsverkäufe (Monat)
|15.10.26
|Einzelhandelsumsätze (Monat)
|15.10.26
|Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
|15.10.26
|Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
|15.10.26
|Einzelhandelsumsätze (YoY)
|15.10.26
|NY Empire-State-Produktionsindex
|15.10.26
|Zentralbankreserven USD
|15.10.26
|Importe
|15.10.26
|Exporte
|15.10.26
|Businessinventare
|15.10.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
|15.10.26
|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
|15.10.26
|EIA-Benzinbestandsveränderung
|15.10.26
|EIA-Veränderung der Destillatbestände
|15.10.26
|Veränderung der Heizölbestände der EIA
|15.10.26
|EIA Rohöl Lagerbestand
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (Monat)
|15.10.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|15.10.26
|RBNZ's Breman Rede
|15.10.26
|Monatliches Budget-Statement
|15.10.26
|Fed-Mitglied Hammack spricht
|15.10.26
|Wachstum des Exportpreises
|15.10.26
|Wachstum Importpreis ( Jahr )
|15.10.26
|Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex
|15.10.26
|Kreditkartenumsätze (Monat)
|15.10.26
|Lebensmittelpreisindex (Monat)
|15.10.26
|Kreditkartenumsätze (Jahr)
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