Wall Street schliesst höher -- SMI und DAX gehen mit kräftigen Gewinnen ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ging mit grünen Vorzeichen ins Wochenende.

Der SMI konnte sein anfänglich kleines Plus anschliessend noch deutlich vergrössern. Letztlich schloss er 0,58 Prozent stärker bei 11'961,34 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten dieser Tendez. Am Abend beendeten sie den Handel mit Zuwächsen von 0,36 Prozent bei 1'934,35 Punkten bzw. 0,49 Prozent bei 15'435,04 Indexpunkten.

Die Anleger zeigten sich dank starker Unternehmensergebnisse und guter Konjunkturdaten aus den USA wieder risikofreudiger. Ob damit die Korrekturphase der vergangenen Wochen bereits abgeschlossen ist, werde sich weisen, hiess es am Markt. Denn die Probleme Inflation, steigende Rohstoff- und Energiepreise und der Lieferketten dürften die Märkten immer wieder in den Griff nehmen. "Ein Quäntchen Vorsicht kann da bestimmt nicht schaden", sagte ein Händler.

"Gute Firmenabschlüsse könnten in nächster Zeit die Inflations- und Zinssorgen etwas abfedern, wenn sie denn wirklich über den Erwartungen liegen", so ein Händler.

DEUTSCHLAND

Die Kauflaune der deutschen Anleger hielt am Freitag weiter an.

So war der DAX mit einem Gewinn gestartet und baute diesen im weiteren Verlauf noch aus, wobei er sogar die Marke von 15'500 Punkten übersprang. Schlussendlich ging er 0,81 Prozent höher bei 15'587,36 Punkten in den Feierabend

Nach den kräftigen Gewinnen am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag noch etwas weiter erholt. Die Stimmung sei entspannter gewesen nach dem bislang erfreulichen Start der US-Berichtssaison. Zudem erwarteten die Marktteilnehmer eine weiter robuste Konjunkturentwicklung in den USA und hofften, dass das Inflationsthema ein vorübergehendes sei, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. Christian Henke vom Broker IG warnte allerdings: "An den seit Wochen bestehenden Problemen hat sich nichts geändert."

WALL STREET

An den US-Märkten ging es vor dem Wochenende aufwärts.

Der US-Leitindex Dow Jones legte bereits zum Handelsstart zu und baute die Gewinne immer weiter aus. Schlussendlich ging das Börsenbarometer 1,09 Prozent im Plus bei 35'294,76 Zählern in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte die gleiche Tendenz und schloss 0,5 stärker bei 14'897,34 Punkten.

Für gute Stimmung sorgten unter anderem erfreuliche Geschäftszahlen von Goldman Sachs. Zudem legte der für die USA als weltgrösste Volkswirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz im September überraschend zu.

ASIEN

Grüne Vorzeichen waren am Freitag an den Börsen in Asien zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 1,81 Prozent höher und ging bei 29'068,63 Punkten ins Wochenende.

Gewinne wurden auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo es für den Shanghai Composite am Freitag 0,40 Prozent auf 3'572,37 Indexpunkte aufwärts ging.

Ebenfalls auf grünem Terrain präsentierte sich unterdessen der Markt in Hongkong. Der Hang Seng verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,31 Prozent bei 25'288,76 Indexpunkten aus der Handelswoche.

Die beeindruckende Rally an der der Wall Street habe die asiatischen Börsen angetrieben, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Gute Zahlen der US-Unternehmen hatten am Donnerstag die Kauflaune angeheizt. "In der 12-Monats-Betrachtung haben die 500 Unternehmen des S&P 500 ein neues Gewinn-Allzeithoch erreicht", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. "Das hebt die Stimmung an den Börsen weltweit".

Mit deutlichen Gewinnen stach die japanische Börse hervor. Sie profitierte neben den Vorgaben auch von der Schwäche des Yen. Eine schwache Währung begünstigt die exportstarke Wirtschaft des Landes. An den chinesischen Börsen habe unterdessen eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg gestützt, wonach die Auflagen für die Vergabe von Wohnimmobilien-Krediten gelockert werden, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires