SMI und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden am Dienstag freundlich erwartet. Die Aktienmärkten in Fernost können sich nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag fester eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Leitindex SMI 0,2 Prozent höher bei 9'982 Zähler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag voraussichtlich freundlich starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,3 Prozent im Plus bei 12'522 Zählern.

Am Freitag hatte es der DAX erstmals seit Juli wieder über 12'500 Punkte geschafft. Nach einem leichten Dämpfer im Zollstreit zwischen den USA und China konnte er die Gewinne zum Wochenstart aber nicht halten. Charttechnisch bleiben Experten dennoch optimistisch.

Aus Unternehmenssicht richtet sich der Fokus zunehmend auf Geschäftszahlen von Unternehmen, die etwa von Hellofresh und Klöckner & Co mit höchst unterschiedlicher Tendenz geliefert wurden. Am frühen Nachmittag läuten dann die US-Banken die Berichtssaison ein.

WALL STREET

Zum Beginn der neuen Woche ging es an der Wall Street wenig bewegt zu.

Der Dow Jones hatte den Montagshandel mit einem kleinen Verlust begonnen und bewegte sich anschliessend in einer engen Range um die Nulllinie. Am Ende schloss er 0,11 Prozent tiefer bei 26'787,36 Punkten. Auch der NASDAQ Composite hatte zum Start etwas nachgegeben und hielt sich im Anschluss nahe seines Schlusskurses von Freitag. Bis Börsenschluss verlor der Techwerteindex 0,10 Prozent auf 8'048,65 Einheiten.

Eine neue Wasserstandsmeldung im Handelskonflikt hat die Anleger an der Wall Street am Montag wieder etwas vorsichtiger gestimmt. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump zwar eine Teileinigung mit China verkündet, dann aber trübte eine Meldung das Bild, dass der Kompromiss doch noch nicht unter Dach und Fach sei.

China wolle weitere Gespräche führen, bevor es die sogenannte "Phase eins" des Handelsabkommens unterzeichnen werde, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Ende Oktober sollen demnach Einzelheiten noch ausgearbeitet werden, bevor Präsident Xi Jinping das am Freitag von Trump verkündete Abkommen unterzeichnen könne. Die zuletzt spürbare Euphorie im Handelsstreit erfuhr damit zu Wochenbeginn wieder einen leichten Dämpfer.

ASIEN

In Asien schlagen die Börsen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Japan klettert der Nikkei aktuell (07:00 Uhr) um 0,93 Prozent auf 22'192,56 Zähler. Etwas Rückenwind für die japanischen Aktien kommt vom Yen.

Dagegen weisen die Börsen in China rote Vorzeichen aus. Der Shanghai Composite verliert auf dem chinesischen Festland 0,53 Prozent auf 2'991,90 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,06 Prozent abgibt auf 26'506,18 Punkte.

In Tokio werden nach der Feiertagspause am Montag die Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen in Kursgewinne umgemünzt, an den meisten anderen Plätzen der Region werden die kräftigen Gewinne vom Wochenstart verdaut, was sich in wenig veränderten Indizes niederschlägt.

Obwohl aus Peking am Vortag zu hören war, dass es noch weiterer Verhandlungen bedarf, bevor die Vereinbarungen unterschriftsreif seien, verteidigen die Aktienmärkte ihre Gewinne zumindest. China stört sich offenbar vor allem daran, dass die für Dezember von den USA angekündigten weiteren Strafzölle auf Importe im Volumen von 160 Milliarden Dollar noch nicht vom Tisch sind.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires