Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI schliesst fester-- DAX letztendlich leichter

Asiens Indizes finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit positivem Vorzeichen, der deutsche DAX notiert mit leichten Verlusten.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag auf grünem Terrain.

Der Leitindex SMI eröffnete höher und fiel anschliessend in die Verlustzone. Im weiteren Verlauf verbuchte er aber wieder Gewinne und ging 0,15 Prozent fester bei 10'455,16 Zählern aus dem Handel.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgten dem Trend des Leitindex: Sie konnten letztendlich Zuschläge von 0,21 Prozent auf 1'587,33 Punkte bzw. 0,08 Prozent auf 12'954,39 Zähler verbuchen.

Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff begleiteten weiter die Erwartung einer Konjunkturerholung, hiess von Händlerseite. Auslöser für die Hoffnungs-Käufe waren vor allem die Nachrichten vom britischen Pharma-Konzern AstraZeneca, der seine klinische Studie mit einem Impfstoff-Kandidaten weiter fortsetzt, nachdem er sie kurzzeitig wegen scheinbarer Nebenwirkungen stoppen musste. Zudem zeigte sich der US-Konkurrent Pfizer zuversichtlich, dass ein Vakzin schon vor Jahresende bereitstehen wird. "Die Pandemie hing weiter wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Daher reagierten die Investoren positiv auf jeden Fortschritt im Kampf gegen COVID-19", kommentierte ein Experte. Aber auch die Übernahmepläne vom US-Technologiekonzern NVIDIA für die Chip-Sparte ARM Holdings der Softbank für 40 Milliarden US-Dollar stützten den Markt.

DEUTSCHLAND

Die Anleger an der deutschen Börse hielten sich am Montag zurück.

Der DAX startete stärker, war dann aber auf rotem Terrain unterwegs. Am Ende des Handelstages standen schliesslich Verluste von 0,07 Prozent bei 13'193,66 Stellen an der Kurstafel.

Anleger hätten zuletzt immer wieder ab 13'300 Punkten angefangen, ihre Gewinne mitzunehmen, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Wenn es dem DAX nicht gelinge, diesen Widerstand zu überwinden, drohe womöglich eine Korrektur bis 13'000 Punkte, prognostizierten die Charttechnik-Experten der UBS.

Im Blick hatten die Anleger bereits die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. "An ihrem Leitzins wird die Fed sicherlich nicht rütteln", sagte Experte Altmann. Interessant werde aber, mit welchen Worten die Notenbanker die bereits angekündigte Änderung der Inflationsstrategie in ihre Aussagen einbauen. Anders als die Europäische Zentralbank (EZB) zeigten sich die Währungshüter in den USA trotz solider Konjunkturdaten deutlich vorsichtiger und grosszügiger, was die Bereitstellung von Liquidität angehe, ergänzte Experte Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

WALL STREET

An der Wall Street waren zum Wochenstart positive Vorzeichen zu beobachten.

Der Dow Jones schloss am Montag mit einem Plus von 1,18 Prozent auf 27'992.64 Punkte. Der NASDAQ Composite sprang daneben 1,87 Prozent auf 11'056,65 Indexpunkte nach oben.

In der vergangenen Woche und auch schon davor waren teils massive Tagesschwankungen zu beobachten gewesen, ausgelöst vor allem von Gewinnmitnahmen bei den heissgelaufenen Technologieaktien. So verzeichneten die NASDAQ-Indizes den kräftigsten Wochenverlust seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im März. Mit der Erholung am Montag setzt sich die Welle starker Bewegungen in beide Richtungen fort. Ein treibender Faktor sind Aussagen von AstraZeneca, wonach die klinischen Versuche mit einem viel versprechenden Corona-Impfstoff nach einer kurzen Pause zumindest in Grossbritannien wieder aufgenommen werden. Es gebe generell wieder etwas mehr Zuversicht hinsichtlich eines Impfstoffs, sagt Robert Carnell von ING.

Belastend wirkte weiter die Unsicherheit rund um die US-Präsidentschaftswahl und die erlahmende Erholung der Weltwirtschaft. Es gehe jetzt in Richtung höherer Volatilität und geringerer Renditen, vermutet James McCormick von NatWest Markets. Er rechnet zwar nicht mit einer Wiederholung des Absturzes von Februar und März, doch sei die Aufwärtsbewegung nun offenbar gedeckelt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:46 Uhr) einen Verlust von 0,47 Prozent bei 23'447,69 Zähler.

Dagegen geht es in China aufwärts. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,28 Prozent auf 3'288,07 Punkte. In Hongkong legt der Hang Seng daneben um 0,48 Prozent auf 24'759,52 Indexeinheiten zu.

Während es an den chinesischen Börsen dank guter Konjunkturdaten weiter nach oben geht, lastet auf dem japanischen Aktienmarkt der stärkere Yen. Ein fester Yen ist negativ für exportorientierte japanische Unternehmen.

China meldete am Dienstag ein überraschend deutliches Wachstum seiner Industrieproduktion im August. Die Umsätze im chinesischen Einzelhandel stiegen im vergangenen Monat ebenfalls, und zwar das erste Mal in diesem Jahr. Die Wirtschaftsaktivität sei das denkbar stärkste Signal, dass es mit der chinesischen Wirtschaft stetig wieder aufwärts gehe, kommentiert Stephen Innes von Axicorp die Daten zur Industrieproduktion. Sofern Covid-19 unter Kontrolle bleibe, könne man davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft weiter erhole, zumal die Politik mit unterstützenden Massnahmen die Voraussetzungen dafür schaffe.

Ein Thema an der Tokioter Börse ist auch die Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) am Vortag. Suga dürfte nun am Mittwoch vom japanischen Parlament zum neuen Premierminister gewählt werden. Der amtierende Regierungschef Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires