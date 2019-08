Darum notieren Asiens Börsen mit roten Vorzeichen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt gaben die Kurse zur Wochenmitte stark nach.

Nachdem der Leitindex SMI zur Eröffnung noch leicht zugelegt hatte, drehte er im weiteren Verlauf ins Minus und beendete den Tag schliesslich 1,61 Prozent leichter bei 9'628,48 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten ihre anfänglichen Gewinne nicht verteidigen und schlossen mit Verlusten. Bis Handelsende verloren sie 2,01 Prozent auf 1'455,19 Zähler bzw. 1,52 Prozent auf 11'713,85 Einheiten.

Am Markt wurde auf verschiedene Auslöser verwiesen. Am Morgen hatten schwache Konjunkturdaten aus China und Deutschland bereits für Zurückhaltung bei den Investoren gesorgt. So waren in China Produktionsdaten aus der Industrie und Umsatzzahlen aus dem Detailhandel schwach ausgefallen. In Deutschland schrumpfte die Wirtschaftsleistung im Frühjahr leicht gegenüber dem Winterquartal.

Zudem kam es am US-Anleihenmarkt zu einer Inversion der Zinskurve. Die Rendite der zweijährigen Bonds hat am Mittwoch erstmals seit 2007 über der Rendite der zehnjährigen gelegen. Dieses Phänomen gilt als weiteres Signal für eine bevorstehende Rezession.

Laut Händlern hat die vorübergehende Entspannung im US-chinesischen Zollstreit denn auch nur für ein Aufatmen der Märke gesorgt, nicht aber für ein nachhaltiges Durchatmen. Dafür gebe es zu viele Krisenherde. So sprächen die politischen Unruhen in Hongkong oder auch die Lage in Italien nicht für eine anhaltende Erholung.

Zu den stärksten Verlierern gehörten die Aktien der UBS, der grössten Schweizer Bank. Sie sind im Handelsverlauf unter die Marke von 10 Franken und damit auf dem tiefsten Wert seit sieben Jahren gefallen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt brach am Mittwoch ein.

Der DAX hat nach einem freundlichen Start deutlich abgeben und fiel sogar unter die 11'500er Marke. Zum Handelsschluss stand er 2,19 Prozent tiefer bei 11'492,66 Punkten.

Das nahezu tägliche Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch erheblich belastet. Noch am Vortag hatte sich die hiesige Börse erholt, nachdem die USA die Einführung von Strafzöllen auf bestimmte chinesische Waren um einige Monate verschoben hatten. Die Stimmung trübten zur Wochenmitte nun auch schwache Konjunkturdaten aus China, wo die Produktion im Industriesektor im Juli auch wegen der Folgen des Handelsdisputs mit den USA so langsam gestiegen war wie seit 2002 nicht mehr.

"Eine endgültige Lösung in Form eines langfristig tragfähigen Handelsabkommens zwischen den USA und China dürfte noch einige Monate, wenn nicht Jahre auf sich warten lassen", glaubt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Da Unsicherheit noch nie ein guter Ratgeber an der Börse gewesen sei, sollte der deutsche Aktienmarkt seine Seitwärtsbewegung mit grösseren Schwankungen fortsetzen. "Ein übergeordneter Trend dürfte allerdings erst wieder aufgenommen werden, wenn Lösungen auf dem Tisch liegen", so Stanzl.

Im Fokus der Anleger stand zur Wochenmitte die Zahlenvorlage des DAX-Schwergewichts RWE. Zudem berichteten im Schlussspurt der Berichtssaison einige Unternehmen aus der zweiten Reihe wie der Autozulieferer LEONI.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt war am Mittwoch die Euphorie des Vortages über die Atempause im Handelskrieg zwischen den USA und China schon wieder verflogen.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Verlust und baute diesen im weiteren Handelsverlauf noch deutlich aus. Zum Schluss stand ein Verlust in Höhe von 3,05 Prozent bei 25'479,28 Punkten an der Kurstafel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor kräftig, nachdem er zum Start bereits gefallen war. Er verabschiedete sich 3,02 Prozent schwächer bei 7'773,94 Einheiten in den Feierabend.

Am Dienstag waren die Indizes steil nach oben gelaufen, weil die USA die neuen Strafzölle auf chinesische Importe verschoben hatten. Doch Anleger sehen sich nach wie vor von einem Wall politischer und wirtschaftlicher Probleme umzingelt.

Schwache chinesische Konjunkturdaten belegten, dass der Handelsstreit seine Spuren hinterlässt, und in Deutschland ist die Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. In den USA sei die Gefahr einer Rezession aber sehr gering, meinte Vermögensverwalter Geoff Yu von UBS Wealth Management. Die Anleger könnten noch Hoffnung hegen, müssten sich aber auch auf Schlimmeres vorbereiten.

Zumindest ein Signal Richtung Rezession wurde bereits gefunkt: Die Zweijahresrendite lag vorübergehend über der der Zehnjährigen - erstmals seit 2007. Diese sogenannten "inverse" Zinsstruktur ist eine ungewöhnliche Konstellation und wird von manchen Marktteilnehmerin als mögliches Anzeichen einer nahenden Rezession gesehen. Im übrigen sackten die Renditen quer durch die Laufzeiten ab.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten dominieren am Donnerstag die Bären.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei um 07:15 Uhr MESZ 1,50 Prozent auf 20'346,19 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland ist die Stimmung ebenfalls getrübt: Während der Shanghai Composite 0,62 Prozent auf 2'791,60 Punkte abgibt, notiert der Hang Seng in Hongkong 0,17 Prozent tiefer bei 25'259,69 Zählern zu.

Die Aktienmärkte in Ostasien können sich am Donnerstag den sehr schwachen internationalen Vorgaben zwar nicht entziehen, die Abschläge haben sich im Verlauf des Handels aber zumindest kräftig verringert. Potenziell ursächlich dafür könnte laut Marktbeobachtern sein, dass China den Banken des Landes im Rahmen regulärer Geldmarktgeschäfte Liquidität hat zukommen lassen.

Übergeordnet bestimmen aber auch in Ostasien Sorgen um die Konjunktur das Geschehen und lasten auf der Stimmung. Nach ernüchternden Konjunkturdaten am Mittwoch zunächst aus China und dann aus Deutschland, wo das BIP im zweiten Quartal minimal schrumpfte, wurde in den USA am Anleihemarkt der Renditeunterschied zwischen zweijährigen und zehnjährigen Anleihen erstmals seit 2007 negativ. Zweijährige Anleihen rentierten also höher als zehnjährige. Die inverse Zinsstruktur dieser beiden Laufzeiten gilt als starkes Signal für eine möglicherweise bevorstehende Rezession. In den letzten fünf Fällen sei es jedes Mal zu einer Rezession gekommen, so Marktexperten.

