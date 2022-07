Chinesische Wirtschaft wächst schwächer als erwartet: DAX und SMI höher -- Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann am Freitag zulegen.

Der SMI verlor gestern an Boden, heute gelang dem Index dagegen eine höhere Eröffnung: Zum Handelsstart betrugen die Gewinne 0,39 Prozent auf 10'842,34. Im weiteren Verlauf kann der Index seine Aufschläge verteidigen.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI eröffnen nach den gestrigen Verlusten ebenfalls etwas fester. Der SLI stieg zu Beginn 0,24 Prozent auf 1'654,90 Punkte, beim SPI beliefen sich die Gewinne auf 0,45 Prozent auf 13'992,04 Einheiten. Die beiden Indizes verbleiben anschliessend im grünen Bereich.

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einer zaghaften Gegenbewegung nach den starken Verlusten. Die Vorgaben aus den USA sprächen für eine Erholung, heisst es am Markt. Die Wall Street konnte im späten Handel die Verluste noch deutlich eingrenzen. Zudem seien die Zinssorgen wieder etwas abgeklungen. Mit Waller und Bullard hätten zwei Fed-Banker genau das gesagt, was der Markt nach den überraschend starken Inflationsdaten hören wollte. Eine Rezession sei wegen des starken Arbeitsmarkts unwahrscheinlich und die Inflation müsse zwar bekämpft werden, aber nicht mit einer Anhebung des Leitzinses von 100 Basispunkten.

Für Ernüchterung sorgten allerdings neue Konjunkturdaten aus China. Das Wirtschaftswachstum sackte im zweiten Quartal deutlich ab. Zudem schwele die Regierungskrise in Italien, heisst es weiter. Regierungschef Mario Draghi steht nun vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Impulse erhalten die Marktteilnehmer zudem von der in Fahrt gekommenen Bilanzsaison. In der Schweiz haben Richemont, DKSH und EMS-CHEMIE ihre Zahlen vorgelegt. Am Nachmittag folgen mit Citigroup, BlackRock und Wells Fargo "Finanz-Kaliber" aus den USA. Und es werden mehrere US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht, darunter die Industrieproduktion, die Detailhandelsumsätze und die Importpreise. Wegen des Options-Verfalls an der Eurex könnte es ausserdem bei Einzelwerten zu grösseren Schwankungen kommen.

DEUTSCHLAND

Die deutschen Anleger wagen sich am Freitag wieder aus der Deckung.

Der DAX versucht sich nach dem gestrigen Verlusttag heute an einer Erholung. Bei Handelsbeginn betrugen die Gewinne 0,34 Prozent bei 12.562,15 Punkten, anschliessend verbleibt der Index im grünen Bereich.

Am Ende einer bisher schwachen Woche versucht sich der DAX erneut an einer Stabilisierung. Mit 12.434 Punkten war der DAX tags zuvor schon wieder auf dem Weg zum Vorwochentief seit März, bevor er sich letztlich etwas fangen konnte. Die bisherige Wochenbilanz ist mit fast 4 Prozent Minus aber immer noch sehr schwach. "Auf den Ausverkauf folgt auch diesmal der Erholungsversuch", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Zum einen sind es die klassischen Schnäppchenjäger, die auf dem aktuellen Kursniveau günstige Einstiegschancen wittern. Es sind aber auch Erleichterungskäufe, weil Mario Draghi nach der Ablehnung seines Rücktrittsgesuchs noch italienischer Premierminister ist."

WALL STREET

Die Stimmung an den US-Börsen wurde im späten Handel optimistischer.

Der Dow Jones kämpfte sich nach vorn und konnte einen Teil seiner Verluste im späten Verlauf ausgleichen. Zum Handelsende stand noch ein Abschlag von 0,46 Prozent auf 30'630,01 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte sogar die Gewinnzone erobern und schloss mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 11'251,19 Zählern.

Die zur Wochenmitte veröffentlichte überraschend hohe Inflationsrate in der zweitgrössten Volkswirtschaft schürt die Befürchtung noch aggressiverer Zinsschritte seitens der US-Notenbank. Das Bild untermauert wurde am Donnerstag von überraschend hohen Erzeugerpreisen, die den Druck auf die Fed noch erhöhen dürften. Investoren fürchteten, dass eine aggressive Fed-Politik die Wirtschaft in eine Rezession drückt. Allerdings würde eine dauerhaft hohe Inflation wohl zum gleichen Ergebnis führen.

"Der erschreckende Teil des gestrigen Inflationsberichts ist, dass auch die über neun Prozent Teuerung laut Meinung vieler Ökonomen noch nicht den Hochpunkt darstellen könnten", erläuterte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Und Lutz Wockel, Leiter Aktienfondsmanagement der Warburg Invest AG fügte hinzu, dass die beginnende Berichtssaison zusätzliche Risiken für Anleger mit sich bringe.

Auch andere Konjunkturdaten des Tages ernüchterten: So stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche, auch wenn die Lage am Arbeitsmarkt grundsätzlich weiterhin positiv ist.

Die Berichtssaison für das zweite Quartal startete wie üblich mit den Grossbanken. Den Auftakt machten JPMorgan und Morgan Stanley.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Freitag abermals uneinheitlich.

In Tokio konnte der Leitindex Nikkei schlussendlich um 0,54 Prozent auf 26'788,47 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich 1,56 Prozent tiefer bei 3'230.51 Stellen (Stand: 9:10 Uhr MEZ). Beim Hang Seng in Hongkong belaufen sich die Verluste zeitweise auf 2,11 Prozent bei 20'313.50 Zähler.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien finden am Freitag keine einheitliche Richtung. Dabei bewegten sich die Veränderungen zum Vortag zumeist in einem überschaubare Rahmen.

Für Ernüchterung sorgten neue Konjunkturdaten aus China. Das Wirtschaftswachstum sackte im zweiten Quartal deutlich ab. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrösste Volkswirtschaft nur noch um 0,4 Prozent zu. Das war das schwächste Quartalswachstum seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Experten hatten im Schnitt mit einem kräftigeren Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet.

Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank sieht in den verhängten Eindämmungsmassnahmen zur Bekämpfung von Corona-Neuinfektionen die Ursache der Schwäche. Hoffnung auf eine baldige Besserung besteht nicht. "Die hohen Inflationsraten in den USA und in Europa haben unmittelbare Auswirkungen auf die chinesischen Wachstumsraten", betonte Gitzel, "Konsumenten in den USA und in Europa verzichten gerade auf diejenigen Waren, die zu einem hohen Mass aus China kommen."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires