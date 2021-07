Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch etwas schwächer.

Der SMI startete schon etwas tiefer in den Handel und konnte die Verlustezone auch im Laufe des Tages nicht verlassen. Letztlich beendete der Leitindex den Handel 0,23 Prozent tiefer bei 12'043,35 Indexpunkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigten sich ebenfalls von Beginn an schwächer und schafften es nicht das Vorzeichen zu wechseln. Der SLI beendete den Handel 0,20 Prozent schwächer bei 1'946,37 Zählern. Der SPI notierte schlussendlich 0,21 Prozent niedriger bei 15'488,73 Punkten.

Laut Händlern verhagelte eine Mischung aus deutlich gestiegener US-Inflation sowie der sich weiter rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus aktuell die Stimmung der Anleger. In den USA hatte das US-Arbeitsministerium am Dienstag berichtet, dass die Inflation im Juni mit dem schnellsten Tempo seit fast 13 Jahren angestiegen war.

Zwar fiel die erste Reaktion zunächst eher unentschlossen aus, mittlerweile sorgten sich doch aber immer mehr Anleger darum, was dieser schnelle Anstieg für den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed bedeuten kannönnte. Aufschluss darüber erhoffen sie sich später am heutigen Tag, wenn der Fed-Präsident Jerome Powell vor dem US-Kongress spricht. "Das grösste Risiko für den Markt wären Hinweise vom Notenbankchef dass es schneller als erwartet zu einer Zinsanhebung kommt", kommentierte ein Händler. Für die hiesigen Bankaktien waren zudem noch die Zahlen der US-Grössen Citigroup und der Bank of America am Nachmittag von Bedeutung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kam am Mittwoch nicht vom Fleck.

Der DAX startete mit leichten Verlusten in den Tag und bewegte sich den restlichen Tag in einer engen Range um die Nulllinie. Letztlich beendete der deutsche Leitindex den Handel unbewegt bei 15'788,98 Indexpunkten.

Tags zuvor hatte der DAX seinen Höchststand vom Montag bei 15'806 Punkten nur um Haaresbreite in den Nachkommastellen verpasst, am Mittwoch konnte bei 15'810,68 Zählern dann schon wieder ein neuer Rekord aufgestellt werden. "Der unerwartet starke Anstieg der US-Inflation hat es zwar nicht geschafft, für Panik an der Börse zu sorgen. Er hatte aber ausgereicht, um die Rekordjagd zu beenden", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Bei der Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress werde der Inflationssprung wohl ein grösseres Thema. Am Aktienmarkt laute das Motto vor der Anhörung "Abwarten", so Altmann.

Laut dem CMC-Markets-Experten Jochen Stanzl hat die am Vortag recht robuste Verfassung an den Aktienmärkten gezeigt, "dass sich das Inflationsgespenst an der Börse scheinbar verzogen hat". Angesichts der extrem hohen US-Inflation sei es nun aber zurück in der Diskussion, wie lange die US-Notenbank Fed noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten kann. Daher dürfte das Anlegerinteresse am Mittwoch einer Anhörung des Chef-Währungshüters Jerome Powell vor dem US-Senat gelten.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen waren am Mittwoch unentschlossen.

So hatte der Dow Jones mit einem kleinen Gewinn eröffnet und ging schlussendlich auch nur 0,13 Prozent höher bei 34'933,23 Punkten in den Feierabend. Dagegen schloss der NASDAQ Composite mit einem Verlust von 0,22 Prozent bei 14'644,95 Zählern, obwohl er zum Börsenstart noch klar zugelegt hatte.

Dass am Anleihemarkt die Renditen wieder deutlich zurückfallen, sorgte nur anfangs für etwas Kauflaune. Für die fallenden Renditen ist US-Notenbankchef Jerome Powell mit seinem Auftritt vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses verantwortlich. Anders als es die unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreise vom Vortag hätten erwarten lassen können, liess sich aus dem vorab veröffentlichten Redetext keine Tendenz zu einer strafferen Geldpolitik herauslesen.

Das Zurückfahren der Anleihekäufe ("Tapering") durch die Notenbank sei noch ein gutes Stück entfernt, denn die Fortschritte am Arbeitsmarkt reichten bei weitem noch nicht aus, so Powell. Auch bekräftigte er frühere Aussagen, dass die Inflation in diesem Jahr zwar erhöht bleiben, dann aber sinken werde.

Derweil lief die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen der Grossbanken Bank of America, Wells Fargo und Citigroup. Die Zahlen kamen mit Licht und Schatten.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07 Uhr MEZ 1,0 Prozent und fällt auf 28'323,13 Punkte.

Grüne Vorzeichen sind unterdessen auf dem chinesischen Festland auszumachen, wo es für den Shanghai Composite 0,23 Prozent auf 3'536,71 Punkte nach oben geht. Kräftiger nach oben geht es in Hongkong. Dort gewinnt der Hang Seng 1,22 Prozent auf 28'126,52 Indexpunkte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires