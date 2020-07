SMI im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen vorwiegend im Minus

Die heimischen Märkte zeigen sich stärker. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Die Märkte in Fernost präsentieren sich am Dienstag grösstenteils mit roten Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendiert mit Zuschlägen.

Der Leitindex SMI startete mit Zuschlägen von 0,97 Prozent bei 10'358.83 Einheiten und notiert anschliessend mit grünem Vorzeichen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI gingen mit Zuschlägen von 1,0 Prozent bei 1'566.36 Zählern bzw . 0,86 Prozent bei 12'795.61 Punkten in den Handelstag und können ihre Gewinne halten.

Befeuert wird die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt durch Nachrichten vom US-Biotechunternehmen Moderna, wonach sein Impfstoff-Kandidat gegen Corona robuste Ergebnisse in ersten Tests erzielt hat. Das hat für mehrheitlich starke Vorgaben gesorgt.

Die Anleger setzen auf weitere geld- und fiskalpolitische Impulse, die die Nachrichten um das in den USA grassierende COVID-19-Virus in den Hintergrund schieben. So macht Fed-Gouverneurin Lael Brainard zwar nach wie vor erhebliche Risiken wegen der Coronavirus-Pandemie für die Konjunktur aus. Sie versprach aber ausgedehnte und nachhaltige Käufe von Wertpapieren durch die Notenbank, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und mit Blick auf den EU-Gipfel hoffen die Anleger auf eine Annäherung beim geplanten EU-Rettungsfonds über 750 Milliarden Euro. Etwas stützend an Wall Street wirkte auch der geplante Beginn einer grossangelegten Phase-3-Studie für einen Impfstoff gegen den Coronavirus durch Moderna. Neben dem OPEC+-Treffen dürfte die Fortsetzung der Berichtssaison in den USA Akzente an den Börsen setzen. Am Nachmittag legt Goldman Sachs Zahlen vor. Mit Blick auf das Treffen der erdölproduzierenden Länder gehen die meisten Beobachter davon aus, dass die erhöhten Kürzungen nicht verlängert werden. Das könnte den Ölpreis stützen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Mittwoch stärker.

Der deutsche Leitindex DAX tendierte zum Börsenstart mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 12'812,11 Einheiten auf grünem Terrain. Auch weiterhin bewegt er sich im Plus.

Getrieben von positiven Vorgaben aus New York startet der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handel. Dabei könnte der deutsche Leitindex erneut das Hoch nach dem Corona-Crash bei knapp über 12'900 Punkten anpeilen.

Am Vorabend hatten in New York Aussagen aus dem Umfeld der US-Währungshüter für einen neuen Schub nach oben gesorgt. Mit Lael Brainard sagte eine Gouverneurin der Fed, die Notenbank sollte für einen anhaltenden Zeitraum in grossem Umfang Vermögenswerte aufkaufen, um die Wirtschaft in einem von der Viruskrise verursachten "dichtem Nebel der Unsicherheit" wieder anzukurbeln. Die Notenbanken gelten seit Wochen in Krisenzeiten als grosse Stütze für die Aktienmärkte.

Hoffnung legen die Anleger derzeit aber auch in die anlaufende Berichtssaison. Am Vortag hatten in den USA mehrere Banken positive Resultate vorgelegt. Aber auch hierzulande häuft es sich, dass vorgelegte Eckdaten grosser Konzerne ein relativ robustes Bild für die Entwicklung im zweiten Quartal - und damit in der Corona-Krise - zeichnen. So hatte am Dienstagnachmittag mit HeidelbergCement ein weiterer DAX-Wert mit Eckdaten positiv überrascht.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten nach anfänglichen Verlusten am Dienstag doch noch zulegen.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete zwar 0,16 Prozent leichter bei 26'044,17 Zählern, im weiteren Handelsverlauf konnte er jedoch deutlich ins Plus vorrücken. Letztlich beendete er den Tag 2,13 Prozent höher bei 26'642,59 Einheiten. Ähnlich verhielt es sich mit dem NASDAQ Composite, der zum Start um 0,78 Prozent auf 10'310,25 Zähler gefallen war und im späten Handel hinzu gewann. Er beendete den Börsentag 0,94 Prozent fester bei 10'488,58 Indexpunkten.

Im Blick standen die Quartalsberichte der drei Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup, die den Anlegern näheren Aufschluss über die wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie gaben. Das Bild war dabei buntgescheckt, aber insgesamt eher freundlich. JPMorgan lag mit seinem Gewinn je Aktie mit 1,38 Dollar deutlich über der Erwartung von 1,04 Dollar, allerdings waren die Flüsterschätzungen im Vorfeld schon in den Bereich über 1,30 Dollar angestiegen. Dagegen hat Wells Fargo einen Verlust je Aktie von 66 Cent verbucht und damit für eine "extreme Enttäuschung" gesorgt, wie es am Markt heisst. Es ist der erste Verlust seit über zehn Jahren. Die Dividende im dritten Quartal soll massiv gekappt werden. Die Citigroup hat dagegen mit einem Gewinn je Aktie von 50 Cent die Investoren überzeugt. Zwar ist dies ein Rückgang um 73 Prozent, doch die Teilnehmer hatten noch Schlimmeres erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte tendieren am Mittwoch vorwiegend leichter.

In Tokio legt der Nikkei 1,45 Prozent auf 22'913,81 Punkte zu. (7.02 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite notiert derweil mit Abschlägen von 1,39 Prozent bei 3'367,21 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,55 Prozent auf 25'337,34 Einheiten.

An den Börsen in Asien lässt sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz feststellen. Vielerorts geht es zwar dank guter US-Vorgaben nach oben, die chinesischen Börsen stehen jedoch erneut unter Druck, was Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen erklären. Das Ergebnis der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) wird derweil als Non-Event betrachtet. Die BoJ hat wie erwartet ihren geldpolitischen Kurs bestätigt und die Prognosen für das japanische Wirtschaftswachstum zurückgenommen. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires