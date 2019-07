SMI fällt zurück -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost etwas höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt verhalten.

Der Leitindex SMI notierte zum Erklingen der Startglocke 0,06 Prozent höher bei 9'769,23 Punkten und legte im weiteren Verlauf zunächst zu, bevor er doch wieder an die Nulllinie abrutscht.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich mittlerweile ebenfalls wieder in einer engen Range um die Schlusskurse von Freitag, nachdem sie 0,15 Prozent stärker bei 1'508,90 Zählern bzw. 0,02 Prozent fester bei 11'840,80 Einheiten gestartet waren.

Der Schweizer Aktienmarkt setzte zum Wochenstart zunächst zur Gegenbewegung an. Nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche mit einem deutlichen Minus geschlossen hatte, gewannen im frühen Handel nahezu alle Blue Chips hinzu. Im Verlauf bröckeln die Gewinne aber wieder. Laut Händlern scheine sich derzeit die Kluft zwischen dem US- und dem europäischen Aktienmarkt zu vergrössern. An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag auf Rekordniveau geschlossen.

Wie es im Handel heisst, gebe es derzeit zwar durchaus Kaufsignale und auch die jüngsten Kommentare der wichtigsten Notenbanken sorgten eher für Unterstützung. Allerdings seien die Bewertungen in vielen Branchen schon sehr hoch. Sollte es im Zuge der anstehenden Berichtssaison zu verstärkt negativen Aussagen von Management-Seite kommen, gebe es ein beachtliches Abwärtspotenzial. Mit Blick auf die jüngsten Gewinnwarnungen wie etwa vom deutschen Chemiekonzern BASF vergangene Woche, sei es unwahrscheinlich, dass es sich hier um Einzelfälle handle.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt lassen die Anleger zum Start in die neue Woche Vorsicht walten.

Der DAX eröffnete am Montag mit einem kleinen Aufschlag von 0,19 Prozent auf 12'346,59 Punkte, den er zunächst schnell ausbauen konnte. Im Verlauf bröckeln die anfänglichen Gewinne aber wieder ab.

Robuste chinesische Industriedaten hatten die zuletzt skeptischen Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart zunächst etwas zuversichtlicher gestimmt.

In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex - nach dem starken Anstieg im Juni - eine Korrektur vollzogen. Die Investoren hierzulande blieben zuletzt zwischen der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbanken und ihren Konjunktursorgen gefangen. Zahlreiche Gewinnwarnungen von deutschen Unternehmen - zuletzt etwa vom Chemiekonzern BASF und erneut vom Autobauer Daimler - hatten die Anleger vorsichtig agieren lassen.

Das Interesse der Investoren dürfte sich nun immer stärker auf die anstehenden Quartalsberichte der Unternehmen richten. Zunächst öffnen mehrerer US-Grossbanken ihre Bücher. Am Montag kommt zunächst die Citi, am Dienstag folgen JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo und am Mittwoch Bank of America. Angesichts der hohen Aktienkurse sei die Berichtssaison "so etwas wie ein Realitätscheck für die Börsen", sagte Altmann. Verfehlte Gewinnziele oder enttäuschende Ausblicke könnten schnell zu einer Trendwende am Aktienmarkt führen.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten ihre Rally vor dem Wochenende fort.

Der Dow Jones startete mit einem Plus und damit über der wichtigen 27'000er-Marke. Auch im Anschluss konnte er weiter Boden gutmachen und ging 0,90 Prozent stärker bei 27'332,03 Punkten ins Wochenende. Der NASDAQ Composite eröffnete etwas höher und präsentierte sich ebenfalls weiterhin mit positiven Vorzeichen. So schloss er letztendlich mit einem Aufschlag von 0,59 Prozent bei 8'244,14 Einheiten.

Die Kette immer neuer Börsenrekorde in den USA ist auch am letzten Handelstag der Woche nicht abgerissen. Der Dow Jones Industrial und auch der breit gefasste S&P 500 meldeten am Freitag schon kurz nach der Startglocke erneut Höchstkurse.

Börsianer führten auch die Gewinne vor dem Wochenende auf die jüngsten Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor Parlamentariern zurück. "Aus Investorensicht hat er den Auftritt mit Bravour bestanden", sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Mit seiner Einschätzung der Konjunktur und Inflation sowie zu den Markterwartungen habe Powell den Anlegern "genau das gegeben, was sie haben wollten".

ASIEN

An den Aktienmärkten in Fernost geht es am Montag leicht nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei konnte bis zum Handelsende Zugewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 21'685,90 Punkte verbuchen. Am Montag wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland präsentierte sich der Shanghai Composite zum Schluss mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 2'942,19 Einheiten. Der Hang Seng legt aktuell (gegen 10.15 Uhr MEZ) 0,29 Prozent auf 28'553,44 Zähler zu.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zu Wochenbeginn etwas höher und erholen sich damit von anfänglichen Abgaben zu Handelsbeginn, nachdem Peking das schwächste BIP-Wachstum in einem Quartal seit mehr als 27 Jahren verzeichnet hat. Die vorgelegten Daten aus China zeigen, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt im zweiten Quartal um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Ökonomen hatten mit einem leicht höheren Wachstum von 6,3 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal lag das Wachstum des Bruttoinlandprodukts noch bei 6,4 Prozent im Jahresvergleich. Marktbeobachter erwarten nun weitere wirtschaftliche Stimulierungsmassnahmen der chinesischen Regierung, heisst es. Für etwas Licht sorgen zudem Daten zur Industrieproduktion, diese ist im Juni um 6,3 Prozent geklettert und damit deutlich besser ausgefallen sind als mit plus 5,3 Prozent erwartet. Auch die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Juni fielen mit einem Anstieg um 9,8 Prozent besser als erwartet aus.

Eine Trendwende sieht Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economics allerdings hierin nicht. Vielmehr erwartet er, dass sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren weiter abschwächen werde, belastet von der sich global schlechter entwickelnden Weltwirtschaft und negativen Auswirkungen durch US-Importzölle.

Derweil plant der auf einer schwarzen Liste der USA stehende chinesische Technologiekonzern Huawei laut informierten Personen, hunderte Stellen in den Bereichen Forschung & Entwicklung bei der US-Tochter Futurewei Technologies zu streichen. Die von der US-Regierung dem Konzern auferlegten Lieferrestriktionen hatten die Handelsgespräche beider Länder zuvor erheblich belastet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump jedoch US-Unternehmen wieder erlaubt, Huawei zu beliefern, sofern die Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährdeten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires