Einigung im Iran-Krieg: SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Montag voraussichtlich stärker.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der SMI 1,0 Prozent.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Montag zu.

Eine Stunde vor Handelsstart steigt der DAX um 1,5 Prozent auf 25'005 Zähler.

Das Rahmenabkommen im Nahostkrieg zwischen den USA und dem Iran lässt Anleger aller Assetklassen am Montag aufatmen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss stärker.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung höher. Kurzzeitig fiel er an die Nulllinie zurück, konnte dann aber wieder in die Gewinnzone vordringen und beendete den Handel 0,70 Prozent stärker bei 51'202,29 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zum Start leicht nach und wechselte im Verlauf mehrfach zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich konnte er aber 0,31 Prozent auf 25'888,84 Zähler zulegen.

Zum Wochenausklang knüpften die US-Börsen an die positive Entwicklung vom Donnerstag an. Am Vortag war es mit den Kursen steil nach oben gegangen, nachdem US-Präsident Donald Trump von seinen angekündigten Militärschlägen gegen den Iran Abstand genommen hatte. In den sozialen Medien vermeldete Trump, dass alle Beteiligten den Erörterungen und Endpunkten sowohl im Konzept als auch in den Details zugestimmt hätten. Am Freitag erklärte der Vermittler Pakistan, die USA und und der Iran hätten sich über ein Abkommen verständigt.

Konjunkturseitig rückte am Freitag der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung in den Fokus. Im Mittelpunkt des Interesses stand derweil der Börsengang von SpaceX.

ASIEN

Die Börsen in fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:55 Uhr) einen Gewinn von 4,78 Prozent bei 69'172,69 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,92 Prozent auf 4'068,58 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,45 Prozent auf 24'829,62 Einheiten an.

Der Aktienmarkt steht ganz im Zeichen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Damit enden die monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des Krieges. Ende dieser Woche soll die Vereinbarung in Genf unterzeichnet werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires