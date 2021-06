DAX und SMI höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel wird am Dienstag mit Zuschlägen erwartet.

Der SMI steht gemäss vorbörslicher Indikationen höher.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI werden ebenfalls fester erwartet.

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag die letzte Hunderter-Hürde vor den 12'000 Punkten fallen. Unterstützung bekommt er dabei von den Börsen in Übersee. An der Wall Street waren zumindest der S&P und der NASDAQ am gestrigen Montag auf Rekordniveau aus dem Handel gegangen. In Asien tendieren die Märkte zwar etwas uneinheitlicher, die Investoren in Europa orientierten sich aktuell aber an den steigenden Kursen, heisst es im Handel. Börsianer sind sich aber einig, dass viele Investoren vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwochabend eine gewisse Vorsicht walten lassen werden. Es sei daher auch mit einer leicht anziehenden Volatilität zu rechnen, kommentiert ein Marktteilnehmer. Händler werden genau auf Hinweise in der Abschlusserklärung der Sitzung achten, ob und wann das Fed plant, das Anleihekaufprogramm zu reduzieren. Mittlerweile erwartet eine Mehrzahl der Ökonomen eine Ankündigung der Drosselung im nächsten Quartal. Unmittelbar wird allerdings keine Veränderung vom Fed erwartet. Allerdings dürfte die Zahl der FOMC-Mitglieder zunehmen, die denken, dass die Zinsen im Jahr 2023 erhöht werden müssen, heisst es in einem Kommentar.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt wird am Dienstag freundlich erwartet.

Der DAX steht vorbörslich im Plus.

Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Somit hält er Kontakt zu seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke bei fast 15'803 Zählern. Mit Einzelhandelsumsätzen, Erzeugerpreisen und Industrieproduktion kommen am Dienstagnachmittag beachtenswerte Konjunkturdaten aus den USA. Zudem stehen am Vormittag Verbraucherpreise der Eurozone im Blick. Zentrales Ereignis bleiben die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

WALL STREET

Die US-Indizes entwickelten sich im Montagshandel in unterschiedliche Richtungen.

So eröffnete der Dow Jones marginal niedriger und blieb auf negativem Terrain. Er ging mit einem Verlust von 0,25 Prozent bei 34'393,75 Zählern in den Feierabend. Dagegen startete der NASDAQ Composite mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Verlauf noch aus. Der Schlusskurs belief sich auf ein Plus von 0,74 Prozent bei 14'174,14 Punkten.

Am Markt hiess es, die Anleger warteten bei Standardwerten erst einmal ab, was im Laufe der Woche von der US-Notenbank Fed komme. Am Mittwoch steht der nächste Zinsentscheid auf der Agenda mit möglichen Kommentaren zur derzeit hohen Inflation. Etwas mehr Interesse gab es bei den Technologiewerten, die am Freitag schon etwas besser als der breite Markt abgeschnitten hatten.

ASIEN

Im asiatischen Handel geht es am Dienstag überwiegend abwärts.

Einzig in Tokio notiert der Nikkei aktuell (7.04 Uhr MESZ) 0,94 Prozent fester bei 29'436,31 Punkten.

Nach dem Feiertag am Montag geht es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite derzeit 0,9 Prozent auf 3'557,33 Einheiten herunter. Der Hang Seng in Hongkong verliert daneben aktuell 0,76 Prozent auf 28'622,75 Stellen.

Dominierendes Thema an den Märkten ist die zweitägige Sitzung der US-Notenbank, die dann am Mittwochabend (MESZ) ihre Ergebnisse präsentieren wird. Zuletzt hatten die Notenbanker immer wieder betont, über die derzeit hohen Inflationsraten hinwegzusehen, und zunächst weiter keine Straffung ihrer Geldpolitik zu planen. Darauf hatten sich die Marktzinsen in den USA merklich zurückgebildet, wenngleich sie an den beiden vergangenen Tagen wieder eine leichte Gegenbewegung nach oben zeigten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires