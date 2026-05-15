SMI im Plus -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit positiver Tendenz.

Der SMI startete 0,25 Prozent höher bei 13'245,77 Punkten und legt auch anschliessend leicht zu.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI legen zu. Der SPI eröffnete 0,23 Prozent stärker bei 18'726,41 Zählern, der SLI gewann zum Start 0,24 Prozent auf 2'111,31 Stellen.

Viel Schwung hat das Geschäft am Brückentag nach Auffahrt nicht, gestützt wird der Gesamtmarkt insbesondere von den Schwergewichten sowie von den Versicherern. Den starken, technologiegetriebenen Vorgaben aus den USA von Auffahrt stehen am Berichtstag klare Verluste in Asien gegenüber, nach ungünstigen Teuerungsdaten aus Japan. Ausserdem sollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Vergeltung für iranische Angriffe gemäss Medienberichten ihrerseits Ziele im Iran attackiert haben. Die Zeichen stünden derzeit eher wieder auf Eskalation, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Commerzbank. Entsprechend halten sich die Ölpreise derzeit auf dem jüngst wieder leicht erhöhten Niveau.

Das medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst derweil keine Euphorie aus. Es ist ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, doch inhaltlich gibt es zwischen den beiden Ländern kaum eine Annäherung. Für Streit sorgen unter anderem der Iran-Krieg und dessen Folgen sowie der Konflikt um Taiwan. Letzteren streicht unter anderem auch die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar als Zankapfel heraus. DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Verlusten.

Der DAX gab zum Börsenstart 0,93 Prozent auf 24'229,29 Punkte nach und verliert auch anschliessend.

Der marktbreite US-Index S&P 500 war am Vorabend erstmals über 7'500 Punkte geklettert und nähert sich damit zehn Prozent Jahresplus. Stephen Innes von SPI Asset Management sprach von einer "KI-Mania", die aus der Wall Street eine "Momentum-Maschine" gemacht habe. Im Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 sind es so bereits 17 Prozent Jahreszuwachs. Zum Vergleich: Der DAX liegt 2026 minimal im Minus.

Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Innes werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran weiter an.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag stärker.

Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung etwas höher und hielt sich auch anschliessend im Plus. Zum Feierabend notierte er 0,75 Prozent stärker bei 50'064,08 Punkten.

Der NASDAQ Composite legte zum Start marginal zu und baute seine Gewinne anschliessend aus. Dabei markierte er bei 26'707,14 Stellen ein neues Rekordhoch. Schlussenldich stieg er um 0,88 Prozent auf 26'635,22 Zähler.

Die technologieorientierte US-Börse Nasdaq setzte ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fort, getragen von neuer Zuversicht rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Zusätzlich hoffen Anleger auf Fortschritte in den Beziehungen zwischen den USA und China sowie auf eine mögliche diplomatische Rolle Pekings im Konflikt mit dem Iran. Hintergrund ist der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China zu politischen Gesprächen.

Im Technologiesektor blieb die Stimmung insbesondere dank starker Unternehmensnachrichten positiv. Ein überzeugender Quartalsausblick von Cisco hat die Fantasie im KI-Bereich erneut angefacht. Gleichzeitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Börsengang von Cerebras Systems, der als weiterer Impuls für den Sektor gilt. Das Unternehmen entwickelt Hochleistungs-Chips für KI-Anwendungen und wird als möglicher Herausforderer von NVIDIA gesehen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio verliert der Nikkei 225 1,58 Prozent auf 61'663,83 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben 0,12 Prozent auf 4'183,06 Punkte.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,89 Prozent schwächer bei 26'160,03 Punkten.

Ernüchterung über den US-chinesischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Gegenpart Xi Jinping lassen die Aktien an den asiatischen Märkten am Freitag nach unten abdrehen. Im Verlauf schon gesehenen Aufschläge gehen wieder verloren.

Bislang scheine der Gipfel in vielen Fragen keine bedeutenden Durchbrüche erzielt zu haben. Der Markt wisse nicht so recht, was von dem Gipfel zu halten sei, sagt ein Händler. Zu bedenken sei ausserdem, dass viele Ankündigungen früherer Treffen nie umgesetzt worden seien, daher vertraue der Markt mündlichen Verlautbarungen kaum.

Trump erklärte derweil, dass die USA die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus nicht benötigten, worauf die Ölpreise leicht anziehen. Zudem erklärten US-Vertreter, dass sich die Gespräche mit China nicht auf Exportkontrollen für Halbleiter konzentrierten. Diese Aussagen dämpften Hoffnungen auf höhere Chipverkäufe in die Volksrepublik. Zudem offenbarten die Gespräche zur Taiwan-Frage keine erkennbaren Fortschritte, sondern eher wachsende Spannungen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires