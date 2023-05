SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte freundlich in die neue Handelswoche starten.

Der SMI wird am Montag höher erwartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen vorbörslich der Tendenz des Leitindex.

Auch zu Beginn der neuen Woche ist noch kein Ende der Seitwärtsspannen in Sicht. Weder von den Auslandsbörsen noch vom Umfeld kommen nennenswerte Impulse: Die asiatischen Börsen notieren uneinheitlich, und sowohl der EuroÖlpreisen. Ausserdem können sich die Kryptowährungen nach dem jüngsten Rücksetzer erholen, ein Zeichen, dass die Anleger nach wie vor nicht risikoavers eingestellt sind.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen.

Der DAX notiert vor Handelsstart im Plus.

Im DAX zeichnet sich ein ruhiger Wochenstart ab. Bereits in der Vorwoche hatte es knapp unter dem jüngsten Jahreshoch nur wenig Bewegung gegeben. Nach einem Jahresplus von bis zu 15 Prozent fehlen aktuell die Impulse. Die Marktstrategen von JPMorgan sehen das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt weiter kippen. Das Anlageteam der Investmentbank warnt mit Blick auf die zweite Jahreshälfte vor Kursschwächen nach der Erholungsrally im vierten Quartal 2022 und ersten Quartal dieses Jahres. Im Fokus bleibt der Streit um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende bergab.

Der Dow Jones Index ging höher in den letzten Handelstag der Woche und rutschte dann jedoch in den negativen Bereich. Zur Schlussglocke wies das Börsenbarometer einen marginalen Abschlag von 0,03 Prozent auf 33'300,62 Zähler aus. Der technologielastige NASDAQ Composite gab ebenfalls - nach einem festen Start - nach. Er verlor schlussendlich 0,35 Prozent auf 12'284,74 Zähler.

Nach Tagen der Stagnation und Richtungslosigkeit blieb es am Freitag an der Wall Street bei einem lustlosen Handel. Für einen echten Trendwechsel nach oben fehlte es weiterhin an Impulsen. Anleger wägen weiterhin die möglichen Folgen einer Bankenkrise und der nicht gelösten Frage der Schuldenobergrenze ab.

Darüber hinaus fürchten immer mehr Anleger eine Rezession gegen Ende des Jahres, auch wenn der wirtschaftliche Abschwung für ein Ende der Zinserhöhungen spricht. Kaum Impulse setzten die Importpreise. Die haben im April einen Tick stärker als erwartet zugelegt, nachdem sie zuvor noch gesunken waren. Auf Jahressicht sanken die Preise aber um 4,8 Prozent. Damit wird das Bild einer sich allmählich abschwächenden Inflation nicht ins Wanken gebracht und die Spekulation auf eine Zinserhöhungspause der Fed bleibt.

Positiv kamen im Handel Signale der Entspannung im Verhältnis der USA zu China an. Der nationale Sicherheitsberater, Jake Sullivan, hat sich in der laufenden Woche mit seinem chinesischen Amtskollegen getroffen. Washington und Peking versuchen, eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu verhindern. "Aus der Sicht des Marktes trägt dies dazu bei, den Druck zu mindern", so die Analysten von Pictet Asset.

ASIEN

In Asien notieren die Börsen am Montag im Plus.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert in Tokio 0,81 Prozent zeitweise höher bei 29'626,34 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite währenddessen 0,95 Prozent auf 3'303,53 Indexpunkte zu. In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 1,94 Prozent auf 20'007,43 Zähler (MESZ 08:47 Uhr).

Die Börse in Tokio bekommt Rückenwind von einem schwächeren Yen und der laufenden Berichtssaison. Von einem schwächeren Yen profitieren vor allem japanische Exportwerte.

Von der Wall Street kamen derweil aus dem Freitagshandel negative Vorgaben. Hier hatte ein sich eintrübendes Konsumklima Konjunktursorgen geschürt. Zudem drückte der andauernde Streit über die US-Schuldenobergrenze auf das Sentiment.

Die chinesische Zentralbank hat am Montag wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 125 Milliarden Yuan (ca. 16,5 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Der MLF-Zinssatz wird zur Ermittlung der Loan Prime Rate (LPR) herangezogen. Die Notenbank stellte ausserdem Mittel in Höhe von 2 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit, der damit ebenfalls unverändert blieb.

Börsianer begründeten die Aufwärtsbewegung mit aktuellen Inflationszahlen. Wie die Bank of Japan mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise in Japan im April im Jahresvergleich um 5,8 Prozent. Damit blieben sie deutlich unter den Markterwartungen von 7,1 Prozent und dem nach oben korrigierten März-Anstieg von 7,4 Prozent. Zudem war dies der geringste Anstieg seit 20 Monaten.

Solide Fundamentaldaten und die Erwartung struktureller Veränderungen rechtfertigten eine positive Haltung zu japanischen Aktien, erklärten die Strategen von Goldman Sachs. Die wirtschaftlichen Aussichten für Japan seien dank einer anziehenden Konjunktur, Plänen für robuste Investitionsausgaben und einer anhaltenden Lockerung der Geldpolitik gut, so Goldman Sachs.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires