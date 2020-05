SMI im Plus -- DAX klettert kräftig -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit positiven Vorzeichen. Der DAX bewegt sich klar auf grünem Terrain. Die asiatischen Märkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinig. Konjunktursorgen und Trump-Aussagen: Wall Street-Anleger griffen am Donnerstag dennoch zu.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann vor dem Wochenende Gewinne verbuchen.

Der Leitindex SMI tendiert am Mittag in der Gewinnzone - allerdings nicht mehr ganz so deutlich, wie am Vormittag. Am Morgen war er 0,83 Prozent höher bei 9'526,44 Punkten gestartet.

Der SLI und der SPI können am Freitag ebenfalls zulegen. Der SLI eröffnete zuvor 0,85 Prozent im Plus bei 1'379,24 Zählern, während der SPI zum Handelsstart 1,06 Prozent dazu gewinnen konnte auf 11'888,11 Indexeinheiten.

Die Angst vor einer Eskalation der US-chinesischen Spannungen habe wieder die Oberhand gewonnen und viele Marktteilnehmer zweifeln laut Händlern, ob all die vielen Milliarden, die zur Unterstützung der Konjunktur gesprochen worden sind, überhaut ausreichen. "Womöglich ging es mit der Erholung der Börsen vom Jahrestief einfach zu rasch und wir sind bereits wieder zu weit gelaufen", sagt ein Händler.

Derzeit erhalte der Markt noch durch Deckungskäufe vor dem Wochenende und vom kleinen Eurex-Verfall eine gewisse Stütze. Positiv werten Händler zudem, dass die Industrieproduktion in China im April wieder gestiegen ist. Dagegen ist die deutsche und die europäische Wirtschaft wie erwartet im Zuge der Corona-Krise in eine Rezession gerutscht. Und auch in der Schweiz sieht es nicht viele besser aus. Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich rechnet mit einem Absturz des BIP im laufenden Jahr um 5,5 Prozent. Mit Spannung blicken die Marktteilnehmer nun dem Datenkranz aus den USA entgegen. Dort werden unter anderem die Detailhandelsumsätze, der Empire State Index und der Konsmentenvertrauensindex der Uni Michigan veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag freundlich.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Freitag 1,29 Prozent stärker bei 10'470,85 Zählern und hielt sich zunächst auf diesem Niveau. Bis zum Mittag muss er einen Teil seiner Gewinne allerdings wieder abgeben.

Der DAX hat sich am Freitag ein gutes Stück von seinen jüngsten Verlusten erholt. Mit 10'160 Punkten war der DAX am Donnerstag noch auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen gerutscht. Auf Wochensicht steht bislang ein Minus von rund 4 Prozent zu Buche.

Die Wall Street hatte am Tag zuvor nach einem schwachen Start den Dreh ins Plus geschafft und der Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine erst jüngst zurückeroberte 50-Tage-Linie so verteidigen. Diese gilt als ein Indikator für den mittelfristigen Trend. Wieder erstarkte Bankenwerte waren eine entscheidende Hilfe.

"Der feste US-Handelsschluss und der überwiegend freundliche asiatische Handel können dem Dax einen positiven Impuls geben", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank. "Fraglich ist jedoch, wie lange dieser anhalten wird." Schliesslich erlebe die Realwirtschaft derzeit die schlimmste Phase seit dem zweiten Weltkrieg. Und mit dem Brexit und dem Handelsstreit zwischen China und den USA befänden sich auch wieder Konfliktthemen auf der Agenda.

Des Weiteren sorgen einmal mehr Geschäftszahlen von Unternehmen für Aufmerksamkeit, darunter Maschinen- und Anlagenbauer GEA und Batteriehersteller Varta.

WALL STREET

Die US-Börsen schafften es im Donnerstagshandel nach zunächst schwachem Auftakt ins Plus.

Der Dow Jones notierte zum Börsenstart 0,86 Prozent tiefer bei 23'049,06 Punkten, rutschte im Anschluss jedoch noch weiter zurück. Im weiteren Verlauf verbesserte sich die Stimmung, am Ende schloss der Leitindex 1,62 Prozent fester bei 23'625,34 Punkten. Der NASDAQ Composite startete ebenso mit Verlusten von 0,85 Prozent bei 8'788,04 Einheiten in den Handel. Auch hier griffen die Anleger im späten Verlauf aber deutlicher zu und hievten das Börsenbarometer in die Gewinnzone. Mit einem Aufschlag von 0,91 Prozent ging es bei 8'943.72 Zählern in den Feierabend.

Die Furcht vor den Folgen einer möglichen zweiten Corona-Welle sorgte zuletzt für wieder trübere Stimmung an den Börsen. Zudem hatte Trump bereits zur Wochenmitte einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Er wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften der Welt.

Am Donnerstag legte Trump nun in einem Fernsehinterview nach und schloss Nachverhandlungen des Phase-1-Handelsabkommens mit China aus, wenngleich China den Importvereinbarungen aktuell nicht vollständig nachkommt. Damit dürfte Trump früheren Zeitungsberichten aus China entgegentreten, denen zufolge die Führung des Landes Nachverhandlungen erwäge.

ASIEN

Am Freitag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Tendenz.

In Japan verbuchte der Nikkei letztlich ein Plus von 0,62 Prozent auf 20'037,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,07 Prozent tiefer bei 2'868,46 Zählern. In Hongkong gab der Hang Seng zum Handelsende 0,14 Prozent auf 23'797,47 Zähler ab.

Uneinheitlich mit einem positiven Grundton haben sich die Aktienmärkte in Asien zum Ausklang einer schwachen Börsenwoche gezeigt. Nur leicht stützend wirkten positive Vorgaben der Wall Street. Dass in China die Industrieproduktion im April mit 3,9 Prozent zum Vorjahr stärker stieg als von Ökonomen geschätzt, sorgte in der Breite ebenfalls für keinen stärkeren positiven Impuls.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires