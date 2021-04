Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne.

Der SMI ging fester in den Mittwochshandel und baute sein Plus im Verlauf etwas aus. So ging er 0,30 Prozent höher bei 11'156,21 Zählern in den Feierabend.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgten der positiven Tendenz des Leitindex. Der SLI schloss 0,28 Prozent im Plus bei 1'813,02 Zählern, während der SPI zum Ertönen der Schlussglocke ebenfalls plus 0,28 Prozent auf 14'250,47 Indexeinheiten auswies.

Das Geschäft sei in eher ruhigen Bahnen verlaufen, sagten Händler. Vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der US-Grossbanken Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo verhielten sich die Anleger noch vorsichtig. Zudem erhofften sie sich von dem am Abend erwarteten Beige Book, dem Konjunkturbericht der US-Notenbank, Aufschluss über die Entwicklung der weltgrössten Volkswirtschaft. Dies umso mehr, als die am Dienstag veröffentlichte Inflation höher ausfiel als erwartet.

Die Stimmung sei zudem leicht eingetrübt wegen des Rückschlags mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der von den US-Behörden nach Meldungen über mögliche Nebenwirkungen vorerst ausgesetzt wurde. Auch nähmen die Coronafallzahlen weiter zu und Teile Europas seien von einer baldigen Lockerung der Pandemiemassnahmen weit entfernt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex trat am Mittwoch auf der Stelle.

Der DAX eröffnete die Sitzung noch etwas höher, fiel aber zurück und bewegte sich anschliessend in einer engen Range um die Nulllinie. Schlussendlich ging es für das deutsche Börsenbarometer 0,17 Prozent auf 15'209,15 Einheiten runter.

Seit dem Erreichen seiner Bestmarke von knapp 15'312 Punkten nach Ostern tendiert der DAX überwiegend seitwärts. Die Dynamik in Frankfurt lasse weiter auf sich warten, konstatierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Hohe Kursgewinne beim Index-Schwergewicht SAP verhinderten ein weiteres Abrutschen. "Bei den Walldorfern trägt der Umzug vom Lizenz- ins Cloudgeschäft jetzt endlich Früchte", erläuterte Analyst Stanzl. Dank sprunghaft angestiegener Margen sei SAP gut ins laufende Jahr gestartet.

Mit Blick auf die anstehenden Unternehmensberichte könnten nur deutliche Gewinnanstiege die zuletzt stark gestiegenen Aktienbewertungen rechtfertigen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Auch den Börsengang von Coinbase, dem grössten US-Handelsplatz für Kryptowährungen, haben die Anleger in den USA im Blick.

WALL STREET

Zur Wochenmitte richteten sich die Blicke auf die beginnende Bilanzsaison an der Wall Street.

Der Dow Jones gab anfänglich minimale 0,02 Prozent ab auf 33'668,95 Punkte, kletterte im Anschluss aber auf grünes Terrain und erklomm bei 33'911,25 Punkten ein neues Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,16 Prozent ging es bei 33'732,14 Zählern in den Feieraebend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte unterdessen deutlicher ab und gab schlussendlich 0,99 Prozent auf 13'857,84 Indexpunkte nach.

Mit JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo eröffnen drei Finanzkonzerne die Berichtssaison zum ersten Quartal in den USA. Zudem äusserte sich im Sitzungsverlauf US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

"Wenn sich die Fundamentaldaten in den kommenden Wochen herauskristallisieren, sollten einige wirklich aufsehenerregende Unternehmensergebnisse und einige sehr starke Wirtschaftsdaten folgen. Es geht darum herauszufinden, ob die Fundamentaldaten stark genug sind, um zu rechtfertigen, was wir an den Märkten gesehen haben", sagt Marktstratege Paul O'Connor von Janus Henderson Investors mit Blick auf die hohen Bewertungen am Aktienmarkt.

Ein Lichtblick unter den Tech-Werten könnte der Börsengang der Kryptobörse Coinbase in den USA sein. Das Unternehmen leichte ein erfolgreiches Börsendebüt aufs Parkett.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag tiefer.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert marginale 0,06 Prozent höher bei 29'639,24 Punkten.

Während es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite um 1,01 Prozent nach unten geht auf 3'382,27 Zähler, gibt der Hang Seng in Hongkong 0,83 Prozent ab auf 28'660,70 Einheiten.

An der Börse in Tokio treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle, in Schanghai und Hongkong geben die Indizes aber nach. Beobachter verweisen auf die negativen Vorgaben der Wall Street, wo nach den jüngsten Rekordhochs Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Für Technologiewerte werde der Börsengang von Coinbase als negatives Signal interpretiert. Die Aktie der derzeit grössten Handelsplattform für Kryptowährungen zog an ihrem ersten Handelstag an der NASDAQ zwar zeitweise um über 70 Prozent an, doch schrumpfte das Plus bis zum Handelsende auf etwas über 30 Prozent.

