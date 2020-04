Konjunktursorgen bremsen: SMI etwas leichter -- DAX gibt deutlich nach -- Börsen in Asien im Minus

In Zürich sind zur Wochenmitte kleine Verluste zu sehen, in Frankfurt geht es hingegen deutlicher nach unten. In Asien gab es zur Wochenmitte zunächst ungewöhnlich wenig Bewegung, mittlerweile sind die Indizes jedoch auch in Fernost etwas abgetaucht.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel nach einem gut gehaltenen Start nun etwas schwächer.

Der Leitindex SMI ist bei 9'529,68 Punkten um 0,1 Prozent schwächer in den Tag gestartet und weist auch weiterhin geringe Verluste aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich aktuell ebenfalls etwas schwächer. Der SLI war mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 1'395,44 Punkten in den Tag gegangen, der SPI startete bei 11'707,38 Zählern mit einem kleinen Plus von 0,16 Prozent in den Tag.

Kursgewinne der als wenig konjunkturanfällig geltenden Schwergewichte fangen laut Händlern den Markt nach unten auf. Dagegen leiden zyklische Titel und Finanztitel verstärkt unter Rezessionssorgen. Die pessimistische Konjunktur-Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom Vortag habe die Stimmung doch merklich getrübt, meinte ein Händler. Daran ändere auch nicht viel, dass es in einigen Ländern demnächst zu einer Lockerung der Lockdown-Massanahmen kommen dürfte.

Frische Impulse werden am frühen Nachmittag erwartet, wenn in den USA die Detailhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Am Abend legt zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book", vor. Zudem publizieren die Banken Citigroup, Goldman Sachs und die Bank of America ihre Quartalsergebnisse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach.

Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,17 Prozent bei 10'678,19 Punkten in den Handel und verbucht nun deutlich grössere Verluste.

Nach dem erfreulichen Start in die Börsenwoche lässt der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch damit nach. Immerhin hat der DAX seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt.

"An den Märkten setzt man zunehmend darauf, dass die im Zuge der Virus-Pandemie getroffenen Einschränkungen sukzessive gelockert werden könnten", kommentierte am Morgen der Helaba-Experte Christian Schmidt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht darüber am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. "Es kommt nun ganz auf die Entwicklung der Corona-Infektionen nach einer möglichen Lockerung an", warnte aber Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Er hält einen zweiten virusbedingten Kurssturz noch für möglich.

Spannend könnte es am frühen Nachmittag werden, wenn in den USA die Einzelhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Die Pandemie dürfte hier tiefe Spuren hinterlassen. "Für ein Drittel der Weltbevölkerung steht das Leben weitgehend still", sagte Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research. In der Folge sei die wirtschaftliche Aktivität in den führenden Industriestaaten kollabiert.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne.

Der Dow Jones legte im Dienstagshandel 2,40 Prozent auf 23'951,20 Punkte zu, zwischenzeitlich war der US-Leitindex sogar über die 24'000-Punkte-Marke gesprungen. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ Composite, der sich bereits am Vortag freundlich präsentiert hatte, ging es um 3,95 Prozent auf 8'515,74 Punkte hoch.

Johnson & Johnson, JPMorgan und Wells Fargo gaben mit ihren Zahlenvorlagen den Auftakt in die Bilanzsaison. Allerdings sorgte die startende Berichtssaison angesichts der weiter grassierenden Corona-Pandemie für Unsicherheit.

Weltweit rechnet der Internationale Währungsfonds (IWF) wegen der Pandemie in diesem Jahr mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 3 Prozent. Das wäre ein schlimmerer Wirtschaftseinbruch als jener nach der globalen Finanzkrise 2008/2009. Für das kommende Jahr wird allerdings wieder eine deutliche Erholung erwartet.

ASIEN

Die Indizes der wichtigsten asiatischen Börsen sind nach anfänglicher Unentschlossenheit am Mittwoch doch noch in die Verlustzone abgerutscht.

In Japan stand der Nikkei zum Börsenschluss bei 19'550,09 Einheiten. Das entspricht einem Minus von 0,45 Prozent.

Auf dem chinesischen Festland wies der Shanghai Composite zuletzt einen Verlust in Höhe von 0,57 Prozent auf und ging bei 2'811,17 Indexpunkten aus dem Handel. In Hongkong verliert der Hang Seng aktuell 1,05 Prozent und steht bei 24'178 Zählern.

Nachdem am Vortag noch Zuversicht dominierte, dass die Pandemie in einigen Ländern der Erde ihren Höhepunkt erreicht hat oder zumindest nah davor ist, geben die Kurse nun wieder nach.

Auf die Stimmung drückt unter anderem die globale Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds, die vor wenigen Wochen noch auf ein Plus von über 3 Prozent lautete und nun 2020 eine Schrumpfung von 3 Prozent sieht. Daran dürften auch die in manchen Staaten begonnenen und in anderen diskutierten Versuche einer allmählichen Rückkehr zur Normalität nichts ändern.

Dass die chinesische Notenbank mit weiteren Massnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie vorgeht, konnte die Stimmung nicht aufhellen. Es sei bereits erwartet worden, dass die Zentralbank Chinas Banken Kredite mit einjähriger Laufzeit zu einem verringerten Zins anbietet und ihnen zugleich die Kreditvergabe erleichtert, hiess es dazu.

