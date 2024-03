SMI und DAX stabil -- Asiens Börsen überwegend in Rot

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse tritt am Freitag auf der Stelle.

So eröffnete der SMI 0,11 Prozent höher bei 11’733,92 Einheiten und bewegt sich auch anschliessend nur seitwärts.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und der SLI tendieren zeitweise kaum verändert.

Händler verwiesen auf die negativen Vorgaben aus den USA. Diese seien allerdings zu einem Teil schon vorweggenommen gewesen, meint ein Händler. "Der Markt setzt auf Zinssenkungen. Das stützt", so der Händler. Dass sich die Zinssenkung wegen der jüngsten Preisdaten aus den USA etwas verzögern dürften, tue dieser Meinung keinen Abbruch. Möglicherweise stütze auch grosse Eurex-Verfall die Kurse, heisst es weiter. Am sogenannten Hexensabbat verfallen Optionen und Futures sowohl auf Aktien als auch auf Indizes. Dabei kommt es in der Regel bei hohen Umsätzen auch zu grösseren Kursbewegungen.

Am Vortag hatten die unerwartet stark gestiegenen US-Produzentenpreise die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed deutlich gedämpft. Eine Zinssenkung sei nun wohl auch für Mai vom Tisch, lautete das Fazit. Mehr Klarheit dürfte es geben, wenn es am kommenden Mittwoch seinen Zinsentscheid veröffentlicht und kommentiert. Einen Tag später legt die Schweizerische Nationalbank ihre geldpolitische Lagebeurteilung vor. Weder Fed noch SNB dürften laut der Mehrheit der Analysten eine Zinssenkung bekanntgeben.

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 17'938,14 Zählern kommt auch im weiteren Verlauf kaum von der Stelle.

Vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt sich zunächst zurückgehalten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen am Vortag tritt der deutsche Leitindex DAX am Freitag nahezu auf der Stelle.

Der Dax war in dieser Woche erstmals über die Hürde von 18'000 Punkten gestiegen. Konjunkturdaten, die auf einen wieder anziehenden Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten und einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt deuten, bremsten die Rally zuletzt aber immer mal wieder etwas. All jene Marktteilnehmer, die sich noch immer Hoffnungen auf recht baldige Zinssenkungen machen, wurden ein Stück weit enttäuscht.

Kritisch wird deshalb bereits auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geschaut, der Mitte der kommenden Woche ansteht. Mit einem Zinsschritt wird nicht gerechnet, aber es könnte Signale geben, ob der Leitzins - wie am Markt erwartet - im Juni sinken wird. "Die Anleger warten aktuell erst einmal ab", sagte am Morgen Thomas Altmann von QC Partners.

Vor dem Wochenende laufen nun am "Grossen Verfall" Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. An solchen Tagen können Aktienkurse und auch Indizes ohne ersichtlichen Grund spürbar schwanken.

WALL STREET

Die US-Börsen fielen am Donnerstag in die Verlustzone.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart fester, anschliessend fiel er jedoch ins Minus und beendete den Handel 0,35 Prozent tiefer bei 38'905,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies zum Beginn des Handels ebenfalls moderate Gewinne aus, fiel dann allerdings ebenfalls in die Verlustzone und ging 0,30 Prozent schwächer bei 16'128,53 Zählern in den Feierabend.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage dünn. Umso mehr galt das Interesse Konjunkturdaten. Die Erzeugerpreise stiegen im Februar stärker als erwartet, was aber die Stimmung nicht allzu sehr belastete, nachdem schon die Verbraucherpreise am Dienstag negativ überrascht hatten. Die Inflationsdaten sprechen eher gegen baldige Zinssenkungen der US-Notenbank. Die nächste Zinssitzung der Federal Reserve wird in der kommenden Woche stattfinden.

Leicht enttäuscht haben auch die Einzelhandelsumsätze, die im Februar weniger stark stiegen als angenommen. Im Januar war allerdings noch ein Rückgang verzeichnet worden. Sie geben Auskunft über den privaten Konsum, der für etwa 70 Prozent der US-Wirtschaftsleistung steht. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück, was für eine ungebrochen gute Beschäftigungslage spricht - und ebenfalls gegen Zinssenkungen.

ASIEN

Die grössten Börsen in Asien präsentieren sich am Donnerstag mehrheitlich mit roten Vorzeichen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,26 Prozent bei 38'707,64 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,54 Prozent auf 3'054,64 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng aktuell (08:51 Uhr) 1,75 Prozent auf 16'664,50 Zähler ab.

Erneut höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten, diesmal auf Basis der Erzeugerpreise, liessen Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA schrumpfen und belasteten die Aktienmärkte. Profiteur dieser Entwicklung war der US-Dollar, die meisten Währungen der Region gaben am Morgen ab. "Die US-Erzeugerpreisdaten haben dazu geführt, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Juni verringert haben", sagte Devisenanalyst Michael Wan bei MUFG Bank.

Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde versprach, ihre Aufsicht über den Kapitalmarkt und die IPO-Prozesse zu verbessern, um Anleger zu schützen. Das stützte in Schanghai etwas. In Hongkong, wo mehr internationale Anleger aktiv sind, belasteten erneut gefallene Immobilienpreise in China - und dies mit gestiegener Dynamik auf Jahressicht. Händler hegten Zweifel, ob die bislang ergriffenen Massnahmen zur Stützung des Immobilienmarktes greifen. Volkswirte befürchteten, dass sich der Preisverfall ohne beherztes Eingreifen der Regierung weiter fortsetzen wird.

Die chinesische Zentralbank hat derweil einen Schlüsselzins unverändert belassen und damit die Wahrscheinlichkeit für eine Reduzierung des Leitzinses gedämpft. Anrollende Zinssenkungen in China sind laut ING Konsens, lediglich über den Zeitpunkt werde debattiert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires