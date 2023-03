Unsicherheit über den Bankensektor: Dow tiefer erwartet -- SMI deutlich schwächer -- DAX rutscht unter 15'000 Punkte -- Asiens Börsen letztendlich stärker

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch deutlich schwächer.

So eröffnete der SMI 0,1 Prozent leichter bei 10'710 Punkten und rutscht anschliessend tiefer auf rotes Terrain.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI geben zeitweise deutlich nach.

Die Nervosität hat an den Finanzmärkten wieder Oberhand gewonnen. Nach einem zunächst verhaltenen Start ist der SMI mittlerweile klar auf Verlustkurs eingeschwenkt. Vor allem Bankaktien kommen erneut unter die Räder - insbesondere die angeschlagene Credit Suisse, die erneut Rekordtiefs markiert. Die Kursgewinne vom Vortag entpuppen sich laut Marktteilnehmern als kurzfristiges Strohfeuer. Weder die Zins- noch die Inflationssorgen seien wirklich gebannt. Und auch die Bankenkrise drohe sich als weniger kurzweilig zu entpuppen als viele gehofft hatten.

Vielmehr seien die Marktteilnehmer in den letzten beiden Handelstagen mit Blick auf die Zinsspekulationen über das Ziel hinausgeschossen, kommentiert Händler Andreas Lipkow. "Die Marktstimmung bleibt schlicht fragil, da die Anleger Schwierigkeiten haben, die Inflations- und Währungssituation einzuschätzen, insbesondere nachdem der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank Befürchtungen über ein systemisches Risiko aufgrund höherer Kreditkosten ausgelöst hat", ergänzt ein weiterer Experte. Auch werde den Marktteilnehmern einmal mehr klar, dass die Notenbanken noch einen längeren Weg bei der Inflationsbekämpfung vor sich haben. Das drücke auf die Aktienmärkte und erhöhe das Risikoempfinden bei den Investoren.

Am Markt sei die Unsicherheit über den Bankensektor mit aller Wucht zurück, heisst es im Handel. Auch europaweit geben die Kurse verstärkt nach - sowohl der Banken als auch der Gesamtmärkte.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte steil abwärts.

So startete der DAX 0,38 Prozent schwächer bei 15'175,44 Punkten und fällt im weiteren Handelsverlauf noch tiefer ins Minus. Dabei fällt er auch wieder unter die Marke von 15'000 Punkten.

Nach der zuletzt kräftigen Kurserholung sind die wichtigsten Indizes am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder etwas zurückgefallen. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex noch einen grossen Teil seiner hohen Kursverluste vom Wochenstart wettgemacht, als er erstmals seit Ende Januar unter die Marke von 15'000 Punkten gefallen war.

Vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag dürften sich die Investoren vorerst zurückhalten angesichts der Turbulenzen der vergangenen Börsentage. Diese waren durch den Kollaps mehrerer regionaler US-Banken und die Sorge um eine Ausweitung auf den breiteren Sektor verursacht worden. Im Moment überwiege auf dem Parkett die Hoffnung, "dass es sich um begrenzte und verkraftbare Einzelfälle handelt", schrieb Börsenkenner Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets stellt sich nunmehr die Frage, wie die EZB ihre zukünftige Geldpolitik einem Finanzmarkt kommuniziert, "der durch die ersten grossen Bankenzusammenbrüche in den USA seit Lehman Brothers ziemlich unter Stress steht. Hier werden die Investoren ganz genau hinhören". Von ihrem Vorhaben, den Leitzins in der Eurozone um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen, werde sich die Notenbanken indes wohl nicht abbringen lassen, prognostiziert der Experte. Auch QC-Experte Altmann rechnet fest mit einem weiteren Dreh an der Zinsschraube.

Auf Unternehmensseite hierzulande hatten die Anleger noch weitere Bilanzen zu verarbeiten - allerdings handelte es sich meist um endgültige Zahlen.

WALL STREET

Die Wall Street dürfte deutlich schwächer in den Mittwochshandel gehen.

Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Dow Jones 1,7 Prozent tiefer bei 31'599 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gibt vorbörslich deutlich ab.

Hiobsbotschaften für den Bankensektor kommen diesmal aus Europa. Noch ist die US-Bankenpleite kaum verdaut, hat laut einem Bloomberg-Interview der grösste Anteilseigner der Credit Suisse (CS), die Saudi National Bank, ausgeschlossen, zusätzliches Geld in die Schweizer Bank zu pumpen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Mittwoch in Grün.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem geringfügigen Gewinn von 0,03 Prozent bei 27'229,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite hingegen um 0,55 Prozent auf 3'263,31 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 1,52 Prozent auf 19'539,87 Stellen zu.

Die Aktienmärkte Asien und Australien haben am Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste wettgemacht, nachdem sich die US-Börsen am Vortag kräftig erholt hatten. An der Wall Street stützten nachlassende Zinsängste die Kurse. Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb im Februar erwartungsgemäss verlangsamt hatte. Anleger spekulierten darauf, dass die Inflationsdaten gemeinsam mit der Sorge um die Stabilität des Finanzsystems die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, bei ihren Zinserhöhungen langsamer vorzugehen.

Positiv wurden in der Region überdies chinesische Wirtschaftsdaten aufgenommen. Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion in China sind in den Monaten Januar und Februar deutlicher gestiegen und zeugen damit von einer Wiederbelebung der heimischen Wirtschaft nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen. Volkswirte hatten aber in beiden Fällen mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires