Ukraine-Krieg bleibt Belastungsfaktor: SMI schwächelt -- DAX tiefrot -- China-Börsen schliessen mit kräftigen Verlusten - Leichte Gewinne in Japan

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt rutscht im Dienstagshandel ab.

Der SMI ist mit einem Abschlag von 0,68 Prozent bei 11'599,48 Punkten in den Handel gestartet. Im Verlauf des Handelstages bleibt er sichtlich unterhalb der Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben zum Auftakt zunächst 0,65 Prozent auf 1'827,43 Punkte und 0,77 Prozent auf 14'704,50 Einheiten nach, auch hier sind im Verlauf weiter rote Vorzeichen zu sehen.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seinen volatilen Lauf am Dienstag fortsetzen. Am Markt wird dies mit den Vorgaben aus Übersee begründet. So hat etwa der US-Standardwerte-Index Dow Jones am Montag bis Handelsschluss seine Gewinne komplett abgegeben. In Asien drückten die stark steigenden Corona-Zahlen in China auf die Stimmung, da das Land eine sehr restriktive Politik verfolgt, die sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken könnte.

Gleichzeitig verfolgen Investoren den anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Nachdem die vierte Verhandlungsrunde am Montag ohne grössere Fortschritte vonstattenging, bleibe die Hoffnung, dass die am Dienstag wieder aufgenommenen Gespräche zu einer Lösung des Konflikts führen könnten. Beim Ölpreis führte dies bereits zu einem starken Rückgang. Darüber hinaus beginnt die Notenbank Fed am heutigen Dienstag ihre zweitägige Sitzung, die eine Straffung der Geldpolitik für den morgigen Mittwoch mit sich bringen wird. "Es ist wirklich ein ziemlich schwieriges Umfeld, die Märkte sehen unglaublich überverkauft aus", kommentiert ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bricht seine Vortageserholung am zweiten Handelstag der Woche ab.

Der DAX war mit einem Abschlag von 1,15 Prozent bei 13'768,44 Punkten in den Handel eingestiegen und rutscht im Handelsverlauf weiter ins Minus.

Die Erholungsphase im DAX gerät am Dienstag damit ins Stocken. Bislang hat sich die Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zum Ukraine-Krieg nicht bewahrheitet. Zudem sorgen laut Börsianern eine schwache Wall Street und die anhaltende Verkaufswelle in China auch hierzulande für wieder wachsende Vorsicht unter den Anlegern. Für die Überwindung der psychologisch wichtigen 14'000-Punkte-Marke sei die Nachrichtenlage nicht gut genug, stellte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen fest. "Ohne weitere Verhandlungsfortschritte könnte die 14'000 eine harte, wenn nicht sogar eine unüberwindbare Hürde werden."

Wenig Erleichterung gibt es auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Dort sind die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über einen Waffenstillstand bislang nicht vorangekommen. Die am Montag erstmals per Videoschaltung begonnenen Gespräche blieben ohne greifbare Ergebnisse, nach ukrainischen Angaben sollen die Verhandlungen heute fortgesetzt werden.

Derweil wirft die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed bereits ihre Schatten voraus. Wegen der hohen Inflation wird zur Wochenmitte fest mit der ersten Zinserhöhung in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie gerechnet. Abseits von Geo- und Konjunkturpolitik haben es Unternehmensnachrichten aktuell an den Aktienmärkten schwer, dennoch dürften auch am neuen Handelstag einige Bilanzen die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street verhielten sich am Montag vorsichtig.

Der Dow Jones hatte war anfangs noch leicht zugelgt, doch schlussendlich ging er quasi unverändert bei 32'945,24 Zählern aus dem Handel. Der NASDAQ Composite konnte nach einem schwachen Start vorübergehend ins Plus drehen, doch letztlich verliess die Anleger der Mut und der Techwerteindex schloss 2,04 Prozent schwächer bei 12'581,22 Punkten.

Am Montag gab es die vierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe - dieses Mal per Video-Schalte. Diese haben aber erneut keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Am 19. Kriegstag vertagten sich die Unterhändler auf diesen Dienstag. Bei der Unterbrechung bis Dienstag handle sich um eine technische Pause für Gespräche in Arbeitsgruppen und eine "Klärung individueller Definitionen", erläuterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.

Neben der politischen Grosswetterlage blicken die Anleger auf die US-Notenbanksitzung, die das Ergebnis ihrer Beratungen am Mittwochabend bekannt gegeben wird. Am Markt wird weithin erwartet, dass die Fed dann erstmals seit 2018 die Zinsen erhöhen wird. Ein Zinsschritt um 25 Basispunkte gilt nach Auffassung von Marktbeobachtern als eingepreist. Eine Erhöhung um 50 Basispunkte sei dagegen wohl vom Tisch, vermutet Jeffrey Halley, Analyst bei Oanda. Nicht auszuschliessen sei hingegen, dass die Fed bei ihren Zinserhöhungen das Tempo steigere, um die Inflation zu bekämpfen, die so hoch ist wie zuletzt vor 40 Jahren.

Das Thema Corona trat wieder in den Vordergrund, nachdem in China wegen steigender Fallzahlen in einigen Städten neue Lockdowns angeordnet wurden. Betroffen ist auch die Hafenstadt Shenzhen. Sollte der dortige Hafen wegen der Pandemie erneut geschlossen werden, droht eine Verschärfung der Lieferkettenprobleme, wie Analyst Halley anmerkte.

ASIEN

Der Ukraine-Krieg und steigende Corona-Fallzahlen belasteten die Märkte in Fernost auch am Dienstag mehrheitlich weiter.

In Japan zeigten sich dennoch kleine Gewinne, der Nikkei schloss mit einem leichten Plus von 0,15 Prozent bei 25'346,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland hatten die Verkäufer unterdessen erneut die Oberhand und schickten den Shanghai Composite statte 4,95 Prozent auf 3'063,97 Indexpunkte abwärts. In Hongkong knüpfte der Hang Seng an seine sehr schwache Vortagesentwicklung an und verlor schlussendlich 5,72 Prozent auf 18'415,08 Einheiten.

Die Sorgen um weiter steigende Corona-Fallzahlen drückten insbesondere an den China-Börsen erneut auf die Stimmung. So hat China eine neue Rekordzahl an Neuinfektionen vermeldet - diese war doppelt so hoch wie noch am Vortag. Wegen der Infektionswelle hat die Regierung über zahlreiche Städte einen Lockdown verhängt.

Dazu kamen die anhaltenden Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Dies setzt die Technologiewerte weiter unter Abgabedruck. Daneben stehen auch die Entwicklungen im Ukraine-Krieg weiter im Blick. Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau sollen am Dienstag fortgesetzt werden, erste greifbare Fortschritte, die ein Ende der anhaltenden russischen Angriffe bringen könnten gibt es bislang allerdings noch nicht. Vor allem der Belagerungsring um die Hauptstadt Kiew scheint immer enger zu werden.

Im Blick blieb auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Es wird hier mit der ersten Anhebung seit 2018 gerechnet. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte ist am Markt eingepreist. Angesichts der weiter steigenden Inflation, die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren liegt, könnte die Fed allerdings das Zinserhöhungstempo verschärfen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires