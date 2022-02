SMI vorbörslich schwächer -- DAX: Handel dürfte weiter volatil bleiben -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt könnte nach den deutlichen Vortagesverlusten am Dienstag erneut zu Verlusten kommen.

Der SMI verlor zum Wochenstart 1,68 Prozent auf 12'026,37 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI fielen nach einem schwachen Start ebenfalls weiter zurück. Zum Handelsschluss notierten sie 1,68 Prozent schwächer bei 1'923,72 Zählern respektive 1,71 Prozent tiefer bei 15'206,45 Einheiten.

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich auch nach drei Verlusttagen noch keine Erholung ab. Die Ukraine-Krise hält laut Händlern die Märkte weiterhin fest im Griff. Zwar sandte Russland Signale für eine Gesprächsbereitschaft aus und westliche Staaten setzten weiter auf Diplomatie. Doch die Marktteilnehmer trauen der Sache nicht und dürften daher um risikoreiche Anlagen weiterhin einen Bogen machen.

Derweil schütte James Ballard, Gouverneur der US-Notenbank Fed von St. Louis, noch zusätzlich Öl ins Zins- und Inflationsfeuer, sagt ein Händler. Das Fed müsse die Zinserhöhungen möglicherweise vorverlegen und den Leitzins schon vor dem 1. Juli um 100 Basispunkte straffen, sagte Ballard. Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks, der restriktiven Haltung des Fed und der aktuellen geopolitischen Risiken rät die Credit Suisse zu Vorsicht. Derweil geht auch die Bilanzsaison in eine neue Runde.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Schwankungen auch am Dienstag anhalten.

Der DAX rutschte am Vortag deutlich ab und verlor 2,02 Prozent auf 15'113,97 Punkte. Auch am Dienstag wird der Leitindex schwächer erwartet.

Mit einem weiter volatilen Geschäft rechnen Händler auch am Dienstag an den Börsen. Käufer dürften den Märkten fern bleiben, solange keine Klarheit um die Entwicklung in der Ukrainekrise besteht. Der Kurseinbruch vom Vortag hat den DAX und andere Börsenplätze in eine delikate Position gebracht. Der Unterstützungsbereich unter 15.000 Zählern wurde zwar angeknackst, jedoch nicht durchbrochen. Die Entscheidung ist damit weiter offen, ob hier nun eine günstige Kaufgelegenheit für Schnäppchenjäger oder ein neuer Abwärtstrend entstanden ist. Auch aus Asien und den USA gibt es hier keine klaren Vorlagen. Den Kursverlauf beeinflussen dürften die US-Erzeugerpreise (PPI) am Nachmittag.

WALL STREET

Zu Beginn der neuen Woche blieb die Situation an der Wall Street angespannt.

Der Dow Jones weitete seinen anfänglichen Verlust noch aus und ging letztlich 0,49 Prozent schwächer bei 34'566,17 Punkten in den Feierabend. Daneben schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite unverändert bei 13'790,92 Zählern, nachdem er zum Start moderat gesunken war.

Die drohende Kriegsgefahr in Europa blieb auch am Montag das Hauptthema an der Wall Street. Anleger fürchten weiter eine Invasion Russlands in die Ukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen wie Sanktionen und Energiepreisexplosionen. Diplomatische Bemühungen verliefen am Wochenende im Sande.

Die jüngste Meldung brachte jedoch etwas Entspannung in den ansonsten angespannten Markt. Der russische Aussenminister Sergei Lawrow wurde mit Aussagen zitiert, wonach Russland konkrete Vorschläge zur Deeskalation der Krise vorlegen werde. Russland sehe Möglichkeiten, im Rahmen der Verhandlungen Fortschritte zu machen.

"Wir haben die Inflationsgeschichte und dann die russische Sache", fing Marktstratege Lars Skovgaard Andersen von Danske Bank Wealth Management die zwei wichtigsten Impulsgeber des Finanzmarktes ein. Im Falle einer Invasion "wird es einige negative Auswirkungen auf die Märkte geben, aber ich denke auch, dass Investoren dies einkalkulieren", fügte er hinzu.

Die Ukraine-Krise erwischt den Aktienmarkt zu einem Zeitpunkt, da er wegen der Zinswende ohnehin unter Druck steht, die durch die hohe Inflation forciert wird. Die Möglichkeit eines Kriegs in Europa hat sich bereits in den vergangenen Wochen als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor erwiesen. Moskau bestreitet zwar, in die Ukraine einmarschieren zu wollen, doch hat Russland seinen militärische Aufmarsch an den Grenzen der Ukraine fortgesetzt und bedroht das Land von drei Seiten. Dazu gehören einige der bestausgebildeten Bataillone Russlands und Raketen, die Ziele in der gesamten Ukraine treffen könnten.

Die USA und ihre Verbündeten ziehen ihr diplomatisches Personal aus Kiew ab. Auch die Unternehmen treffen Vorsichtsmassnahmen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM zum Beispiel hat den Flugbetrieb im ukrainischen Luftraum eingestellt.

ASIEN

An den Börsen in Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor 0,79 Prozent auf 26'865,19 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland rückte um 0,50 Prozent auf 3'446,09 Indexpunkte vor. Verluste werden im späten Verlauf auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 1,17 Prozent auf 24'270,56 Zähler einbüsst.

An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz herauskristallisiert. Das Geschäft verlief angesichts des Ukraine-Konflikts nervös. Die Abgaben in Tokio begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank mit enttäuschenden Daten. Japans Wirtschaft hat im Schlussquartal nach einem Rückgang im Vorquartal zwar wieder zugelegt. Wie die Regierung am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten bekannt gab, stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um 1,3 Prozent. Experten hatten im Schnitt aber mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet.

Für die Berichtssaison in Japan zog die Postbank unterdessen ein erstes positives Fazit. "In Summe stiegen die Profite gegenüber Vorjahresquartal um elf Prozent - etwa 1,2 Prozentpunkte stärker als von Analysten erwartet; die Umsätze legten um acht Prozent zu", hiess es. "Auf Sektorebene überzeugten insbesondere Banken, Öl-, Gas- und Minenwerte sowie Logistik- und Immobilienunternehmen."

Für die Gewinne an den chinesischen Festlandsbörsen verwiesen die Marktstrategen der Deutschen Bank unterdessen auf Transaktionen der Notenbank Chinas zur Stützung der Wirtschaft. Die Währungshüter hätten dazu den zweiten Monat in Folge dem Bankensystem des Landes entsprechend Liquidität zur Verfügung gestellt.

